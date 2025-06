¡Por fin! WhatsApp incorporó estas esperadas funciones en iOS

Este identificador personalizado deberá cumplir con ciertos criterios: tendrá que tener entre tres y treinta caracteres, incluir al menos una letra y podrá incorporar números, guiones bajos o puntos. Sin embargo, no podrá comenzar ni terminar con un punto, ni tener dos puntos seguidos. Además, no podrá iniciar con "www." ni finalizar con extensiones de dominio como ".com" o ".net", con el fin de evitar confusiones con direcciones web.

La app también va a poder confirmarte si es que el nombre elegido está disponible, permitiéndote hacer ajustes antes de validarlo. Una vez aprobado, quedará vinculado a tu cuenta como una forma alternativa de identificarte frente a otras personas en la plataforma.