Más de 540 empleados firmaron una petición para que las escuelas puedan utilizar Google Search sin funciones de IA. Advierten sobre los riesgos de imponer estas herramientas en las aulas.

Más de 540 trabajadores y colaboradores de Google firmaron una petición para que la compañía modere su estrategia de incorporación de inteligencia artificial en las escuelas primarias y secundarias. El reclamo apunta a que los establecimientos educativos puedan utilizar Google Search sin las funciones de IA que cada vez tienen mayor protagonismo en los resultados.

La iniciativa fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores de Alphabet y quedó plasmada en una carta dirigida al CEO de la compañía, Sundar Pichai ; a la vicepresidenta y directora de Búsqueda, Elizabeth Reid; y al vicepresidente y director general de Educación, Chris Phillips.

“Cualquier oportunidad de impulsar un cambio positivo con la Inteligencia Artificial en la educación dependerá de que los educadores tengan la libertad de elegir cómo implementarla en su plan de estudios ”, plantearon los empleados. También advirtieron sobre las consecuencias de limitar las alternativas disponibles para las instituciones: “Impedir el acceso a la búsqueda a los centros educativos que no deseen utilizar la IA no ayudará a convencer a nuestros usuarios y, muy probablemente, provocará que estos dejen de utilizar por completo los productos de Google”.

Desde la empresa respondieron que trabajan junto con las instituciones educativas para garantizar que sus herramientas sean beneficiosas tanto para los estudiantes como para los docentes. “Entendemos las preocupaciones de padres y profesores respecto al uso de la IA por parte de los alumnos para tomar atajos en el aprendizaje, y compartimos el mismo objetivo: ayudar a los alumnos a aprender ”, señalaron en un comunicado.

El reclamo se produce en medio de una creciente resistencia de padres y establecimientos educativos a la incorporación de inteligencia artificial en las aulas . Frente a las críticas, Google anunció que planea desactivar por defecto las funciones de IA , incluido su buscador, en las cuentas de estudiantes de nivel primario y secundario. De esta manera, los administradores escolares que decidan habilitar Google Search deberán aceptar también las herramientas de inteligencia artificial integradas.

Archivo. Empleados de Google buscan frenar el avance de la IA en las escuelas. Imagen: Econoblog

La compañía sostiene que la medida busca darles a las instituciones mayor control sobre el uso de estas tecnologías. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos, entre ellos los del senador estadounidense Ed Markey, demócrata por Massachusetts, quien pidió a Google que revise su postura.

El avance de estas herramientas también se refleja en Gemini, el asistente de IA de la compañía, que permite a los chicos hacer consultas para resolver tareas, preparar guías de estudio y acceder a materiales educativos. A su vez, Google incorpora cada vez más funciones de aprendizaje en su buscador, entre ellas explicaciones interactivas.

Los productos de la compañía representan una de las principales vías de acceso a la inteligencia artificial para millones de estudiantes estadounidenses. Según la consultora de investigación Futuresource Consulting, el sistema operativo Chrome estaba instalado en el 58% de las computadoras portátiles y tabletas entregadas a escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos durante el año pasado.

Las críticas internas y la resistencia de las escuelas

En una entrevista, un empleado de Google que trabaja en el área educativa contó que recibió comentarios de amigos y familiares preocupados por la estrategia de la compañía para incorporar IA en las aulas. Según relató, el anuncio realizado este mes a las instituciones tomó por sorpresa incluso a integrantes del propio equipo de Educación. El trabajador pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.

De acuerdo con su testimonio, durante el último año los directivos de Google justificaron la expansión de estas herramientas entre los estudiantes con el argumento de que, si la empresa no avanzaba en esa dirección, otras compañías lo harían, posiblemente con criterios menos responsables. Sin embargo, el empleado aseguró que cada vez más trabajadores cuestionan que ese avance sea inevitable.

También puso en duda que existan impedimentos técnicos para ofrecer una versión de Google Search sin funciones de inteligencia artificial generativa, tal como reclaman las escuelas.

Las preocupaciones no se limitan al ámbito educativo. A principios de este mes, una familia de Carolina del Norte demandó a Google al denunciar que su hija pasó meses conversando sobre pensamientos suicidas con las herramientas de IA del buscador, desde un dispositivo proporcionado por su escuela. La compañía afirmó que está revisando las acusaciones y que trabaja para conectar a las personas en situaciones de crisis con los recursos adecuados.