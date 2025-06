El peronismo ensaya en las provincias estrategias para llegar en unidad a octubre

Este viernes 6 vence el plazo para la presentación de las nóminas pero la Junta Electoral del PJ entrerriano ya advirtió sobre la imposibilidad de realizar internas partidarias, por falta de recursos. Michel detenta una estrecha relación con el excandidato a presidente Sergio Tomás Massa, quien insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo de unidad en Provincia de Buenos Aires, camino a octubre. En la vereda del frente de los intendentes que se reunieron en Maciá hay otros seis de sus pares que fusionaron los espacios "Presente y Futuro" y el "Peronismo Amplio Renovador", quienes anticiparon que presentarán lista el próximo viernes. Los diálogos están abiertos y podría haber "humo blanco" antes del deadline. En Entre Ríos se renuevan cinco diputados y tres senadores nacionales.

Tucumán: Juan Manzur a cinco cuadras del despacho de Jaldo

El senador nacional Juan Manzur arrancó la semana con una visita a la intendenta de San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla, quien fungió como su ministra de Salud cuando el médico sanitarista ocupó el cargo de gobernador en su provincia. La visita al despacho de la jefa municipal no pasó desapercibida, pues se produjo en medio de las tensiones en el peronismo tucumano, entre el espacio del gobernador dialoguista Osvaldo Jaldo, que mantiene diálogo fluido con la Casa Rosada y suscribió la mayor parte de sus decisiones de gestión, y el peronismo antimileista que encarnan los legisladores provinciales Javier Noguera, Gabriel Yedlin y Christian Rodríguez, el diputado nacional Pablo Yeldin y los senadores Manzur y Sandra Mendoza. Estos últimos esperan que Jaldo se sume al llamado a la unidad que planteó la expresidenta Cristina Kirchner, que no rompa y excluya a sectores peronistas.

Recibimos al senador @JuanManzurOK en una visita protocolar con respeto institucional y en el marco de una gestión que apuesta al diálogo y a la articulación para que San Miguel de Tucumán siga creciendo.

Valoramos su trayectoria y su experiencia en la función pública, que… pic.twitter.com/Dd3leIHPW0 — Rossana Chahla (@RossanaChahla) June 2, 2025

Al término del encuentro, Manzur, sin embargo, fue cauto en sus declaraciones a los medios que lo esperaban, ante las consultas sobre la cercanía de Jaldo con el presidente Javier Milei y el acuerdo que suscribió con el exintendente de la capital Germán Alfaro, refractario a él mismo y a Chahla. "Osvaldo es un hombre de bien, de mucha experiencia, conoce como nadie la provincia; obviamente con el gobierno nacional, todos lo hemos hecho, hay que tener diálogo, hay que intercambiar posiciones. Pero no tengan dudas, a Osvaldo lo conozco muy bien y en ese sentido va a hacer lo mejor para Tucumán", expresó. Para adentro del peronismo sus palabras fueron una señal de que los puentes entre ambos no están rotos y que podría haber un acercamiento, rumbo octubre. En el entendimiento jugaría un rol de peso la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner. En esta provincia se renuevan cuatro diputados nacionales, dos del peronismo.

La primera aparición pública de Manzur en su provincia, tras meses de silencio y recluirse en sus despacho del Senado, fue en el arranque de mayo, cuando visitó a la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, esposa del legislador provincial Noguera. Como tras el encuentro con Chahla, evitó referirse a la interna partidaria.

Sin ternas en La Pampa

El PJ de La Pampa se encaminaba a internas con dos espacios. Por un lado, una lista que reflejaría el acuerdo alcanzado por el gobernador Sergio Ziliotto y su antecesor Carlos Verna. Y, por otro, el espacio del intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. No pudo ser porque la Junta Electoral del PJ no aprobó las listas de este último, tanto para el Consejo Provincial como para la Unidad Básica de Villa Santillán, por no cumplir con los requisitos establecidos en la carta orgánica partidaria. Frente a ello, Di Napoli, bajó el resto de las listas y no habrá enfrentamiento en las urnas.

La semana pasada, para darle mayor espesura al acuerdo entre Zilitto y Verna, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, le dio su apoyo público al acercamiento. Mientras tanto, Di Napoli ensayó críticas contra el oficialismo justicialista, ante la imposibilidad del enfrentamiento en las urnas. Desde la vereda del frente nadie le respondió al imponerse un mensaje que habría salido de la carpa del gobernador pampeano: "No sobra nadie rumbo a octubre". Esto es, Ziliotto y Verna intentarán sumar a Di Napoli, quien se mostró refractario al kirchnerismo en sus últimas apariciones públicas. En este distrito se pondrá en juego tres bancas en Diputados: una del PJ, otra de la UCR y la tercera en manos del PRO.