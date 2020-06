Sintonía fina: las revelaciones de Allan Bogado sobre el espionaje M

-¿Usted integró realmente la AFI?

-No, no era la AFI, era la SIDE. La SIDE se dividía en agentes orgánicos e inorgánicos, yo era inorgánico.

-Pero luego Jaime Stiuso lo denunció como que no la integraba y que se hacía pasar por agente

-Claro, y fui sobreseído en la causa del juez Rodríguez, porque demostré que sí fui agente inorgánico. Allí estuve hasta el 2014.

-En base al espionaje ilegal del macrismo ¿Usted recibió presiones de parte de Fernando de Andreis?

-Sí, por supuesto. Yo estoy viendo hoy que sale a la luz, y sí, me pasó. Esto era un sistema de pinzas importantísimo, muy fuerte. Esto era por el tema Nisman, que tenía que colaborar con el juez Bonadio. Me indicaron que tenía que poner la causa nuclear sobre el tema de los iraníes. Me dieron toda la documentación para que declarara sobre eso y que le dé volumen.

-¿Para abonar las mentiras que el fiscal Nisman puso en la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner?

-Exacto.

-¿Quién pidió esto?

-A mí me contacta dirigente importantes de Cambiemos, y alguien que es amigo mío. Empecé a caer en una situación en donde te quieren ver, te quieren hablar, esto y el otro. En mi posición no quería hablar, no quería saber algo al respecto, había pasado lo peor. Hasta que te dicen, ponete las pilas porque si no vas preso. Casualmente van todos presos menos yo.

-¿Tuvo alguna reunión con Fernando de Andreis?

-A mí me piden, yo en ese momento le explico mi situación a mis abogados, ellos me plantean que había que escucharlos, y tomamos la estrategia de que mis abogados vayan a ver a D’Andreis. Entonces fueron a Casa Rosada y a Olivos, dos veces. Ahí él les dice, mirá, esta es la situación, decís esto y seguís en libertad, pero si no decís esto, vas preso. Cuando veo que Esteche, D’Elía, Zannini, gente muy importante empiezan a caer presos, decidimos llevar esa documentación al juez Bonadio.

-¿O sea que mentiste en la causa memorando con Irán?

-Sí, por supuesto

-¿Usted mintió y asume esa mentira?

-Sí, es un derecho de la indagatoria

-Así como muchos mintieron en la causa de los cuadernos, que si no declaraban en contra de Cristina, quedaban presos.

-Seguramente era así. Lo que estoy viendo ahora es lo que pasó desde el día uno del macrismo. Yo creo que tenían un ejercicio de inteligencia ilegal que lo han demostrado ahora, y muy fuerte. La conducción del macrismo es codicia-cagaso.

-¿Esto surgía de la propia mesa judicial del Macrismo?

-Mirando mi exprofesión, el espía Melo, entre otros, ellos reunían información por órdenes. Nosotros tenemos tres etapas de una función, reunión, análisis, y operación. El análisis era esa mesa judicial a la que usted se refiere. Esa mesa analizaba esa información y otro grupo operaba esa información. Yo no tengo miedo de que me espíen porque no tengo ningún delito, lo que me da miedo es la operación.

-Esto era una práctica que el macrismo desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Macri tenía una obsesión con el espionaje?

-Y sí. Yo soy de la provincia de Misiones, y las escuchas de Macri y Palacios eran en Misiones, en un juzgado federal de allá, ordenado por el juez Gallardo.

-¿Clarín lo marcaba como que era un agente de La Cámpora?

-Clarín, La Nación, y la mayoría de los medios me decían que yo era de La Cámpora, y yo no conozco a nadie de ahí. Ni del Partido Justicialista conozco, que es un poco más arriba.

-Vos te infiltraste en ciertos personajes de la comunidad islámica. Stiuso te manda a infiltrarte en la comunidad islámica. ¿Fue así?

-Así es. Y cuando él decía que estaba en Casa Rosada era mentira, era todo parte de la infiltración, como decir, viajé al Líbano.

-¿Todo eso quedó en las famosas escuchas que le dieron a Nisman y con lo que después se arma la denuncia mentirosa del memorándum?

-Exactamente. Es muy importante tener en cuenta algo. Se sabía quién analizaba la información pero no quien la operaba. Era una operación de pinzas, mediática y policial. Una vez que un medio importante largaba una información sobre alguna persona venía la parte policial, la detención, las pruebas, que en su mayoría son falsas.

-¿Ves creíble a todo esto que comentan y cuentan?

-Extremadamente creíble. Tengamos en cuenta que falta saber quién operaba todo esto.

-¿Y quién cree que operaba esto?

-Amigos del trabajo me comentaban y lo certifiqué, la mano de obra pesada la tenía Patricia Bullrich, que manejaba cuatro fuerzas federales. Al manejar manejaba cuatro fuerzas federales manejas toda la Argentina, porque tenes distritos en todos lados

-Pero hasta manejaba pericias judiciales…

-Ese es un caso, pericias, Maldonado y varias causas más. Siempre hay una persona que no lo han nombrado y me gustaría hacerlo. Es un general de apellido Dominguez, que le decían el Potro. Esa persona de ser general dirección de investigaciones en gendarmería pasó a revistar automática y mágicamente en la AFI. Un oficial de alto rango, que hace enlace entre la AFI y la gendarmería.

-¿Usted dice que la pata que falta en todo esto es Patricia Bullrich?

-Por supuesto, porque te metían miedo. Yo soy una persona común, totalmente retirado de todo. Si yo veo a tres gendarmes en la puerta de mi casa, y, empiezo a traspirar y a llamar a mis abogados. Tanto Nocetti, como Domínguez, en las causas más resonantes del macrismo, desde la pericia trucha de Nisman a Maldonado, esos personajes están, siempre. En la detención del rey de la efedrina en Paraguay, gendarmería D'Alessio, Bullrich, están siempre los mimos, porque al rey lo detuvo la gendarmería. Esta es una problemática para la democracia, porque que a mí me espíen, es grave pero no me incluye porque no soy un delincuente. Ahora, que me apreten, eso sí es muy grave. Por ejemplo, este espía israelí, para nuestra profesión, este hombre está buscando una factura, lo que ha dicho era una falacia terrible, pero un mensaje para alguien tiene.

-¿Y para quién sería ese mensaje?

-O al PRO, o al grupo Buitre, que lo mandó a laburar y no le pagó, algún integrante de Cambiemos, todo puede ser.

-Podría ser a Paul Singer…

-Según lo que me dijeron algunos funcionarios del PRO, que viajaron varias veces a Israel, la cosa viene por ahí. Este apriete es peor que la dictadura.

-¿Todo esto está denunciado en algún lado?

-Pero Sylvestre, Duggan, si el servicio penitenciario federal, a un juez federal, le mienten, imagínese qué me puede pasar a mí, a mis hijos.

-¿Y a usted lo persiguieron estos años?

-Sí, constantemente, saludos te mandan todos los días.