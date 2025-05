Formosa se prepara para la reforma constitucional que limitaría las reelecciones indefinidas

Tratamiento exprés

El jueves 24 de octubre de 2024 la Legislatura de Formosa, que es unicameral, aprobó en trámite exprés el proyecto de ley de reforma total de la constitucional. Cosechó 20 votos a favor y 10 negativos, luego de un debate de tres horas en el que hubo cruces entre los oficialistas y sectores enfrentados a la administración peronista.

La oposición, que quedó incómoda por la acción de Insfrán que se anticipó al fallo de la Corte Suprema, de todos modos sentó su posición. En la voz de la diputada provincial Agostina Villaggi, radical, cuestionó el contenido del proyecto, al señalar que se actuó sin consenso y no se especificó qué se pretendía modificar en los artículos. "Los cambios no buscan una renovación democrática, sino garantizar la continuidad del modelo que permitió a Insfrán mantenerse en el cargo por más de dos décadas", sostuvo en el debate. También denunció la falta de legitimidad del proceso, al no haber involucrado a todos los sectores políticos y sociales de la provincia.

Del debate también surgieron posiciones encontradas en relación al origen de la Constitución Provincial, que fue sancionada en 1957, tras el proceso de Provincialización, cuando el peronismo estaba proscripto. En 1991 fue actualizada de manera parcial y en 2003, con Insfrán como jefe provincial, se incorporaron nuevos cambios, entre ellos, la reelección indefinida. En rigor, el artículo 132 sostiene que "el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos", razón por la que el oficialismo sostiene que el pueblo es el que elige de manera libre a sus representantes. En contraste, la oposición aseguró siempre que esas dos líneas iban en contra de la Constitución Nacional y la Corte Suprema le dio la razón con el fallo de diciembre.

Los diputados provinciales que responden a la Casa de Gobierno formoseña defendieron el proyecto oficial de reforma, asegurando que Insfrán ganó las últimas elecciones con el 70% de los votos, por lo que el poder del peronismo no estuvo en riesgo, ni lo estará. Además, señalaron que Formosa mantiene superávit fiscal desde hace 22 años y sus cuentas están en orden, en un escenario nacional de caída de la actividad económica y reducción de la recaudación y las transferencias nacionales. Y que el objetivo reformista obedece a que la Carta Magna local debe adaptarse a los fuertes cambios que atravesaron al mundo desde 2003.

Lo que viene

La convocatoria a la reforma comprende a los 189 artículos de la Constitución que, según lo aprobado, "deben ser modificados para fortalecer las instituciones, modernizar las políticas públicas, potenciar el desarrollo de la provincia con equidad social y sustentabilidad ambiental, y avanzar en el afianzamiento del pleno ejercicio de derechos y garantías por parte del pueblo formoseño".

La Convención funcionará con 30 miembros, en el mismo edificio de la Legislatura, con comisiones temáticas para debatir todas las reformas. Tendrá 60 días para cumplir con su tarea, con la posibilidad de extenderse 30 días su trabajo, de ser necesario. Se aclaró desde la convocatoria que la tarea será ad honorem. Desde el Tribunal Electoral Permanente se informó que los diputados provinciales en funciones pueden ser candidatos a convencionales pero que, de ser electos, deberán tomar licencia de sus funciones como parlamentarios durante el proceso reformista.

La ley de llamado a la reforma constitucional no brinda precisiones sobre la posibilidad de una reelección pero, si se considera el fallo de la Corte Suprema, se infiere que el artículo sobre ese tema debería ser claro y evitar zonas grises. Lo único que se señaló es que uno de los objetivos será "continuar afianzando el sistema representativo, republicano y democrático", con la inclusión de "nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos, incluyendo la incorporación con jerarquía constitucional de la paridad de género para los cargos electivos legislativos, tanto en el orden provincial como municipal, así como en la conformación de los órganos de los partidos políticos". El interrogante de la oposición que se develará una vez que comience el debate será desde cuándo regirán estas modificaciones, es decir, si comprenderán el actual ejercicio de Insfrán o le permitirán una nueva y última reelección.

Por otro lado, entre los principales aspectos a cambiar se destacan "la ampliación de derechos" y la modernización de "la estructura de gobierno para mejorar la eficiencia y el equilibrio de poderes y asegurar una mayor participación ciudadana con mecanismos que permitan a los ciudadanos participar más activamente en la vida política". El texto de la convocatoria también dice: "Se advierte la importancia de receptar con jerarquía constitucional los derechos de la comunidad al agua y la energía, no solamente en su faz esencial de servicios públicos para atender las necesidades de la población, sino también en su función estratégica para el desarrollo integral de la provincia".

En particular, el proyecto refiere también a los "derechos de cuarta generación", que "amplían las garantías de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información en el marco de la sociedad del conocimiento y las nuevas oportunidades que ofrece el desarrollo científico y tecnológico".

Las listas

El pasado domingo 25 de mayo expiró el plazo para la presentación de las nóminas para candidatos a convencionales constituyentes. Como lo informó Ámbito, el Partido Justicialista presentó una lista, de igual modo que La Libertad Avanza, la alianza "La lista de La Libertad" y el "Frente Confluencia Ciudadana". En el caso del "Frente Amplio Formoseño", presentó tres listas de candidatos a convencionales.