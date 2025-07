Chaco: se recalientan las negociaciones salariales con los gremios docentes

Funcionarios de su gabinete chaqueño aseguraron que no se puede pagar la clausula gatillo. Adjudicaron la restricción presupuestaria a deudas de las gestiones de los exgobernadores Peppo y Capitanich. Los gremios reaccionaron y no arrancarían las clases, tras el receso invernal.

Funcionarios del gabinete del gobernador radical de Chaco , Leandro Zdero, quien selló una alianza electoral con la Casa Rosada para las elecciones de mayo y que se reeditaría en octubre, comunicaron que esa provincia no podrá atender el aumento salarial para los docentes.

Sobre el año en curso, sostuvo que con una inflación acumulada del 15%, el aumento fue del 17,29%. "En diciembre de 2023, cuando nos tocó asumir, el salario de un maestro de grado sin antigüedad era de $205.000, hoy ese mismo maestro cobra "800.000 pesos", detalló.

Reacción docente

A horas de anuncio reaccionaron los gremios docentes. Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH), Rosa Petrovich aseguró: "Si no se cumple con lo acordado, estamos ante un escenario de conflicto. La cláusula gatillo no es un privilegio, es una garantía firmada para que el salario docente no pierda contra la inflación”, remarcó. "El cumplimiento estricto de ese compromiso es fundamental para sostener la paz social en las escuelas", cerró.

Norberto Piñero, del gremio docente AMET, indicó que junto con otros sindicatos se coordinarán en los próximos días las metodologías de protesta en contra de la decisión, teniendo en cuenta que el lunes 4 de agosto se reinicia el ciclo lectivo, tras las vacaciones de invierno. "Los docentes seguiremos con los sueldos de miseria. Esto es retroceder, es ratificar que el modo de solucionar los problemas para el Estado, es a través del ajuste en los salarios", dijo.

Respuesta

El exgobernador chaqueño y actual presidente del PJ provincial, Capitanich, acusó recibo de las afirmaciones de los funcionarios de Zdero y criticó el anuncio del gobierno provincial por "sepultar la política de actualización salarial por índice de precios implementada en 2021, destinada al sector docente". "Le dejamos una provincia desendeudada pero entre festivales y pases a planta se llevó puesto el último derecho que conservaba uno de los sectores que más activamente lo acompañó", añadió.

Recordó el exmandatario sus advertencias durante la campaña, cuando sostuvo que Zdero no podría pagar sueldos. "La estiran como chicle con adelantos de coparticipación que hay que pagar en especies a cambio de votos en el Congreso y en intereses. El gobernador vive de prestado y acá están las consecuencias. ¿A quién van a culpar ahora?", se preguntó.

Y en ese sentido, enumeró la secuencia de recortes en un contexto en el que "las paritarias brillaron por su ausencia". "Eliminó el incentivo docente y la conectividad, agregó sumas en negro para no pagarle a los jubilados, hizo salvajes descuentos por días de paro para desalentar la reacción de los docentes, no dejó nada sin romper. Ahora cercenó la cláusula gatillo porque en el planeta Zdero la inflación es cero", cerró.

Otras provincias

Como informó Ámbito, las paritarias con los estatales en Jujuy, Santa Fe y Tierra del Fuego continúan abiertas. Las últimas novedades, de acuerdo a consultas, indican que la intensión del gobernador Carlos Sadir (Jujuy), procuraría cerrar acuerdos entre este próximo viernes 1 y el lunes 4 de agosto. En Santa Fe, en las últimas horas hubo diálogos informales para que el martes de la semana próxima el gobierno provincial se presente a dialogar con una propuesta concreta; y en Tierra del Fuego, el principal gremio docente, el SUTEF, pidió una audiencia para esta semana con el gobernador Gustavo Melella.