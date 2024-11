Elecciones: candidata de Osvaldo Jaldo se impuso en un municipio de Tucumán

Rodríguez será intendenta hasta el año 2027. El cargo estaba vacante como consecuencia de la muerte en un siniestro vial el pasado 15 de septiembre de Leopoldo “El Puma” Rodríguez.

Vivimos una jornada democrática histórica en este querido municipio, donde logramos un contundente triunfo con el Partido Justicialista, consolidando la fuerza de Gabriela… pic.twitter.com/IFniEJcQRi — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) November 25, 2024

Terminados los comicios, Jaldo expresó: "Sin duda, este triunfo significa la confianza y la adhesión al legado que dejó el querido compañero Leopoldo 'Puma' Rodríguez; y ratifica enérgicamente el acompañamiento a nuestro espacio político que pone siempre por delante los intereses de las y los tucumanos".

"El Gobierno de la Provincia va a seguir estando al lado de la administración municipal, trabajando articuladamente en pos del bienestar de nuestra gente. Hicimos mucho y aún queda por hacer, las y los tucumanos saben que estamos en el camino correcto", completó.

Con el 70% del padrón de cocheños que concurrieron a las urnas, Rodríguez cosechó más de 4700 votos contra 1900 de Daniel Hoffmann, del Frente Unión por La Cocha.

Hubo 26 mesas habilitadas, de las cuales 13 estuvieron en la escuela José M. Torres y otras 13 en la escuela N° 244 Justo José de Urquiza. La seguridad y custodia de las elecciones estará a cargo dentro de los establecimientos escolares de Gendarmería Nacional y en el exterior de los establecimientos escolares por la Policía provincial.

Mensaje en clave interna

Pese a que no se trata de un gran bastión electoral, Osvaldo Jaldo jugó fuerte para ganar las elecciones en La Cocha y granjearse así una victoria clave para cerrar el año y apuntalar su papel de conductor del justicialismo tucumano, en medio de la disputa con Juan Manzur.

Importa, además, porque el gobernador de Tucumán rompió con Unión por la Patria (UP) para poder ensayar una posición autónoma en su vínculo con la Casa Rosada. Desde aquella fuga de tres diputados, que abandonaron UP para formar el bloque Independencia, ocurrida durante el debate de la ley Bases, el mandatario se convirtió en uno de los más cercanos a la gestión libertaria.

Incluso llegó a apoyar a su par de La Rioja, Ricardo Quintela, en su intento por comandar al Partido Justicialista (PJ) nacional, hecho que finalmente quedó abortado luego de la intromisión de Cristina Kirchner, quien terminó quedándose con el puesto.

Como contó Ámbito en la víspera de la elección, tanto se jugó como mensaje la Casa de Gobierno tucumana que el cierre de la campaña oficialista estuvo protagonizado por la candidata Rodríguez, Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo.

Junto a ellos estuvo una nutrida delegación de funcionarios y de legisladores provinciales, sobre todo, los de mayor cercanía con el exvicegobernador tucumano. "No hay duda que acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, se trabajó bien en lo político electoral y en lo institucional, no hay duda que el día domingo 24, una mujer va a ocupar la intendencia de La Cocha", sostuvo Jaldo en el acto. "La he visto trabajar, sé que es una mujer formada, capacitada, con una sensibilidad tremenda y un compromiso muy importante. No me cabe la menor duda que Gaby va a hacer una excelente gestión en La Cocha", agregó Acevedo.