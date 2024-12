Alex Campbell: "El PRO y LLA deben darle al bonaerense una alternativa de centroderecha unificada"

P: ¿Cómo ve el gobierno de Axel Kicillof?

AC: El de Kicillof es el peor gobierno desde la vuelta de la democracia. Es un gobierno populista, pseudocomunista. Lo único que le interesa es agrandar el Estado, gastar más de lo que tiene, endeudando a la provincia y aumentando el empleo público. Es muy triste lo que está haciendo. Está haciendo un Estado populista y socialista dentro de la Argentina. Lamentablemente es lo opuesto a lo que hace el presidente.

P: ¿Y por qué la gente lo reeligió?

AC: Cuando uno hace las cuentas, hubo más votos para sectores de la centro derecha. Si sumamos los votos del candidato a gobernador del PRO, Néstor Grindetti, y de la de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, se llega casi a 5 millones de votos. Kicillof sacó 4 millones. Hubiera perdido la provincia si la centroderecha -JxC y LLA -hubiera dado una propuesta electoral unificada.

P: ¿El PRO seguirá apoyando al gobierno?

AC: Lo que nosotros apoyamos es lo mejor para Argentina. Desde el primer momento, lo hicimos, convencidos de que la mejor alternativa era LLA frente a Sergio Massa. Lo acompañamos a Milei desde el balotaje. Nuestro presidente del partido, Mauricio Macri, fue contundente y decidió acompañarlo para que sea presidente: pusimos fiscales para que LLA pueda ganar la elección y, apenas asumió, el 10 de diciembre, la bajada de línea fue clara a los senadores y diputados para que acompañen las políticas y darle todas las herramientas a Javier Milei para que pueda gobernar y hacer los cambios necesarios. Acompañamos con la Ley Bases y tantas otras.

P: ¿Es recíproca esa buena sintonía entre Macri y Milei?

AC: No hacemos nada por especulación. Cuando votamos y acompañamos, lo hacemos porque es lo mejor para la Argentina. Hace 20 años fundamos al PRO para cambiar la Argentina y que ésta vuelva a ser potencia, tener un rumbo de crecimiento. Ese fue siempre nuestro norte. Si hay un presidente llevando reformas estructurales, como el equilibrio fiscal –algo que Mauricio planteó siempre – tenemos la obligación de acompañarlo. El equipo económico de LLA, “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger, nació en el PRO. Eso demuestra que el rumbo que nosotros teníamos era el correcto.

P: ¿Cree que el PRO y La Libertad Avanza deben trabajar en un gran frente opositor a Axel Kicillof o que el partido debe conservar su esencia y llevar candidatos propios?

AC: Todo el PRO debería discutir internamente este tema. Pero lo que creo yo personalmente es que hay que dejar los egos de lado y trabajar todos juntos para darle al bonaerense una alternativa de centro derecha unificada para que no ocurra lo que sucedió en las últimas elecciones, que con la división de dos candidatos con la misma ideología y la misma mirada de provincia terminan dividiendo el voto y haciendo que el kirchnerismo pase por el medio. Hay que trabajar mucho en estos años, no tanto para la elección legislativa, sino para lograr que, en 2027, cuando lleguemos a la elección que define quién va a ser el gobernador de la provincia, podamos darle una oferta a los bonaerenses con un frente electoral con todas estas fuerzas integradas. Sin ir más lejos, en Santa Cruz, donde se refugiaron todos los kirchneristas entre 2015 y 2019, trabajamos en un frente opositor y logamos ganarle después de 35 años. Debemos buscar ese norte y poder terminar con el daño que le hizo el kirchnerismo y el populismo a la provincia agrandando el Estado, malgastando el dinero, gastando en libros pornográficos para los chicos. Es todo lo que está mal.

Alex Campbell Campbell es vicepresidente de Relaciones Institucionales del Club River Plate.

P: ¿Macri debe ser candidato en 2025?

AC: Es un tema que tiene que definir él. Yo fui de los que le dije que él tendría que haber sido candidato a presidente con Milei de vice. Tendríamos que haber evitado la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. No estábamos preparados para esa interna. El resultado fue claro, salimos terceros. Él decidió no presentarse y es respetable. Mauricio fundó un partido, generó decenas de dirigentes importantísimos, que personas se animasen a participar de política, gobernamos y transformamos la Ciudad, gobernamos la provincia y la Argentina y fue el partido más moderno de este último siglo.

P: Hay quienes señalan que dentro de LLA existe cierta resistencia a un acuerdo electoral con el PRO porque creen que los libertario ya absorbieron a los votantes amarillos. ¿Lo ve así?

AC: La Libertad Avanza necesita del PRO para poder llevar adelante las políticas. Nos necesitaron para el balotaje, para sacar las leyes más importantes y para acompañarlos en el Congreso nacional.

P: Este año, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rompió el bloque PRO en ambas Cámaras. Cinco diputados y una senadora del espacio dieron el salto a La Libertad Avanza. ¿Se podría haber evitado esa fuga?

AC: Respeto a Patricia como dirigente, pero no comparto su manera de haber tomado una decisión unilateral y haber ido a cerrar con Javier Milei sin tener esta discusión interna dentro del PRO. Yo puedo hablar por mí, qué haría a nivel provincial, pero no me corto solo. Acá hay que trabajar internamente y tomar una decisión partidaria, colectiva y no individual, y llevarla adelante. Patricia tomó una decisión individual y se fue del espacio. No fue una decisión del PRO. El PRO está acompañando, pero manteniendo su identidad, que tiene tres grandes gobernadores: Jorge Macri, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, intendentes importantísimos, diputados y senadores. Por eso mantenemos nuestra identidad partidaria. Acompañaos, pero desde otro lugar. Patricia dijo “quiero integrar LLA”, sin importarle el PRO como partido.

P: ¿Qué lectura hace de la denuncia contra Cristian Ritondo por presunto enriquecimiento ilícito?

AC: A Cristian lo conozco desde hace muchos años, sé de su trabajo, de su ética, de su forma de hacer política. Siempre el PRO se presentó ante la Justicia cuando hubo una denuncia. Esto es una denuncia, no una imputación. La persona que hizo la denuncia, hizo varias denuncias falsas, No tenemos problema. Gobernamos la Ciudad, la provincia y jamás tuvimos delitos de corrupción. Eso es el PRO y cada vez que nos llamen a la Justicia, nos presentaremos.

La tarea legislativa

P: ¿Cómo se trabajó este año tanto con los bloques opositores en la Legislatura?

AC: Fue difícil. Durante el mandato de María Eugenia Vidal quitamos las jubilaciones de privilegio a los políticos y también las del Banco Provincia y terminamos con las reelecciones indefinidas. Eso fue ir contra la casta y contra los privilegios de la política. Hace tres semanas, la denominada “Libertad Avanza blue” terminó acompañando a Kicillof para volver atrás con esta medida. Eso duele porque ingresan por un lugar y terminan votando en contra de lo que eligieron sus votantes.

P: ¿Qué opina el partido de los proyectos presentados para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)?

AC: Las PASO son un mal gasto de la política que inventó el kirchnerismo. Pero para cambiar cualquier regla electoral, hay que buscar consenso. Tampoco debe hacerse a pocos meses de una elección. A Cristina Kirchner ahora le conviene y las quiere quitar. Hay que hacer una reforma electoral para gastar menos dinero de los contribuyentes, pero hay que hacerlo en otro momento, para la siguiente elección. No buscar ventajitas políticas.

P: Usted presentó un proyecto para implementar la Boleta Única en la provincia ¿Por qué cree necesario ese cambio?

AC: Para empezar a modernizar la política. Seguimos votando con una papeleta donde nadie conoce a la gente que vota porque es una lista sábana. Se ahorra en impresión de boletas y habría una sola papeleta en el cuarto oscuro. Yo hubiese ido más allá y apuntaría a la boleta única electrónica, que es el sistema más transparente con doble control y más rápido.

Alex Campbell Alex Campbell se expresó a favor de una alianza entre el PRO y LLA.

P: ¿Cuál es su postura respecto del Presupuesto bonaerense 2025 y la Ley Impositiva?

AC: Es difícil que podamos acompañar cualquier presupuesto que no tiene equilibrio fiscal, que sigue endeudando la provincia, que aumenta la cantidad de empleados públicos, que quiere armar más empresas públicas en vez de achicar el Estado y que aumenta impuestos. Porque dicen que los tributos no subirán por encima de la inflación y después hacen otras cosas, como ocurrió este año.

P: ¿Y sobre modificar el limite a las reelecciones indefinidas de los intendentes?

AC: El PRO fue claro: estamos totalmente en contra de las reelecciones indefinidas. Con Vidal y Macri siempre fuimos contra los privilegios de la política y contra las reelecciones indefinidas. Fue una política de Estado.