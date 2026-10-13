Esteban Yáñez: "El sector privado tiene que crear valor con nuevos proyectos para ser un país competitivo" + Agregar ámbito en









El gerente de Comercialización de Energía de Central Puerto se refirió a la coordinación empresarial con la administración pública en el octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El gerente de Comercialización de Energía de Central Puerto, Esteban Yáñez, destacó el rol del sector privado.

El gerente de Comercialización de Energía de Central Puerto, Esteban Yáñez, se refirió a la importancia de la coordinación público-privada durante su participación por el octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

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En la cita, moderada por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli, Yáñez precisó que Central Puerto es “una empresa argentina de 100 años que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es el principal generador de energía de la Argentina, con 7.000 MW instalados de todas las tecnologías”. “Si bien nuestra impronta es térmica, también generamos energía hidroeléctrica y también renovable, con más de 575 MW instalados”.

“Así, brindamos soluciones a todas las industrias que buscan previsibilidad en los costos y un partner estratégico que les dé tanto energía como potencia”, resaltó.

"Con la apertura del mercado en noviembre fortalecimos nuestro equipo comercial y hoy tenemos un alto nivel de seniority en el equipo que asesora clientes. También tenemos un semillero de jóvenes profesionales y pasantes de todas las universidades, desde Mar del Plata hasta CABA, donde estamos esperando esa fuerza de ventas", expresó.

Eficiencia energética Yañez coincidió en que “darle eficiencia a nuestros ciclos combinados y al proceso de compra del producto es súper importante para poder llegar con el menor costo posible a las industrias”. Y apuntó: “A partir de la eficiencia, podríamos exportar a Brasil, que es un mercado muy importante”.

En la misma línea, Yáñez aseguró que “el sector privado tiene que crear valor con nuevos proyectos, más tecnología y la combinación de energía renovable y térmica y ampliar las redes de transporte de gas y transmisión eléctrica. Es fundamental para ser un país competitivo”. El uso de las baterías BESS y el abastecimiento de la demanda A su turno, Yáñez aseguró que “las BESS llegaron para quedarse” y resaltó que Central Puerto “está habilitando dos proyectos, uno de 150 MW de batería y otro de 55 MW, que van a dar flexibilidad al abastecimiento en verano e invierno en la Ciudad de Buenos Aires, que se complementa con AMBA 1”. “En verano tenés dos momentos pico, al mediodía y a la noche, y en invierno, uno a la noche. Las BESS te permiten cargar las baterías en momentos donde hay poco estrés del sistema y sobra la oferta y tenés poca demanda, para descargarlo en los momentos de alta demanda”, explicó. Y precisó: "Para abastecer a la Ciudad de Buenos Aires tenés las tres subestaciones que llegan desde el sistema de interconexión y después las dos centrales de Central Puerto que abastecen desde el río. La generación, tanto en el sur como a la altura de Salguero, son fundamentales para el abastecimiento. Y estos proyectos vienen a complementar la generación de base".