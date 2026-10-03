Optimismo de José Luis Daza para la proyección argentina: "La energía barata reemplazará a la mano de obra barata" + Agregar ámbito en









El viceministro de Economía sostuvo que las condiciones naturales y el valor de los recursos humanos nacionales ofrecerá al país "una oportunidad extraordinaria".

José Luis Daza analizó la perspectiva de producción internacional.

La dinámica del empleo es una de las más observadas por la gestión económica, a partir de su inserción entre las principales demandas al Ejecutivo nacional. Ante ello, José Luis Daza -secretario de Política Económica y viceministro de Economía- presentó un análisis que proyecta optimismo acerca de las oportunidades de integración creciente de trabajo formal.

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Para concretar su interpretación, Daza publicó en sus redes sociales un gráfico en donde muestra la caída sostenida del empleo industrial en los EEUU en los últimos 50 años. A pesar de eso, afirmó que la producción manufacturera ascendió un 400%. "Menos trabajadores hoy producen 5 veces más", consideró.

Aún así, dijo que "desde 2007 la producción industrial de EE.UU. está estancada 10% por debajo del peak, a pesar de subsidios y aranceles. Ni siquiera la mayor economía del mundo ha podido contrarrestar las fuerzas económicas y tecnológicas globales". Así fue que el funcionario llegó a una de sus hipótesis: "Hacia adelante, todo apunta a más automatización y robotización. Eso implica mayor intensidad de capital, costos fijos más altos y, por lo tanto, economías de escala cada vez más importantes. Es una tendencia inevitable".

Industria y empleo



El gráfico de abajo muestra que en USA desde los años 50, el empleo industrial (manufacturing employment) cayó sostenidamente como % de la fuerza laboral: pasó de aproximadamente 24% a poco más de 7% hoy.



En el mismo período, la producción manufacturera se… pic.twitter.com/3VD1bflaWn — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) October 3, 2026 José Luis Daza sobre el empleo argentino Es entonces que José Luis Daza introdujo su planteo sobre la economía argentina: "Las industrias que sobreviven sólo detrás de protección, vendiendo únicamente al mercado local a precios mucho mas altos que los que prevalecen en resto del mundo, están condenadas. Con 46 millones de habitantes no hay escala para competir. Ahí no está el futuro del empleo masivo. Prosperarán las que aprovechen la escala de la economía mundial".

En ese marco, señaló que las prioridades son "la apertura, la flexibilidad, los acuerdos comerciales y poder importar bienes y tecnologia sin trabas ni sobrecostos. Cuando el capital pesa cada vez más en los costos, la variable decisiva es el costo del capital. La estabilidad macro, respeto a contratos y reglas que estables en el tiempo nos permitirán bajar el costo pais y así el costo de capital".

Tras ello, el viceministro apuntó al principal aliciente argentino: "En un mundo automatizado, la energía barata reemplaza a la mano de obra barata como ventaja competitiva. Los salarios bajos dejarán de ser una fuente de competitividad. Vaca Muerta, minería, el agro y la economía del conocimiento le dan a la Argentina una oportunidad extraordinaria". "El futuro industrial de la Argentina no está en proteger el pasado. Está en integrarse al mundo, ganar escala, bajar el costo del capital y aprovechar las enormes ventajas que tenemos en energía, recursos naturales y recursos humanos", concluyó.

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