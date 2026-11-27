Más de 19,5 millones de electores están habilitados para renovar las autoridades locales. La disputa por Taipéi mide la fuerza del oficialismo y del Kuomintang de cara a 2028, cuando volverá a discutirse la relación con Beijing y el papel de Estados Unidos. En paralelo, un referéndum nacional pone a votación el regreso de la energía nuclear.

Enviado especial a Taipéi.- En los carteles de campaña, el número del candidato puede ocupar tanto espacio como su cara. El 3 es Puma Shen , el diputado que postula el oficialismo nacional, y el 5 es Chiang Wan-an , el alcalde del Kuomintang que busca la reelección en la capital. Los números se sortean e indican el lugar de cada candidato en la boleta. En la elección de concejales, la campaña personal tiene otro motivo. Cada elector vota por una sola persona, aunque su distrito elija a varios representantes. Los candidatos de un mismo partido también compiten entre sí.

Taiwán renueva este sábado autoridades de 22 ciudades y condados . La Comisión Electoral Central registró más de 19 millones de personas habilitadas para elegir alcaldes, jefes de condado y concejales. Las urnas abren de 8 a 16, hora local. En la campaña pesaron el transporte, el ambiente y la gestión municipal. Pero la votación llega en medio de una creciente tensión con China continental . En el cierre de campaña, el Ministerio de Defensa taiwanés reportó un aumento de la actividad aérea militar china alrededor de la isla. El mapa que dejen las urnas dará una primera medida de la fuerza con la que cada partido llegará a 2028 , cuando volverá a discutirse cuánto diálogo mantener con Beijing. En paralelo, un referéndum nacional decidirá si Taiwán debe abandonar su política de prescindir de la energía nuclear , un debate que vuelve a cobrar peso por la demanda eléctrica de la industria tecnológica, un desarrollo que es transversal a la economía pero también de su política diplomática.

El oficialismo es el Partido Democrático Progresista (DPP) del presidente Lai Ching-te , que pone el acento en la identidad taiwanesa, la preservación del autogobierno y el fortalecimiento de la defensa. La conducción del Kuomintang (KMT) , principal fuerza opositora pero con preminancia en los gobiernos locales, apuesta a ampliar el diálogo con Beijing para reducir el riesgo de una escalada. Dentro del KMT de todos modos hay distintas líneas: dirigentes con peso territorial dan más importancia al respaldo de Estados Unidos y al refuerzo de la defensa de la isla. Esa diferencia sobre cómo manejar el vínculo con China le da a la elección local una lectura nacional de cara a 2028.

Por eso, el viceministro de Relaciones Exteriores, François Chihchung Wu , sostuvo que recuperar Taipéi le daría al oficialismo mayor estabilidad política. Habló ante una delegación reducida de medios hispanohablantes, con participación de medios de América Latina, invitada por la Cancillería taiwanesa. Ámbito fue el único medio argentino que integró el grupo.

Wu le dio a la pelea por Taipéi una lectura que va más allá de la alcaldía. A su juicio, recuperar la capital le daría mayor estabilidad al oficialismo y reforzaría el respaldo que Taiwán busca en Europa y Japón. Para Beijing, sostuvo, el mensaje sería otro: una sociedad que habla mandarín puede elegir a sus gobernantes, sostener el pluralismo y tener mujeres en puestos de poder. "Hablamos mandarín, pero no somos parte de China" , dijo el viceministro.

La IA en la mira

Puma Shen es especialista en desinformación y ha defendido públicamente la independencia de Taiwán. Su trayectoria le da una dimensión particular a la pelea por la capital. I-Chung Lai, de la Prospect Foundation, señaló ante los medios que durante la campaña se intensificaron las operaciones destinadas a influir sobre los electores y que algunas apuntaron contra candidatos. Mencionó actividad procedente de China continental y de otros países. Hay un caso bajo investigación. Según informó AP, la fiscalía presentó cargos contra un candidato del Partido Popular de Taiwán (TPP) a un concejo municipal, acusado de usar fotos de taiwaneses para crear cuentas falsas de apoyo en internet con presunta ayuda desde China. El Consejo de Asuntos Continentales citó el caso al advertir sobre el uso de IA para sofisticar las operaciones de desinformación.

Ethan Tu, fundador de Taiwan AI Labs, explicó que su equipo analiza publicaciones en redes y medios para identificar cuentas falsas y patrones de manipulación. El laboratorio también entrena sistemas de inteligencia artificial para responder a la desinformación. "Las máquinas no tienen moral ni ética", dijo Tu al hablar de la responsabilidad de quienes desarrollan esos sistemas. La tecnología permite producir mensajes en serie y también ayuda a rastrear cómo circulan. Cuánto inciden esas operaciones en el voto sigue siendo una pregunta abierta.

El presidente Lai Ching-te ganó en 2024 con el 40,05% de los votos. Pero quedó en minoría en el Parlamento. En las últimas locales, en 2022, se impuso en cinco de las 22 ciudades y condados. Este sábado busca recuperar la capital y defender Kaohsiung, uno de sus bastiones en el sur. El Kuomintang (KMT), el partido con el que Chiang Kai-shek se instaló en la isla en 1949 y comenzó la disputa con la Repúplica Popular de China que sigue sin saldarse, es la principal fuerza opositora y tiene mayor presencia municipal. Además de Taipéi, pone en juego Nueva Taipéi, la ciudad más poblada, y Taichung, donde gobierna Lu Shiow-yen, una de las figuras que ya aparecen en la discusión presidencial de 2028.

Janet Chang, directora general de Servicios de Información Internacional de la Cancillería, llevó el tema a su propia historia. "Fui testigo de la democratización de Taiwán", recordó al contar que, cuando era joven, había restricciones para reunirse y expresarse. La ley marcial se levantó en 1987 y la primera elección presidencial directa se celebró en 1996. Este año se cumplieron tres décadas de aquella votación.

República de China (Taiwán) es la denominación oficial que usa el gobierno de Taipéi. El nombre remite al gobierno de la República de China que se trasladó a la isla en 1949, tras la victoria comunista en el continente y la proclamación de la República Popular China en Beijing. En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a los representantes de Beijing como los únicos representantes legítimos de China en la organización. Desde entonces, Taipéi quedó fuera de la ONU y reclama participar en sus organismos. La resolución 2758, que le dio a Beijing el asiento de China, carece de una mención expresa a Taiwán. La isla mantiene relaciones diplomáticas formales con 12 Estados, entre ellos Paraguay y la Santa Sede, y, según Wu, cuenta con unas 110 representaciones en el exterior. Esa red incluye oficinas comerciales y culturales en países con los que no tiene lazos diplomáticos formales, como la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en la Argentina, con sede en Buenos Aires.

Chiang Wan-an.

El temor a la guerra y la vía diplomática

"Esperamos que la guerra no ocurra. Apelamos a la diplomacia", dijo Wu. En el cierre de la campaña, el Ministerio de Defensa taiwanés reportó un aumento de la actividad aérea militar china alrededor de la isla. En la conversación con la delegación, el viceministro comparó el impacto que tendría una interrupción del tránsito en el estrecho de Taiwán para los semiconductores con lo que supondría un cierre del estrecho de Ormuz para el petróleo. El canciller Lin Chia-lung defendió la meta de llevar el gasto en defensa al 5% del PBI en 2030 y habló de preparar a la sociedad para responder ante una crisis.

Estados Unidos tiene un peso decisivo en ese cálculo. El vínculo con Washington también pesa en la economía. Chang señaló que Estados Unidos pasó a ser el principal socio comercial de Taiwán en 2025. Peter Huang, de la Asociación de Importadores y Exportadores de Taipéi, recordó que empresas taiwanesas como Foxconn siguen fabricando en China continental. El destino de las nuevas inversiones puede cambiar más rápido que una cadena industrial construida durante décadas. Es decir, los vínculos con China continental siguen abiertos en términos comerciales, ya que es el segundo socio de Taiwán.

En el plano diplomático, Beijing reclama la isla como parte de su territorio. Lin sostuvo que China objeta los contactos de terceros países con Taiwán y que, aun así, Taipéi busca ampliar la cooperación económica y técnica incluso donde carece de embajada. México muestra la escala que pueden alcanzar esos vínculos. El intercambio bilateral rozó los u$s29.520 millones entre enero y septiembre de 2026, según cifras aduaneras taiwanesas recopiladas por la asociación de importadores y exportadores. Peifen Hsieh, del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán, explicó que su organismo puede impulsar proyectos en países sin relaciones diplomáticas formales si el gobierno local acepta un acuerdo técnico. Es una de las vías que Taipéi quiere explorar para ampliar su presencia en América Latina.

En América Latina, esa búsqueda de espacio convive con una presencia china que ya tiene escala en sectores estratégicos. Según la cancillería de Taipéi, China continental busca bloquear el ingreso de otros jugadores, pero también reconocen que el cambio de signo político en gobiernos latinoamericanos, más cercanos a Washington, abre una nueva oportunidad. De todos modos, mencionaron que el vínculo de los países de la región deberían tener "flexibilidad" y buscar "el beneficio mutuo".

La otra boleta

En paralelo, se votará en un referéndum nacional que propone volver a utilizar energía nuclear y abandonar la política de una isla sin generación atómica. La última central operativa cerró en 2025 y el gobierno luego de que los activistas lograran hacer prevalecer su postura, en especial tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011. Ahora, se mostró disposición a evaluar una reactivación. Para aprobarse, primero debe llegarse a un 50% de participación, y hay que considerar que las elecciones no son obligatorias.

El debate vuelve en plena aceleración de la economía. El PBI de Taiwán creció 8,94% en 2025, según la última revisión oficial. Para 2026, la oficina de estadísticas proyecta un 13,28%, impulsado por la demanda de equipamiento para inteligencia artificial, el salto de las exportaciones tecnológicas y la ampliación de la capacidad industrial. Ese crecimiento le da dimensión a una pregunta que atraviesa el referéndum: de dónde saldrá la electricidad para sostenerlo.

I-Chung Lai planteó el problema desde la industria. Ampliar la capacidad de cómputo y sostener la manufactura avanzada exige inversiones en infraestructura y electricidad continua. La otra boleta dirá si los taiwaneses quieren que la energía nuclear vuelva a formar parte de esa respuesta. Su prevalencia sobre semiconductores avanzados, que pone a Taiwán en un escenario de fortaleza económica.