Transición energética y cadena de valor ante el cambio de paradigma de la IA

Luis Vacazur, de la Puna – GVH; Manuel Gómez Bello, de la Federación Argentina de Proveedores Mineros; Pablo Martelli, de General Water Company; y Alejandro Bellorini, de Dreicon, formaron parte del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El proveedor minero de la Puna – GVH, Luis Vacazur; el presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros, Manuel Gómez Bello; el cofundador de General Water Company, Pablo Martelli; y el CEO de Dreicon, Alejandro Bellorini, formaron parte del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El proveedor minero de la Puna – GVH, Luis Vacazur ; el presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros , Manuel Gómez Bello ; el cofundador de General Water Company , Pablo Martelli ; y el CEO de Dreicon , Alejandro Bellorini , formaron parte del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En el ciclo, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , la transición energética y el desarrollo de la cadena de valor surgieron como claves a futuro. En ese contexto, Ballorini destacó a Dreicon como “ un líder en transición energética , porque somos una firma de EPCM de proyectos de abastecimiento energético e infraestructura para oil and gas, minería y grandes proyectos industriales como data center”.

“Estamos en toda la cadena de valor del proyecto que sea y venimos con un trabajo de hace mucho tiempo. Hoy participar de la cadena de valor es participar de todo el proceso que transforma un proyecto desde su diseño hasta su puesta en marcha y ejecución . Tiene que ver con logística y servicio”, resaltó sobre la importancia de la integración.

A su turno, Gómez Bello resaltó que la Federación surgió a partir de “ un grupo de empresarios que empezamos a detectar las mismas problemática ” y reconoció que fue complejo concertar “los desencuentros y los muchos encuentros” de las provincias. “Trabajamos sobre las necesidades comunes y después trabajamos las otras. Y nos dimos cuenta la fuerza de cada provincia”, valoró.

En tanto, Martelli indicó que General Water “es una empresa argentina que nace hace casi 20 años y empezó solucionando un problema concreto, el del arsénico en agua para consumo humano, que se da por un fenómeno geológico, no por contaminación ”. “Empezamos con eso y luego tuvimos demanda de pequeña y gran industria y terminamos tratando pasivo minero”, expresó.

A su turno, Vacazur señaló que GVH “es una empresa de origen indígena, de línea coya en la Puna salteña”. “Hemos tenido la posibilidad de trabajar en la única actividad económica que funciona en la región y nuestra mayor responsabilidad social empresaria fue crear la primera cámara pyme del país de pueblos originarios para poder incluir a los proveedores nativos de la Puna en el desarrollo de la minería”.

“Estamos haciendo principalmente la actividad logística, con materia prima y litio. Tenemos habilitación internacional, somos importadores y estamos trabajando para agrandar el parque móvil”, señaló.

La cooperación ante la oportunidad

Al visibilizar las oportunidades del sector, Ballorini planteó: “Cuando uno forma parte de proyectos de este tipo, como nos pasó en Tierra del Fuego, eso es transición energética. Abastecer los proyectos de oil and gas con el foco en incorporar renovables y reducir huella de carbono”.

“Hicimos un proyecto muy fuerte respecto de la cadena de valor de Río Grande. Desde la cadena más pequeña hasta la firma más grande. Frente a una oportunidad que es participar de un proyecto, tenemos que tener la responsabilidad empresaria de ir al proyecto dando fuentes de trabajo”, expresó.

Y apuntó: “Hay que empezar a mirar regional y localmente. No tiene que ser una disputa, porque muchas veces se produce una actitud defensiva, como el Compre local. Acá va a haber oportunidades para todos y tenemos que tener actitud de cooperar”.

Para Ballorini, la cooperación es clave.

En tanto, Gómez Bello consideró que “primero la oportunidad tiene que existir y para eso tienen que estar las compañías”. “Ya pasamos esa etapa y ahora es momento de tener la responsabilidad de tomar la oportunidad. Para eso venimos trabajando desde Salta, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz y San Juan en estar preparados”.

“Primero hay que identificar qué tan cerca o lejos estamos de lo que necesita la compañía. Hicimos acuerdos con colegios de contadores para prepararnos y eso fue dando, junto con las normas provinciales, la participación de cada proyecto”, reveló y apuntó: “El litio nos ayudó al renacimiento de la minería y ahí ya estaban proveedores, normas y alianzas estratégicas. En las provincias mineras pudimos hacer obras en conjunto y fueron alianzas estratégicas que permitían transferencias de tecnología y de conocimiento”.

Gómez Bello se refirió a la necesidad de coordinar entre las provincias.

El cambio de paradigma de la inteligencia artificial

Para Martelli, “la oportunidad está en el nuevo cambio de paradigma y en el viento de cola que tenemos con la IA, que es la industria más pesada de todas, porque necesitás data centers, energía, minería, frío y agua”.

“Mucha gente compara con la revolución industrial, pero para mí es más parecido a lo que pasó en 1602 en Amsterdam, con la creación de la bolsa, que sería hoy el software del mundo”, observó y planteó: “Tenemos el hardware y estamos en camino de aflojar un poco el tema del software, es decir liberalizar la economía para ser competitivos”.

El armado de la cadena de valor

Con respecto a la cadena de valor, sobre todo en el caso del litio, Vacazur manifestó: “Nosotros ya ganamos. En el 1500 venían a sacar el oro y se lo llevaban. Hoy hay políticas de Estado y las cámaras que trabajan defendiendo a los proveedores locales que trabajan. Ya hay un avance”.

Vacazur llamó a buscar soluciones para los proveedores locales.

“La solución siempre está, el dinero está. Va a seguir llegando. Las operadoras mineras ya ganaron con el RIGI y ahora hay que buscar la forma de garantizar que las divisas lleguen realmente y queden acá”, observó y sentenció: “Si no hay políticas de Estado, ¿qué minera va a venir a poner plata acá? Y si no hubiera divisas, no estaríamos discutiendo acá. Lo que se hizo bien o mal, ya se hizo. Ahora trabajemos”.

“Así como se pueden generar herramientas para las mineras, ¿por qué no para el proveedor argentino? Y así prepararnos y complementar para una minería que toma escala mundial”, concluyó.