Casi medio millón de hectáreas de trigo afectadas por la sequía

Así lo consignó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al señalar que "400.000 hectáreas están regulares y 80.000, malas y muy comprometidas por la seca en la región núcleo".

Al resto del trigo sembrado, el agua le alcanza para aguantar 10 días más sin resignar rendimientos.

"Los acumulados necesarios para volver a la normalidad están en el orden de 80 a 120 mm. Y en esta época son muy poco probables", advirtió José Luis Aiello, experto en Ciencias Atmosféricas y asesor de la Bolsa.

"Otro problema es que la tasa de crecimiento del cultivo está detenida y los macollos se están perdiendo por la falta de agua, ya no hay más humedad en los primeros 20 cm del suelo de los lotes regulares", evaluó GEA.

Los especialistas de GEA, Sofía Corina y Cristian Russo, analizaron que "el deterioro del cultivo es preocupante: 120 mil has se sumaron a la condición regular esta semana, la región núcleo ya totaliza 400 mil has regulares. Y muchos lotes pasaron a la condición mala: 80 mil has del centro y sur de Santa Fe y el oeste cordobés".

"Sin lluvias se perdería hasta un 30% del rinde de trigo en la región. En el resto de los cuadros, la humedad presente alcanza para que el cultivo resista 10 días más sin perder rinde", acotaron.

Por otra parte, señalaron que si el área no recibe de 30 a 50 mm, el trigo comenzará a perder potencial de rinde y estiman un 20 a un 30% menos si no llueve antes de fines de agosto.

Por otra parte, si no llueve de 30 a 100 mm, "la siembra de maíz 2020-2021 no se hará porque las reservas en profundidad son escasas, están por debajo del promedio y pueden ser un gran impedimento para el maíz", explicó Russo.