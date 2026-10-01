Ámbito Debate: Energía y Minería, con una agenda que reúne a referentes del sector

Ámbito Debate tendrá una nueva edición sobre Energía & Minería el martes 6 de octubre, con una jornada que reunirá a funcionarios, empresarios y referentes de las principales cadenas de valor energéticas y mineras. El encuentro podrá seguirse en vivo por YouTube de Ámbito, redes sociales y la portada principal de www.ambito.com.

La jornada podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de Ámbito, las redes sociales del medio y la portada de www.ambito.com.

El ciclo Ámbito Debate tendrá una nueva edición de Energía & Minería el martes 6 de octubre , con una jornada que reunirá a funcionarios, empresarios y referentes de las principales cadenas de valor energéticas y mineras para analizar las oportunidades de inversión, los proyectos estratégicos y los desafíos de infraestructura, tecnología y logística que enfrenta la Argentina. El encuentro se realizará desde las 9 hs en Lex Tower y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Ámbito (sección streams) , sus redes sociales y la portada de www.ambito.com .

La jornada contará con la moderación de Sebastián D. Penelli y Nazarena Lomagno , quienes estarán al frente de distintos paneles a lo largo del encuentro. La agenda comenzará con una entrevista de apertura a María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación , para abordar la actualidad y las perspectivas del sector energético argentino.

La energía nuclear argentina con perfil exportador será otro de los ejes de la jornada. El panel reunirá a Federico Matías Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, y Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica Argentina , para abordar el presente de la actividad, sus capacidades industriales y las oportunidades de desarrollo y exportación.

Luego será el turno del cobre en San Juan , con Michael Meding, director general de McEwen Copper y gerente general de Los Azules , para analizar las perspectivas del proyecto y el desarrollo de la minería de cobre en la provincia.

La agenda continuará con una mirada de largo plazo sobre la relación entre energía y minería . Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, y Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM , participarán del panel Energía y Minería, horizontes futuros: ¿qué se viene para Argentina?, que pondrá en discusión las perspectivas de ambas industrias y su impacto sobre el desarrollo productivo.

Uno de los proyectos mineros que tendrá un espacio específico será Diablillos, el emprendimiento de oro y plata de AbraSilver ubicado en el área de Salta y Catamarca. Eugenio Ponte, country manager de AbraSilver Corp., y Manuel Benítez, vicepresidente de Asuntos Públicos de la compañía, expondrán sobre el proyecto biprovincial y sus perspectivas.

La infraestructura y la logística ocuparán otro tramo central de la jornada, con un panel dedicado a los desafíos logísticos energéticos y mineros. Participarán Andrés Jacob, CEO de Bahía Grande; Roberto Lino Blanco, consultor y especialista en arenas para Vaca Muerta; Marcelo Cellilli, CEO de Transportes San Martín, y Ariel Straccia, socio gerente de Grupo VIALES. El debate permitirá abordar las necesidades de transporte, servicios e infraestructura asociadas al crecimiento de la actividad energética y minera.

El siguiente panel estará dedicado a la cadena de suministro en el sector energético, con la participación de Marcelo Gioffré, Supply Chain & Security VP de PAE, quien analizará los desafíos vinculados con proveedores, logística, abastecimiento y seguridad dentro de una industria en plena expansión.

Tecnología, eficiencia y soluciones para una industria en expansión

La innovación tecnológica tendrá también un espacio destacado en Ámbito Debate. El panel Energía, eficiencia y tecnología para la innovación reunirá a Esteban Yáñez, Gerente de Comercialización de Energía y Servicios de Central Puerto; Nicolás Bin, director de Smart Infrastructure de Siemens Argentina; Federico Sbarbi Osuna, CEO de Coral Energía, y Gabriela Guzzo, Senior Commercial Manager de Genneia.

A continuación, referentes de distintas industrias analizarán las soluciones eficientes para la industria, con la participación de Ulises Rust, Regional Marketing & Sales Manager de ABB Distribution Solutions para Latinoamérica; Santiago Milic, director de Ingeniería de Prosegur Security; Sebastián Osterc, Channel Sales Manager para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia de Motorola Solutions, y Nicolás Ramos, especialista en Ciberseguridad, Automatización e Inteligencia Artificial de EY Argentina. El panel abordará el impacto de la tecnología, la seguridad, la automatización y la digitalización sobre las operaciones industriales.

El cierre de la agenda estará enfocado en minería, transición energética y desarrollo de cadena de valor con la participación de Luis Vacazur, proveedor minero de la Puna de GVH; Manuel Gómez Bello, presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros; Pablo Martelli, cofundador de General Water Company y Alejandro Bellorini, CEO de Dreicon. El panel pondrá el foco en el rol de los proveedores, el desarrollo de las cadenas de valor y las nuevas demandas que genera el crecimiento de la minería y energía argentina.

Mariano Fuchila

El encuentro se realizará el martes 6 de octubre desde las 9 hs. en Lex Tower, con una jornada que se extenderá hasta después del mediodía. El servicio de catering para el espacio de networking estará a cargo de Grupo L.

El evento es auspiciado por PAE, VISTA, TotalEnergies, Phoenix, EY, Siemens Argentina, Motorola Solutions, Prosegur Security, Coral Energía, ABB, DLS Archer, Pluspetrol, Bahía Grande, MSU Energy, Grupo Viales, Transportes San Martín, Rio Tinto, Vicuña Corp., AbraSilver Corp., Los Azules, Grupo L, Lex Tower, Cinco Hispanos, a2 y Fontela.

Pero también acompañan institucionalmente la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), WIM Argentina, Cámara de Empresas Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén (QPQ), AmCham, BritCham, Cámara de Comercio Argentino Canadiense, Cámara de Comercio Argentina-Turquía, CAMBRAS (Brasil) y Cámara Chileno Argentina de Comercio.

La jornada podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de Ámbito, las redes sociales del medio y la portada de www.ambito.com.