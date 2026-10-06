Eficiencia energética y tecnología para la innovación

Miguel Topelberg, de Siemens Argentina; Ulises Rust, de ABB; Esteban Yáñez, de Central Puerto; y Natalia Del Cogliano, de Coral Energía, participaron del octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

Miguel Topelberg, de Siemens Argentina; Ulises Rust, de ABB; Esteban Yáñez, de Central Puerto; y Natalia Del Cogliano, de Coral Energía, participaron del octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El gerente de Cuentas Estratégicas de Siemens Argentina , Miguel Topelberg ; el Reg. Marketing & Sales Manager Latam Distribution Solutions ABB , Ulises Rust ; el gerente de Comercialización de Energía de Central Puerto , Esteban Yáñez ; y la gerenta de Relaciones Institucionales de Coral Energía , Natalia Del Cogliano , participaron del octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En el evento, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , el eje estuvo marcado por la eficiencia y tecnología para la innovación. Allí, Topelberg destacó a Siemens como “una empresa de tecnología global con 175 años de experiencia (168 en Argentina) en infraestructura crítica en ciudades, energía e industria ”.

“Migró en el último tiempo en su orientación tecnológica hacia la conjunción de todos los automatismos, electrificación, software, inteligencia artificial y analítica a la creación de la unión entre el mundo real y el digital. La idea es acelerar la transición energética de nuestros clientes y la transformación digital. Somos 320.000 colaboradores a nivel mundial ”, expresó.

En tanto, Rust precisó que Central Puerto es “ una empresa argentina de 100 años que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es el principal generador de energía de la Argentina, con 7.000 MW instalados de todas las tecnologías ”. “Si bien nuestra impronta es térmica, también generamos energía hidroeléctrica y también renovable, con más de 575 MW instalados”.

“Así, brindamos soluciones a todas las industrias que buscan previsibilidad en los costos y un partner estratégico que les dé tanto energía como potencia”, resaltó.

Por su parte, Del Cogliano explicó que Coral Energía “es una empresa muy joven donde desarrollamos, construimos y generamos energía eléctrica”. “Somos de Grupo Corven, con 100% capitales nacionales y más de 60 años de presencia en el país y un background muy industrial y federal”, agregó y destacó que las renovables son el core de la firma.

En tanto, ABB es una empresa global con una presencia local de más de 100 años, que se dedica a la electrificación, automatización y digitalización de la cadena industrial.

Del monitoreo al federalismo

Topelberg resaltó que los nuevos proyectos “están siendo bastante demandantes con los plazos de ejecución” y planteó que hoy existe “la necesidad de trabajar como partners estratégicos desde la concepción hasta la explotación de los parques”.

“Desde Siemens estamos acompañando desde la planificación y la factibilidad, la electrificación e interconexión, hasta la gestión y monitoreo propiamente dicho”, observó y aseguró que reducir los gastos operativos es evitar paradas intempestivas, poder maximizar el uso de los activos y tener un control claro y en línea de lo que pasa en nuestras instalaciones”.

Por otra parte, Del Cogliano puso el foco en la capilaridad de Coral. “Hace poco instalamos un parque precioso de 5 MW en San Juan y es parte de los activos de los diez parques en construcción en simultáneo”, confió, para luego detallar que “estamos en siete provincias, somos muy federales en ese sentido y solo nos gana YPF Luz”.

Del Cogliano resaltó el federalismo de Coral Energía.

Eficiencia energética y competitividad

En cuanto a, Rust destacó que “se da una cadena muy importante: la disponibilidad de los recursos, el talento e ingresar en el concepto de eficiencia energética, porque todos los nuevos proyectos ya lo tienen como parte de su agenda”.

“Todo el ambiente energético de Argentina se está pensando para exportar. Entonces, es fundamental tener competitividad y eso a la larga te lleva a ser eficiente”, resaltó y agregó: “Si pensamos que el 50% del consumo eléctrico de un país son motores eléctricos, utilizar motores con alta eficiencia, que tenga menos pérdidas, produce un cambio muy importante”.

Yañez coincidió en que “darle eficiencia a nuestros ciclos combinados y al proceso de compra del producto es súper importante para poder llegar con el menor costo posible a las industrias” y apuntó: “A partir de la eficiencia, podríamos exportar a Brasil, que es un mercado muy importante”.

Yáñez trajo a la mesa el concepto de eficiencia.

A su vez, Topelberg afirmó: “Lo vemos también de eficiencia en cómo manejamos los recursos. Muchas de las cosas que hoy necesitamos se ven limitadas por infraestructura. Por un lado, nos preguntamos si esperamos, pero todavía hay para hacer. Entonces ahí viene el análisis de la información y lo siguiente es actuar”

“Tiene una parte que es la digitalización de la red que está resuelto con nuestra plataforma Electrification X, pero tiene toda la capa adicional de software que empieza a tener analítica, capacidad de cálculo y recomendar cuál es el mejor escenario posible”, explicó.

Del Cogliano sumó a esto que “la complementariedad tecnológica y la hibridación llegó para quedarse”. “Estamos en un momento donde esperamos que las inversiones lleguen para poder tener mejores y más potentes redes de transmisión”, sostuvo.

El uso de las baterías BESS

Del Cogliano destacó que Coral “va a construir su primera micro red donde combina baterías BESS, energía solar y generación térmica”.

A su turno, Yáñez aseguró que “las BESS llegaron para quedarse” y resaltó que Central Puerto “está habilitando dos proyectos de 150 MW de batería y otro de 55 MW que van a dar flexibilidad al abastecimiento en verano e invierno en la Ciudad de Buenos Aires, que se complementa con AMBA 1”.

“En verano tenés dos momentos pico, al mediodía y a la noche, y en invierno uno. Las BESS te permiten cargar las baterías en momentos donde sobra la oferta y tenés poca demanda, para descargarlo en los picos”, explicó.

Rust puso el foco en el equipamiento tecnológico.

Sobre este punto, Rust añadió: “Es una forma de usar la energía disponible de la manera más eficiente. A veces el desafío es más tecnológico, hacer que esas baterías se conecten al nodo que corresponde. Ahí el equipamiento tecnológico es fundamental”.

Lo que se viene en el sector

Pensando a futuro, Topelberg se mostró “entusiasmado al ver lo que está pasando y lo que puede pasar” y manifestó que “con la conjunción de los actores, esto se va a mover para adelante”. En la misma línea, Yáñez aseguró que “el sector privado tiene que crear valor con nuevos proyectos, más tecnología y la combinación de energía renovable y térmica para ser un país competitivo”.

Del Cogliano llamó además a “aprovechar las oportunidades que tiene el país en términos de recursos y de lo que se viene en la demanda con minería, data center y más”, mientras Rust cerró: “Argentina ya es un país exportador neto de energía, es algo que vino para quedarse en 2025. Ahora tenemos que acceder a mercados internacionales, donde la confiabilidad tiene que estar a ese nivel”.