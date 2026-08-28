Google descartó construir un datacenter en Argentina y evaluó el ecosistema de IA

Durante una conferencia de prensa, autoridades de Google Cloud analizaron el proceso de transformación que atraviesa el ecosistema empresarial argentino por el avance de la inteligencia artificial. Además, detallaron los motivos por los que la compañía no tiene previsto construir un centro de datos en el país y apuesta por la extensión de sus cables submarinos en la región.

La llegada de la era agéntica, los costos de la transformación y el potencial de Argentina, fueron los temas centrales del evento.

Google Cloud no tiene previsto construir un datacenter en Argentina "en el corto plazo". Así lo confirmaron el presidente de Google Cloud Latinoamérica, Eduardo López , y la directora general para el Cono Sur, Natalia Scaliter, durante una conferencia de prensa exclusiva de la que participó Ámbito en el marco del Google Cloud Summit Buenos Aires 2026. La definición llega en un momento de transformación del ecosistema local, tras analizar el escenario argentino a partir de cuatro ejes: infraestructura, educación, innovación y regulación.

La pregunta en torno al datacenter no es nueva para Google Cloud y volvió a ponerse sobre la mesa luego del anuncio de la construcción de uno por parte de OpenAI -en alianza con Sur Energy - y de la constante expresión de deseo del presidente Javier Milei de convertir a la Argentina en un "hub tecnológico". Sin embargo, para los ojos de la compañía, el país cuenta con buena infraestructura y abundante talento, por lo que la demanda puede atenderse mediante otras estrategias, mientras que los principales desafíos aparecen en la innovación de las empresas y la evolución de la regulación.

En el inicio de su análisis, López trazó un contraste con transformaciones tecnológicas previas para explicar por qué la irrupción de la IA es distinta. Como ejemplo, citó la adopción de los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés): "Las empresas, en vez de tomar lo que el CRM les daba, terminaban customizándolo para transformarlo en lo que ya hacían. O sea, el proceso de 20 años quedaba igual, pero con una herramienta nueva".

"Pero en este momento, con los agentes, estamos hablando de una transformación completa , porque no es solo una transformación tecnológica: es el proceso de negocio lo hago de esta forma y ahora el proceso de negocio lo puedo hacer de otra forma ", diferenció.

Esta transformación, para Scaliter, ya dejó de ser una promesa. Según la ejecutiva, la etapa de pilotos y pruebas de concepto quedó atrás y las grandes empresas argentinas ya están, en su mayoría, "implementando proyectos de producción". "Lo que veo es un avance super acelerado este año en los proyectos de inteligencia artificial . Te diría que no nos dan las manos, porque hay más demanda de la que podemos abarcar", afirmó.

Sobre los cuatro pilares que evalúa para medir el potencial de un país en esta materia, López precisó: “Argentina, a nivel de infraestructura de telecomunicaciones, está muy bien comparada con respecto a la región. En educación también, hay mucho talento".

Fue en el eje de la innovación donde López dejó una advertencia: "El gran desafío de Argentina es sacarse el miedo al riesgo. Las empresas argentinas tienen miedo al riesgo de ejecutar cosas porque va a haber un cambio, eso hace que los proyectos no sean - salvo en algunas empresas - muy transformacionales, sino que van agregando IA, gerenciando el riesgo".

"Yo creo que, a medida que el país se estabilice en sus variables económicas, obviamente se va a generar mucho más. El contexto está, pero bueno, hay inestabilidad en cuanto a factores macroeconómicos y eso hace que las empresas tengan un poco de miedo en implementar grandes proyectos", consideró.

Más allá del análisis macro, la conferencia también se enfocó en cómo las empresas deben controlar los beneficios de sus proyectos entre tantas promesas, herramientas y costos inesperados. Así, López puso el foco en el Costo Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) en lugar de concentrarse solo en el Retorno de la Inversión: "Pasó en algunas empresas que utilizan algún producto que es con tokens, que cuando hacen el prototipo el ROI parece perfecto. Ahora, cuando mandan ese agente a toda la compañía, el costo se dispara de una forma terrible y tienen que parar el proyecto. Por eso hablo del TCO: el costo detrás de la implementación del proyecto es algo que tiene que entenderse correctamente, especialmente cuando tomás ese agente y lo ponés en 30.000 o 20.000 usuarios".

Otro de los desafíos que surgieron en la conversación fue la denominada "fatiga de IA": el hartazgo de los empleados frente a la exigencia constante de capacitarse e implementar herramientas de inteligencia artificial. Para Scaliter, esta es "la primera vez que tenemos una tecnología que está en constante evolución mientras la implementamos" y precisó que "la fatiga no viene solo de la tecnología, sino de lo que la implementación de la tecnología está generando en la transformación de la organización".

La ejecutiva graficó el punto con un ejemplo concreto: "Históricamente, cuando uno arma un organigrama, vieron que dicen, bueno, yo puedo tener un manager cada 7 personas. Cuando vos tenés agentes, ese manager puede manejar '200 personas' (...) Es muy interesante: hace que cambie la manera en la que pensamos los equipos de trabajo. Esto ya es una evolución y genera una manera de pensar distinta las organizaciones".

El debate sobre el datacenter de Google

Pero la tierra prometida de la IA no viene exenta de desafíos y la capacidad de procesamiento de cómputo y la energía necesaria para mantener la industria andando son parte de los debates centrales. Y Argentina se metió en la discusión.

Más allá de los dichos de Milei y la actual discusión sobre el SuperRIGI (el régimen de beneficios impositivos por 30 años para grandes inversiones tecnológicas que ya tiene dictamen en Diputados y avanza en el Senado), el debate por los datacenters tomó centralidad luego del anuncio de OpenAI, junto a Sur Energy -la compañía fundada por Emiliano Kargieman, también CEO de Satellogic-, de un desembolso de u$s25.000 millones para la construcción de un centro de datos en la Patagonia, en el marco del programa Stargate. El anuncio se hizo hace casi un año y, desde entonces, no hubo avances, al menos públicos.

Archivo. Google apoya su estrategia de infraestructura en la región a través del GDC y la extensión de su red de cables submarinos. Google

La discusión también puso bajo el foco a Google -con una presencia de más de 20 años en el país- y sus futuros movimientos. Al ser consultado por la estrategia de la compañía en materia de infraestructura, López explicó: "La pregunta es interesante. Hoy en día hay un constraint gigantesco de capacidad de procesamiento, no solo en Google, en todo el mercado. Nosotros comenzamos (a desplegar regiones cloud) en 2017 con Brasil, 2022 Chile, 2024 México". El gigante tecnológico también tiene desplegados datacenters en Brasil, Chile y México, además de uno en construcción en Uruguay. Pero, al enfocarse en el caso argentino, fue tajante: "No creo que invirtamos en más datacenters en el corto plazo, aunque no sabemos a futuro".

El país sí cuenta con los cables submarinos Firmina y Tannat, que según detalla la empresa, buscan mejorar la calidad del acceso en la región a los servicios de Google. Sobre los motivos de la decisión, López señaló la velocidad de implementación y la existencia de esquemas de negocio alternativos: "Un data center nuestro lleva 2 años y medio de implementación (...) pero vemos que si yo tengo cables y el país tiene una infraestructura buena, puedo atender al país tranquilamente desde mi cloud general".

Ese esquema de negocios - conectividad antes que infraestructura física propia - es el que la empresa busca profundizar en la región en el futuro cercano. En esa línea se inscribe el anuncio de Google de agosto de 2026 de "Americas Connect", una red de tres nuevos cables submarinos que conectará Chile, Panamá y República Dominicana.

Por eso, López aseguró que la estrategia para el futuro será potenciar el servicio de Google Distributed Cloud (GDC): "Hoy la prioridad ha sido conectar los países de Latinoamérica con nuestros cables submarinos, para tener una latencia tan baja como casi nadie más tiene. Esta nueva estrategia de partners es lo que estoy viendo para invertir en Argentina, en Colombia, en distintos países, pero usando una extensión de nuestra nube, porque eso me permitiría agilizar totalmente el deployment", concluyó López. Así, detrás de la transformación de las empresas, Google Cloud - uno de los actores basales de la industria - plantea para Argentina una estrategia centrada en la conectividad, la infraestructura disponible y el desarrollo de nuevos modelos de implementación, al menos en el corto plazo.