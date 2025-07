Avanzan paritarias estatales en las provincias, atravesadas por el clima electoral

Este martes, los ministros de Gobierno y de Economía de Santa Fe, Fabián Bastia y Pablo Olivares, se reunieron con Marcelo Delfor, referente de ATE, y Jorge Molina, secretario general de UPCN. Según pudo recabar Ámbito, en el encuentro no hubo una propuesta formal desde el Poder Ejecutivo, por lo que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 5 de agosto . "Hubo un informe del ministro de Economía con la evolución de las variantes económicas y el impacto en la micro que son valiosas para afrontar la negociación", comentó Bastia en una improvisada conferencia de prensa. "Los trabajadores no perdieron poder adquisitivo, al contrario, tuvieron una mejora real de los ingresos durante los 19 meses", expresó el funcionario, al ser consultado sobre el reclamo de los gremios estatales.

"Coincidimos con algunas planteos del Gobierno y otros no, es real que el salario no perdió poder adquisitivo, pero hablamos de salarios retrasados donde la recuperación no alcanza a cubrir las pérdidas", lanzó Delfor, cuando fue el turno de la palabra de los dirigentes. Plantearon la urgencia de atender de inmediato la situación de los asalariados de las categorías más bajas, que cobra sueldos de $800.000, en promedio. "Entre ellos hay personal de Salud, como enfermeros, y asistentes escolares, en Educación", se indicó. Molina, de UPCN no descartó la posibilidad de acordar subas semestrales, "siempre y cuando sean sustentables", advirtió. "Tenemos carencia de ingresos, a pesar de que la inflación es baja, los sueldos no alcanzan", cerró. Las partes volverán a verse en una semana.