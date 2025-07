Los gobernadores salieron al cruce de Peter Lamelas, el embajador de EEUU por sus dichos contra las provincias

Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella no se guardaron nada. "No puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe", sostuvo el bonaerense. "No aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos", dijo el pampeano.