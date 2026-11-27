Una resolución de Luis Caputo establece que, ante la ausencia del titular del área, la firma del despacho quedará a cargo del secretario de Energía. A su vez, el reemplazo de Energía pasará a Minería.

El Ministerio de Economía fijó un mecanismo permanente para reemplazar la firma del despacho de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería , el cargo que quedó vacante tras la renuncia de Daniel González . A partir de ahora, cuando falte el titular, ese rol lo asumirá el secretario o secretaria de Energía.

Así lo dispuso la Resolución 2028/2026 , firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma modifica el régimen de reemplazos que la cartera había aprobado en julio de 2021 a través de la Resolución 410 . Según el propio texto, ese esquema había quedado desactualizado porque desde entonces se crearon secretarías que no estaban incluidas.

La resolución arma una cadena de reemplazos. Si falta el titular de Coordinación de Energía y Minería, firma el de la Secretaría de Energía . Si el ausente es el secretario de Energía, la firma pasa a la Secretaría de Minería , lo que modifica lo previsto en la norma de 2021 para ese caso.

El reemplazo se aplicará en casos de excusación, recusación, ausencia, licencia, impedimento o vacancia del titular. El Gobierno vinculó la decisión con el Decreto 1304 del 29 de octubre, que aceptó la renuncia del entonces secretario coordinador. Según la norma, esa salida "pone de manifiesto la necesidad de adecuar el régimen de reemplazo de firmas".

González, ex CEO de YPF, había asumido en agosto de 2024 y tenía bajo su órbita dos sectores estratégicos del Palacio de Hacienda. Su renuncia se conoció el 22 de octubre: según pudo reconstruir Ámbito en ese momento, decidió dar un paso al costado por motivos personales y con la intención de regresar al sector privado. "Es un ciclo que se acaba", escribió al despedirse, en un mensaje dirigido al presidente Javier Milei .

La secretaria de Energía, María Tettamanti, y su par de Minería, Luis Lucero, siguieron en sus cargos. Con el nuevo esquema, Tettamanti queda como primera reemplazante en la firma del área que conducía González.

Economía argumentó que prefiere tener una regla fija y no tener que dictar una medida nueva cada vez que se repita una situación así. Los reemplazos ya previstos para asuntos específicos, o los que se fijen más adelante, seguirán vigentes. La resolución rige desde que se firmó, el 25 de noviembre.

La renuncia de Daniel González

González decidió dar un paso al costado como secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación por motivos personales y con la intención de regresar al sector privado, según pudo reconstruir Energy Report a partir de fuentes de su entorno. La decisión fue conversada con su familia y responde, en parte, al desgaste que implica la función pública. “Es la primera vez que está en el Estado”, explicó una fuente cercana al funcionario, quien destacó su perfil técnico y su escasa trayectoria en la política partidaria.

Pese a su perfil empresarial, el ex CEO de YPF logró desenvolverse con soltura en los ámbitos políticos y de gestión, además de convertirse en una figura relevante en la articulación de las políticas energéticas y mineras del Gobierno. Sin embargo, la decisión de dejar el cargo ya estaría tomada y no respondería a un cambio en el rumbo de la gestión, sino a una determinación personal.

Es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una extensa trayectoria en el sector energético y empresarial. Antes de incorporarse al Gobierno nacional, se desempeñó como CEO de YPF y también ocupó el cargo de director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Su designación como secretario de Coordinación de Energía y Minería fue oficializada mediante el Decreto 811/2024, con vigencia desde el 28 de agosto de ese año. Desde ese puesto, González supervisaba y articulaba las políticas vinculadas con el desarrollo energético y minero, en coordinación con las secretarías específicas de ambas áreas.