El Círculo de Políticas Ambientales presentó un inventario regional que reúne iniciativas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La plataforma permite consultar el estado de avance de cada proyecto y refleja las demoras que enfrenta el sector ante la falta de demanda y el ajuste de expectativas a nivel internacional.

El inventario del CPA busca ordenar la información disponible y distinguir entre anuncios y proyectos que avanzaron hacia etapas concretas de desarrollo.

La industria del hidrógeno verde en Sudamérica tiene 150 proyectos e iniciativas identificados en cinco países , aunque buena parte de ese desarrollo todavía enfrenta incertidumbre sobre sus plazos y condiciones de inversión. En ese contexto, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) presentó un inventario regional que busca ofrecer una radiografía actualizada del sector y aportar información para evaluar sus posibilidades de crecimiento.

La plataforma digital reúne proyectos de producción de hidrógeno verde y de bajas emisiones en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. A través de un mapa interactivo y herramientas de consulta, permite explorar las iniciativas según país, ubicación y estado de avance. De las 150 iniciativas relevadas, 34 se encuentran operativas o en construcción. Se trata principalmente de plantas de producción de mediana escala, proyectos demostrativos y experiencias experimentales.

El inventario también permite identificar proyectos anunciados, en desarrollo, pausados o discontinuados, una clasificación que resulta relevante en un sector que, tras una primera etapa de fuerte entusiasmo, comenzó a revisar sus expectativas.

“ El objetivo de este inventario es realizar una revisión independiente de las múltiples iniciativas que se están desarrollando en la región en torno al hidrógeno verde y de bajas emisiones, con información actualizada que permita tener un panorama lo más realista posible de lo que sucede en nuestros países”, señalaron desde el CPA.

Entre 2020 y 2024, distintos países de América del Sur registraron numerosos anuncios de inversión vinculados al hidrógeno verde. La región despertó el interés de desarrolladores y empresas internacionales por su potencial para producir energía renovable a gran escala y abastecer mercados externos.

Hidrógeno verde. El proyecto fue desarrollado con el apoyo de la Unión Europea, en el marco de iniciativas orientadas a promover el diálogo y la construcción de una agenda para el desarrollo del sector.

El hidrógeno verde se presenta como una alternativa para avanzar en la descarbonización de sectores industriales y energéticos de difícil electrificación. Su producción mediante electrólisis, alimentada con electricidad renovable, permite obtener hidrógeno sin emisiones directas de dióxido de carbono durante ese proceso.

Sin embargo, desde 2025 la industria comenzó a atravesar una etapa de desaceleración. Los proyectos revisaron sus cronogramas, redujeron sus dimensiones previstas o postergaron decisiones de inversión, en un contexto de menor impulso de las políticas de promoción en algunos países industrializados y de una demanda que todavía no se materializa al ritmo esperado.

“Mayormente ese impulso se debió al potencial que tiene la región para producir grandes cantidades de hidrógeno verde con destino principalmente para la exportación; al demorarse la aparición de la demanda, muchos de los proyectos se encuentran en este momento pausados a la espera de condiciones favorables en el mercado”, explicó Juan Carlos Villalonga, asesor de Clima y Energía del Círculo de Políticas Ambientales.

La demora en la aparición de compradores y contratos de largo plazo se convirtió así en uno de los principales desafíos para la industria. La disponibilidad de recursos renovables y el potencial de producción no garantizan por sí solos la puesta en marcha de los proyectos: también se necesitan mercados capaces de absorber el hidrógeno y sus derivados, infraestructura y condiciones económicas que permitan sostener las inversiones.

Los especialistas del Centro de Políticas Ambientales (CPA) alertaron por que desde 2025 la industria del hidrógeno comenzó a atravesar una etapa de desaceleración.

Un mapa para conocer el estado real de la industria

El inventario del CPA busca ordenar la información disponible y distinguir entre anuncios y proyectos que avanzaron hacia etapas concretas de desarrollo.

La herramienta permite consultar las iniciativas por país y localización, además de identificar su situación dentro del ciclo de desarrollo. De esta manera, ofrece una referencia para observar qué proyectos continúan activos, cuáles llegaron a la etapa de construcción u operación y cuáles quedaron en pausa o fueron discontinuados.

El relevamiento abarca proyectos de hidrógeno verde y de bajas emisiones, por lo que no se limita exclusivamente a iniciativas basadas en electricidad renovable. La plataforma busca reflejar la diversidad de propuestas que se impulsaron en la región durante los últimos años.

El proyecto fue desarrollado con el apoyo de la Unión Europea, en el marco de iniciativas orientadas a promover el diálogo y la construcción de una agenda para el desarrollo del sector. El inventario puede consultarse en la plataforma del Círculo de Políticas Ambientales.

Para Argentina, el inventario puede funcionar como una herramienta de seguimiento de las oportunidades y dificultades de una industria que despertó expectativas de inversión, exportación y desarrollo de nuevas cadenas de valor.

Argentina y el desafío de convertir el potencial en inversiones

El desarrollo del hidrógeno verde en Argentina se apoya en la disponibilidad de recursos renovables, especialmente eólicos y solares, que podrían permitir producir hidrógeno y derivados para abastecer tanto al mercado local como a la exportación. No obstante, la evolución de los proyectos dependerá de que se consoliden condiciones de mercado, infraestructura y financiamiento.

En Puerto Deseado, Santa Cruz, ABO Energy proyectó tres proyectos para producir hidrógeno y amoníaco verde, con una capacidad eólica inicial de 3,6 GW ampliable a 5 GW, una superficie de 270.000 hectáreas y una producción estimada de 270.000 toneladas de amoníaco. La iniciativa se encuentra en etapa de estudios de prefactibilidad económica y ambiental.

En Punta Colorada, Río Negro, Dreicon impulsa un proyecto de amoníaco verde para exportación que contempla electrolizadores de 140 MW y 4.665 hectáreas. La empresa adquirió el terreno y avanzó en estudios preliminares, aunque la fecha de operación prevista en la ficha era 2025.

Para Argentina, el inventario puede funcionar como una herramienta de seguimiento de las oportunidades y dificultades.

También en la Patagonia, Eco-Refinerías del Sur, vinculada a GreenSinnergy GmbH y Axens, busca producir combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de hidrógeno verde. El proyecto prevé una primera etapa con 750 MW eólicos, ampliables a entre 2.500 y 3.000 MW, y una producción inicial de 100.000 toneladas anuales de SAF en 2030, con posibilidad de escalar a 500.000 toneladas.

Este proyecto cuenta con disponibilidad de tierras y acuerdos estratégicos: GreenSinnergy y Axens firmaron un memorando para explorar proyectos de SAF en Argentina y América Latina, mientras que GreenSinnergy y ALUAR acordaron analizar el uso de CO capturado en la planta de Puerto Madryn para la producción de combustibles sintéticos.

En Bahía Blanca, ENARSA proyectó una iniciativa de hidrógeno verde destinada inicialmente al complejo petroquímico local, con un parque eólico de 200 MW. El proyecto no cuenta con una estimación de producción de hidrógeno informada y se encuentra en etapa de estudios técnicos y económicos. En 2021, la entonces IEASA -actual ENARSA en proceso de privatización- firmó un acuerdo de cooperación con Fraunhofer para realizar estudios preliminares de viabilidad técnico-económica y, en 2022, la empresa suscribió un memorando de entendimiento con el Puerto de Rotterdam.

En Chubut, Green Capital había anunciado un desarrollo de hidrógeno para exportación con una capacidad eólica proyectada de 4,5 GW y estudios ambientales y económicos preliminares; sin embargo, según la información de su sitio oficial consignada en el mapa, el proyecto fue discontinuado y la empresa reorientó su actividad hacia energías renovables y centros de datos.

Por su parte, MMEX Austral H2, de MMEX Resources Corp., fue anunciado en Río Grande, en Tierra del Fuego, para producir hidrógeno y derivados como amoníaco o metanol destinados a exportación. El diseño original contemplaba 55 toneladas diarias de hidrógeno, exportaciones de 20.000 toneladas anuales de amoníaco, un parque eólico de 300 MW y una inversión inicial de u$s500 millones. La compañía había avanzado en estudios preliminares, acuerdos con la provincia y gestiones por 4.000 hectáreas; en 2022 firmó un acuerdo con Tierra del Fuego y Siemens, pero en 2024 modificó su estrategia y pasó a enfocarse en proyectos de menor escala.

La experiencia criolla de producción de hidrógeno verde incluye también a Hychico, empresa de CAPSA-CAPEX, que opera desde 2008 una planta piloto en Diadema, Chubut. La instalación está asociada al parque eólico Diadema, de 6,3 MW, y cuenta con dos electrolizadores con una capacidad conjunta de 120 Nm³ por hora de hidrógeno y 60 Nm³ por hora de oxígeno.

El hidrógeno se mezcla con gas natural para realizar ensayos en un motogenerador de 1,4 MW, mientras que el oxígeno se comercializa. Hychico también desarrolla pruebas vinculadas al almacenamiento subterráneo de hidrógeno.

En conjunto, las iniciativas relevadas por el CPA muestran una cartera diversa: proyectos exportadores de gran escala, propuestas destinadas a abastecer industrias locales, desarrollos que todavía avanzan en estudios preliminares y una experiencia piloto que ya cuenta con instalaciones operativas.

Las capacidades, inversiones y fechas mencionadas corresponden a los datos y diseños consignados en el mapa interactivo, y no implican que todos los proyectos estén actualmente en construcción o hayan alcanzado una decisión final de inversión.