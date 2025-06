WhatsApp aplicará bloqueos parciales: los usos indebidos que limitarán tu cuenta

La app penalizará a quienes abusen del servicio con mensajes masivos o automatizados. No podrán iniciar chats, pero sí responder y recibir.

Aunque todavía no está disponible ni en la versión beta, se espera que la función se integre en una próxima actualización . La idea es evitar la suspensión total del servicio y ofrecer en cambio una penalización limitada, que sirva como advertencia y permita al usuario revisar su comportamiento antes de recibir sanciones más severas.

A diferencia de un bloqueo completo, la nueva restricción no inhabilita por completo la cuenta. Quienes sean sancionados seguirán teniendo acceso parcial:

Quienes abusen del sistema seguirán recibiendo mensajes, pero no podrán iniciar nuevos chats.

Lo que no podrán hacer es iniciar nuevos chats. Esta decisión busca equilibrar el castigo con la posibilidad de corregir el uso indebido de la app, sin cortar del todo la comunicación.

whatsapp 1.webp Meta busca frenar el spam sin cortar por completo el servicio a los usuarios.

Qué tipo de uso será penalizado

Según informó WABetaInfo, la función será automática y detectará ciertos comportamientos que hasta ahora eran advertidos, pero no bloqueados. Entre ellos:

Enviar mensajes iguales a muchos contactos a la vez.

a muchos contactos a la vez. Hacer reenvíos en cadena en poco tiempo.

en poco tiempo. Usar listas de difusión para enviar publicidad sin consentimiento.

Utilizar bots o sistemas externos para contactar a desconocidos.

Meta aún no dio una fecha oficial, pero se espera que la herramienta esté disponible pronto. En paralelo, WhatsApp insiste en que se respeten las condiciones de uso, sobre todo en cuentas comerciales. Evitar el spam, usar canales oficiales y no automatizar conversaciones son claves para no perder funciones en una de las apps más usadas del mundo.