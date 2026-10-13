María Tettamanti: "Se están dando las señales económicas para que los actores puedan tomar las decisiones correctas"

La secretaria de Energía de la Nación resaltó el rumbo que trazó el gobierno durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti , abrió el evento de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , en una entrevista sobre la actualidad y las perspectivas del sector con el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Durante un evento que tuvo lugar en Lex Tower , Tettamanti puso primero de relieve el reciente evento de la Argentina Week en París . “Fue muy importante porque Argentina necesita mostrarle al mundo que cambió y mostrar todo el proceso de transformación que está haciendo el sector energético y el país en general”, resaltó.

La funcionaria precisó que parte de la estrategia fue mostrar “ cómo cambiaron las políticas macroeconómicas y la visión del gobierno sobre la importancia del respeto a los contratos, la estabilidad macroeconómica y la desregulación de los sectores ”.

Entre las menciones positivas, puso de relieve el acompañamiento de 14 gobernadores a la comitiva del Gobierno nacional encabezada por el presidente Javier Milei. “ Ese acompañamiento de gobernadores que no son del mismo partido político muestra que hay una coincidencia general del rumbo y un convencimiento de que no nos tenemos que apartar de ese rumbo”, expresó y consideró que se trata de “una señal política de trabajo conjunto entre Nación y provincias”.

Otro factor clave fue la convocatoria de empresarios argentinos. “Una cosa es lo que podemos decir los funcionarios, pero no hay muestra más contundente de que las políticas son acertadas que un empresario que decide invertir y con qué millones de dólares que se están invirtiendo en energía y minería, pero también en el agro e informática”, afirmó Tettamanti.

En tal sentido, valoró puntualmente los anuncios de Glencore en Catamarca y TotalEnergies, con una inversión de 10.000 millones de dólares en el offshore de la Cuenca Marina e inversiones adicionales en Neuquén. “Es una inversión muy importante porque Total opera en más de 130 países y tiene un montón de oportunidades. Están hace años en el país, pero invierten más o menos en función de las señales que da el gobierno. Y que apueste fuere por Argentina y anuncie que va a seguir desarrollando el gas del offshore es una señal muy importante”, expresó.

El mercado de los autos eléctricos

Por otra parte, la secretaria de Energía recordó un evento realizado recientemente en las oficinas del BID donde la estrategia fue “contar cómo cambió el marco regulatorio para posibilitar la construcción de nueva capacidad de transporte de alta tensión”. Así, “se explicó a potenciales inversores de qué se trata para que tengan la mayor información posible y vean que es una inversión financiable y que puede ser atractiva para varios jugadores nacionales e internacionales”.

Sobre el mercado energético, repasó el decreto 450, que modificó las leyes del sector. “Le dio a la Secretaría 24 meses para dictar las normas que lleven a cumplir en su totalidad los principios de la ley 24.065, que se basa en la libertad de mercados. Y a eso estamos yendo gradualmente”, explicó. A esa cuestión, le sumó la resolución 400: “Allí marcamos un camino de transición que además vamos perfeccionando a medida que vemos por solicitud de privados o vemos cosas que corregir”.

“Lo importante es que siempre va en la dirección de llegar al final de camino a la vigencia plena de los mercados, con los privados haciendo contrato y el Estado fuera de los mercados y regulando lo mínimo posible, porque el mercado eléctrico mayorista es competitivo y no requiere la intervención del Estado, como sí ocurre con los monopolios de distribución o transmisión”, analizó.

El desarrollo de la red eléctrica y la llegada del verano

De cara al desarrollo de la infraestructura energética de abastecimiento, Tettamanti valoró que los proyectos Alma SADI y Alma GBA “fueron el camino más rápido para poder tener más potencia” en el Sistema Argentino de Interconexión y precisó: “A lo largo de todo este verano, se van a incorporar 500 MW de los 700 de Alma GBA y otros 200 que se van a incorporar en mayo de 2027, junto con los otros 700 MW de Alma SADI”.

“Eso te da una mayor confiabilidad a través de un sistema de baterías, que era algo que había que hacer con inmediatez. Ahora, lo que importa a futuro es que haya más inversiones en generación y transmisión”, expresó.

Sobre el funcionamiento de las baterías, profundizó: “Hay momentos en que la posibilidad de generar supera la demanda y, si no tenés demanda, la perdés. En cambio, teniendo las baterías, la podés almacenar en horas de bajo consumo y ponerla a disposición de la demanda cuando lo requiera”.

Ante la llegada del verano, la funcionaria indicó que la estrategia pasará por la gestión de la demanda, que implica “invertir en infraestructura y asegurarte de que sea óptima y al menos costo posible, lo cual se logra con un consumo eficiente”. En cambio, planteó que la remuneración a la oferta “ya no hace falta, porque tenemos otros mecanismos”.

Con respecto al transporte eléctrico, puso el foco en la resolución de una serie de obras. “AMBA 1 es la primera, pero la construcción de las líneas que vienen inmediatamente, si bien van a transportar energía, también posibilitan la incorporación de generación renovable que va a beneficiar el costo total de generación promedio. El beneficio es para todo el país, no solo para Buenos Aires”, remató.

El cambio en la estrategia del gas y el shock externo

Al referirse al gas, Tettamanti señaló que el avance de la desregulación avanzó parcialmente debido a que está en vigencia el Plan Gas hsta fines de 2028. No obstante, marcó: “Avanzamos bastante el año pasado en la readecuación del sistema de transporte, porque había rutas en cuencas que no tenían gas. Eso ya está y hoy todos los cargadores tienen su transporte firme. Está en construcción la ampliación del sistema de TGS”.

En cuanto al mercado mayorista, observó: “Hicimos un cambio en la importación y comercialización de GNL. Dijimos por primera vez que la demanda se tiene que pagar. El que lo usa, paga el costo y el Estado no subsidia más” Si bien aclaró que la importación la hizo Enarsa, contrapuso que “el producto se ofreció primero con subastas públicas muy transparentes y procedimientos muy claros de quiénes tenían prioridad, a qué costos iba a ser y que tanto generadores como industria como distribuidoras pagan el costo del GNL”.

Ante el encarecimiento de los precios a nivel internacional por el conflicto en Medio Oriente, la secretaria de Energía admitió que “cuando empezamos a trabajar, calculamos costos de GNL en alrededor de 13/14 dólares el millón de BTU y terminó en 19”. “Eso impacta claramente, pero lo importante es que, a pesar de ese shock externo tan fuerte, lo hicimos igual y funcionó”, valoró.

Tettamanti puso de relieve las oportunidades de Argentina en el primer panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

Este escenario, llevó a que “los actores empiezan a creer lo que decimos”, reconoció la funcionaria y precisó: “Queremos que los precios y tarifas reflejen los costos, sin distorsionar. Se están dando las señales económicas para que puedan tomar las decisiones correctas”.

Al mismo tiempo, admitió que “muchos actores tienen miedo a actuar porque están pensando si no vuelven los errores del pasado”, recordando que “hubo 20 años donde el Estado le dijo a los actores ‘despreocúpense que vamos a tomar las decisiones de qué contrato van a tener y a qué precio’”.

“Hoy vamos a respetar los contratos. No vamos a repetir los errores del pasado. Estamos mostrando un camino muy claro de lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Ahora es un trabajo animarlos a que tomen decisiones y se firmen los contratos”, sentenció.

La oportunidad de Vaca Muerta y la expectativa por el millón de barriles

Ante la consulta acerca de si Argentina puede llegar al millón de barriles diarios, Tettamanti indicó que “estamos a 60.000 barriles”, aunque contrastó: “Lo importante, más allá del número, es ver que en 2023 se produjeron en promedio 635.000 diarios y hoy estamos en 936.000. Esto es un 50% de aumento en tres años. Y eso es lo que cuenta: la tendencia, la dirección y la convicción de las empresas, que tienen sus socios del exterior y están apostando a la Argentina para invertir, producir y creyendo que va a ser un proveedor confiable de GNL y crudo”.

Con relación a las oportunidades de Vaca Muerta, sostuvo que “hay una combinación de naturaleza y un marco regulatorio adecuado”, tras lo cual aclaró: “Sin buenas políticas que permitan la decisión de inversión para explorar, producir y exportar, la roca madre no tiene ningún valor. Eso no lo tenemos que perder de vista”. “Hay un folclore de ‘como tenemos Vaca Muerta podemos hacer lo que queramos’. No señor. Si hacemos las cosas en forma correcta, vamos a salir adelante. Si no, va a ser un potencial enterrado”, completó.

La funcionaria mencionó a la planta de Fértil Pampa, que tiene un RIGI aprobado, y subrayó: “Usar ese gas en industrialización es otro paso muy importante que los empresarios tienen que animarse a dar. Ya tenemos plantas de procesamiento de gas apara exportar GLP y estoy segura, sobre todo si Milei reelige, que va a haber muchas más de esas decisiones”.

En cuanto al GNL, destacó que “hoy hay proyectos muy completos, con producción dedicada, gasoducto y planta de licuefacción y la exportación”. Para Tettamanti, “la posibilidad que da esta tecnología de GNL es inmensa, porque el mercado no tiene mucho más para absorber de gas natural y entonces es importantísimo como vehículo para llevar ese gas de Vaca Muerta al mundo”.

Presupuesto 2027

Con respecto al presupuesto para el año que viene, la secretaria de Energía sostuvo que “en materia de subsidios, estamos pensando en reducir a 0,38% del PBI, cuando este año estamos llegando en 0,56% aproximadamente”.

“Ahí se refleja la nueva ley de Zona Fría y que va a haber menos necesidad de traer GNL y, lo que se comercialice, volvemos al esquema del año pasado, no va a ser subsidiado por el Estado, sino que lo va a pagar el usuario final”, aclaró y sumó los subsidios a la energía eléctrica de Cammesa.

Con respecto a la inclusión del beneficio de zonas cálidas, expresó: “No es que creamos un nuevo régimen tarifario para zonas. Había un decreto de subsidio focalizado con un bloque uniforme a lo largo de todo el país. Y no es lógico, porque la necesidad de consumo en zonas más cálidas, frías o que no tienen gas natural, no tienen que ser iguales. Lo que estamos haciendo es corregir eso”.

"El potencial de crecimiento es enorme"

Al cerrar su exposición, Tettamanti trazó una línea a futuro y no dudó en afirmar: “Si seguimos con las políticas adecuadas, el potencial de crecimiento es enorme. A partir del sector de energía pueden venir otros y va vemos el interés de los data center y la minería”.

“Así como Argentina empezó siendo ser puramente agrícola-ganadero y vino el polo sojero de Rosario y el incremento de infraestructura de los puertos, el potencial que te da tener el primer recurso primario para después hacer toda la industrialización es importantísimo”, señaló.

En ese sentido, la funcionaria se refirió a las críticas de la oposición y aseguró: “Dicen ‘no queremos exportar materias primas, queremos darle valor agregado’. ¿Qué es el valor agregado? Es inversión en capital para poner una planta industrial. Y si no generás confianza, nunca va a venir”.

En la misma línea, consideró que “el camino para que el producto primario tenga valor agregado es bajar el costo de financiación, bajar el riesgo país y dar certidumbre a los industriales para que pongan la planta de urea en Argentina y no se lleven el gas afuera. Estoy convencida de que el progreso va a ser enorme si seguimos aplicando las políticas públicas acertadas”.