Elección en un municipio tucumano: primer test para el Osvaldo Jaldo "dialoguista"

Por los cuestionamientos a su cercanía con la Casa Rosada desde el propio peronismo, de baja intensidad en Tucumán pero de amplia repercusión a nivel nacional, Jaldo puso "toda la carne en el asador" en estos comicios. Es "su elección", sostuvo un dirigente jaldista de peso territorial en el sur provincial. "La vamos a ganar, no cabe ninguna duda. La Cocha es peronista desde el regreso de la democracia, no debería haber ninguna sorpresa. Pero la idea es dar una señal de fuerte apoyo al gobernador", agregó, en diálogo con Ámbito.

Tanto se juega como mensaje la Casa de Gobierno tucumana que el cierre de la campaña oficialista estuvo protagonizado por la candidata Rodríguez, Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo. Junto a ellos estuvo una nutrida delegación de funcionarios y de legisladores provinciales, sobre todo, los de mayor cercanía con el exvicegobernador tucumano. "No hay duda que acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, se trabajó bien en lo político electoral y en lo institucional, no hay duda que el día domingo 24, una mujer va a ocupar la intendencia de La Cocha", sostuvo Jaldo en el acto. "La he visto trabajar, sé que es una mujer formada, capacitada, con una sensibilidad tremenda y un compromiso muy importante. No me cabe la menor duda que Gaby va a hacer una excelente gestión en La Cocha", agregó Acevedo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RSanchezOK/status/1858577195620593743&partner=&hide_thread=false Visité a #DanielHoffmann en La Cocha para reafirmar mi apoyo a su candidatura a intendente. Conversé con vecinos que quieren un cambio real y progreso para transformar su ciudad. Con Daniel compartimos la visión de una Cocha mejor, con trabajo, educación y desarrollo para todos pic.twitter.com/JQbi9eSTCi — Roberto Sanchez (@RSanchezOK) November 18, 2024

Desde la vereda del frente, en los últimos días acompañaron a Hoffmann el intendente radical de la ciudad de Concepción, Alejandro Molinuevo, y el diputado nacional Roberto Sánchez, también presidente del radicalismo tucumano. "Visité a Daniel en La Cocha para reafirmar mi apoyo a su candidatura a intendente. Conversé con vecinos que quieren un cambio real y progreso para transformar su ciudad. Compartimos la visión de una Cocha mejor, con trabajo, educación y desarrollo para todos", fue su mensaje en redes para hacer público su respaldo.

De imponerse Rodríguez en las elecciones, en Tucumán habrá nueve intendentas sobre un total de 19 municipios. En octubre del año pasaron asumieron las peronistas Rossana Chahla, en San Miguel de Tucumán; Alejandra Rodríguez, en Tafí Viejo; Gimena Mansilla, en Aguilares; Marta Beatriz Albarracín, en Lules, y Marta Najar, en Las Talitas. Raquel Graneros, en Graneros; Graciela Gutiérrez, en Alderetes; mientras que la única referente opositora es la radical Paula Quiles, en Bella Vista.