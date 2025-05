Cumbre de gobernadores en Entre Ríos: pedidos por reforma fiscal y críticas al achique del Estado

Además de los mandamases, también se encuentran presentes ministros provinciales y funcionarios, cámaras empresariales, PyMEs, organismos y representantes académicos, quienes compartirán espacios de debate, mesas de trabajo y paneles sobre los principales ejes del desarrollo federal: producción, innovación y vías de financiamiento. Concretamente habrá cuatro paneles; Una hoja de ruta hacia el futuro federal; Financiamiento para el desarrollo; El futuro productivo de Argentina; e Innovación, economía del conocimiento y startups.

Elecciones, proteccionismo, inestabilidad global y desarrollo federal: las principales declaraciones del encuentro de gobernadores

La reunión que se lleva a cabo en Paraná no es menor ya que diferentes jefes provinciales buscan instalar en el centro del debate diferentes reclamos a Nación por los recortes y proyectos en pausa en medio de un año electoral para todo el país.

Axel Kicillof.jpg

En el inicio de la jornada, el mandatario bonaerense tomó la palabra y aseguró que este encuentro, tal como los anteriores, "tiene muchísima importancia en general, particularmente en la situación actual mundial y nacional". Así, el líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aseguró que el país debe dar una "discusión de fondo, federal e inclusiva" sobre "cuál es la orientación que debe tomar el desarrollo argentino, en una coyuntura tan inesperada y novedosa".

La coyuntura a la que hizo referencia Kicillof durante su alocución es, básicamente, la guerra comercial desatada por Estados Unidos desde que su presidente, Donald Trump, anunció el aumento de aranceles para las importaciones. "La aparición de Trump y su política arancelaria está mostrando un vuelco", analizó Kicillof.

El mandatario bonaerense aseguró que "Trump abrió una caja de pandora" al señalar que "su principal política exterior es proteger la industria local a través de aranceles". "Estamos ante un cambio de paradigma histórico", sentenció el bonaerense.

En ese sentido, el líder peronista aseguró que, en la actualidad, "no hay líder mundial, presidente o bloque de países que no tenga como objetivo defender la industria y el trabajo nacional. "Hoy se respira un clima de defender lo nuestro. En todo el mundo menos en un pais: Argentina", criticó sobre el gobierno nacional a quién acusó de no tener "en su agenda ni las palabras producción y trabajo".

"Argentina tiene que ser un país primario e industrial, y también minero y petrolero. Tiene que ser todo. Tenemos que poder agregar valor", aseguró.

Sobre esta misma línea el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que "no podemos ser un país que sólo exporte commodities" y aseguró que "es un gran desafío gobernar hoy". En este sentido, Jalil destacó que "ha sido muy bueno el régimen de grandes inversiones" que impulsó el Gobierno de Milei aunque aseguró que "hay que acelerarlo".

Así, el catamarqueño llamó a debatir como reestructurar el gasto público y aseguró que deben definirse "cuales son las responsabilidades de Nación y cuales de las provincias".

El reclamo por una claridad que baje desde Nación - que durante la gestión del libertario presionó en diferentes ocasiones a las provincias con recortes, interrupciones de proyectos de infraestructura y más - es algo compartido entre los gobernadores de diferente extracción política. Así, en representación de Chubut, Torres aseguró que la de la actualidad "no es una discusión netamente de recursos sino de derechos y obligaciones".

En este escenario, el chubutense puso sobre la mesa el debate sobre una reforma fiscal en el Congreso. "Estamos dispuestos a dar la discusión hacia una reforma fiscal de una vez por todas, contemplando lo más importante de todo: ir hacia una Argentina más justa, que le quite el pie de encima al que produce y trabaja", sostuvo.

Sobre la producción, Zillioto coincidió parcialmente con la mirada del oficialismo al destacar que el país requiere "un Estado austero" pero al mismo tiempo "involucrado y presente". "Nos pusieron en la falsa elección entre lo público y lo privado, entre el Estado y mercado. El trabajo es cómo aunamos todos esos intereses", aseguró el mandatario de La Pampa.

Ziliotto cumbre.jpg

El reclamo por la inversión estatal en proyectos y desarrollos claves también fue un reclamo traído por Pullaro desde Santa Fe. "No hubo una inversión por parte del Estado nacional", explicó el gobernador y luego agregó: "Hay que asociar el equilibrio fiscal al desarrollo productivo. Argentina no va a salir adelante con criptomonedas o sacando la plata a paraísos fiscales".

"A veces se piensa al interior como un botín que aporta recursos que nunca vuelvan" aseguró Pullaro y ejemplificó que por su provincia "sale el 80% de las exportaciones del país". Algo que concuerda con lo expresado por Torres anteriormente quién se preguntó: "¿Cómo vamos a exportar más si los puertos se caen a pedazos, si las rutas son un drama?"

Pullaro.jpg

Por último, Frigerio también describió la coyuntura actual como uno de los "momentos más difíciles de la historia para las provincias". "Probablemente nunca se contó con tan pocos recursos y tantas responsabilidades", aseguró sobre la problemática en referencia a las agendas provinciales y la de Nación.

En su discurso, el gobernador de Entre Ríos resalto la importancia de la obra pública y aseguró que "hay rutas, caminos, hospitales y escuelas que el sector privado nunca va a hacer".

"Tenemos la responsabilidad de nacionalizar un modelo de desarrollo productivo que intentamos llevar adelante en nuestras provincias", ahondó Frigerio.

Frigerio cumbre.jpg

Por último, el mandatario - que también hizo de anfitrión - recogió la discusión por la reforma tributaria que trajo Torres y afirmó que "es el momento de discutirlo" y que, "incluso si no convoca el gobierno nacional, tenemos que hacerlo nosotros"

Cumbre de gobernadores en Entre Ríos

El encuentro en Entre Ríos se trata de la primera gran cumbre del año de gobernadores de distintos puntos del país y pelajes diversos, situación que se repitió con frecuencia en 2024, al calor del avance de la motosierra de Javier Milei sobre los distritos, pero que perdió volumen en 2025 a raíz de la atomización frente a la gestión libertaria.

Además de la agenda oficial, se espera que, en sus discursos, los jefes provinciales agiten reclamos contra el Gobierno nacional por los recortes en diversos ítems. Por ejemplo, a raíz del sablazo a impuestos coparticipables dispuestos la semana pasada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), hecho que despertó la bronca de los caciques.

Puntualmente, ARCA aplicó un nuevo esquema de anticipos anuales del Impuesto a las Ganancias. De esta manera, eliminó el anticipo que las empresas pagaban en junio. A la par, introdujo un cambio en el esquema de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las operaciones aduaneras, disponiendo que se dejen de retener los tributos a las exportaciones.

Las medidas causaron hondo malestar entre las provincias aliadas al Gobierno nacional, en un momento en el que la Casa Rosada necesita de apoyos prestados en el Congreso para sostener iniciativas propias y desactivar las de la oposición. En paralelo, las negociaciones rumbo a las elecciones nacionales de octubre continúan su curso con altas y bajas. Por ahora, y al menos hasta los comicios del 18 de mayo en CABA, el diálogo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) está congelado.

Otros puntos recurrentes entre la prédica de los gobernadores en este tipo de eventos son la obra pública y la infraestructura. Dentro de ese esquema, causa particular preocupación el estado de las rutas nacionales, sobre todo en provincias como Santa Fe, por donde circula el grueso del comercio agroindustrial de la Argentina.

Reactivan cumbres entre provincias

Ante este escenario, los mandamases de todo el país vienen trabajando de forma articulada con el CFI como un modo de hacer contrapeso ante el ajuste de Nación y desarrollar proyectos propios. La última reunión entre líderes provinciales tuvo lugar el lunes pasado en Resistencia, Chaco, en el marco de una ronda de negocios con Brasil y Paraguay de la Región Litoral.

Participaron el anfitrión Leandro Zdero, su par correntino, Gustavo Valdés, y los ya mencionados Pullaro y Frigerio. Por Misiones dijo presente el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, mientras que Formosa no formó parte.

En representación del Consejo Federal de Inversiones, estuvo Lamothe, quien afirmó: "El Litoral argentino tiene un enorme potencial que requiere planificación estratégica y trabajo conjunto para realizarse". "Desde el CFI trabajamos con las provincias para construir una hoja de ruta hacia el desarrollo federal, sostenible e inclusivo que conecte capacidades productivas, reduzca asimetrías y genere nuevas oportunidades de inversión", agregó.

Región Litoral.jpg Los gobernadores de la Región Litoral se reunieron la semana pasada en Resistencia.

Lamothe fue reelecto en septiembre del año pasado por todas las provincias del país, con respaldo mayoritario por parte del peronismo y de antiguos aliados provincialistas, quienes fueron clave para apuntalarlo en el cargo. Días antes, el funcionario había presentado junto a diversos gobernadores la Estrategia Federal Logística, un ambicioso programa en el que participaron jefes provinciales, empresas, sindicatos y diversos actores del sector.

El proyecto llevó tres años de trabajo y tiene como objetivo facilitar y perfeccionar el transporte de cargas en el país, dotando a las provincias de herramientas para negociar financiamiento y moverse de manera mancomunada bajo una visión integral a largo plazo. "Es una herramienta dinámica, que a medida que los sectores productivos se muevan, se va a ir adaptando a esa realidad productiva que tiene Argentina", definió el titular del CFI a este medio en la ocasión.

Desde entonces, el organismo profundizó el trabajo mancomunado con las provincias.

Del pelotón de asistentes a la cumbre entrerriana, el último en confirmar fue el bonaerense Axel Kicillof. Este lunes, en conferencia de prensa, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reveló que Kicillof fue invitado y que se comunicó con Frigerio para aceptar el convite.

Noticia en desarrollo-.