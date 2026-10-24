Intendentes bonaerenses sin reelección: el mapa de la sucesión en 2027, distrito por distrito

Si la Legislatura bonaerense no modifica el límite vigente, 80 intendentes estarán impedidos de competir por otro mandato en 2027. El recambio abre disputas internas en el peronismo, la UCR y el PRO, con familiares, funcionarios y dirigentes de confianza en carrera para sucederlos.

La sucesión de intendentes empieza a tomar forma en la provincia de Buenos Aires rumbo a 2027. Mientras la Legislatura provincial mantiene pendiente la discusión para habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas , 80 jefes comunales están alcanzados por la restricción vigente, aunque no todos se encuentran en la misma situación legal.

De los alcanzados por la restricción, 67 están hoy al frente de sus municipios: 41 pertenecen a las distintas vertientes del peronismo , 16 a la UCR , seis al PRO y cuatro a fuerzas vecinales . Otros nueve dejaron la intendencia tras ganar bancas en la Legislatura en 2025, y cuatro renunciaron en el último año: el radical Arnaldo Harispe y los peronistas Jorge Ferraresi , Alfredo Zavatarelli y Sergio Bordoni .

El recambio también abre una disputa por el poder territorial y por el liderazgo provincial del peronismo, atravesado por las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador . La UCR y el PRO también deberán resolver cómo sostener sus gobiernos locales allí donde sus intendentes no puedan competir por otro mandato.

Entre los posibles sucesores aparecen familiares de los actuales jefes comunales, funcionarios de sus equipos y dirigentes que buscan disputarles el control de los municipios. El escenario, sin embargo, está condicionado por la discusión legislativa y por las dudas que persisten sobre la aplicación de la norma en algunos casos.

El marco legal se construyó en etapas. La Ley 14.836, sancionada en 2016, limitó a dos períodos consecutivos los mandatos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. En 2021, la Ley 15.315 modificó el criterio para computar esos mandatos: estableció que el primer período alcanzado por la restricción sería el iniciado en 2019 y que un mandato cuenta aunque se haya ejercido parcialmente, lo que cerró la posibilidad de eludir el límite mediante licencias.

En 2025, la Legislatura bonaerense aprobó una reforma que eliminó la restricción para legisladores, concejales y consejeros escolares, pero dejó afuera a los intendentes. Por eso, mientras no haya una nueva modificación legal, los jefes comunales alcanzados por el límite deberán resolver sus sucesiones de cara a 2027.

La Federación Argentina de Municipios nuclea a buena parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

El axelismo es el que más empuja para revertir la norma, porque buena parte de los intendentes alcanzados se encolumnan detrás del gobernador. En el Senado bonaerense está el proyecto de la senadora kicillofista Ayelén Durán para eliminar el tope, que sigue sin avanzar en la comisión de Legislación General, presidida por Germán Lago.

Desde La Cámpora no rechazan la idea, aunque sostienen que el propio Axel Kicillof debería presentar el proyecto y asumir el costo político de la decisión. El Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, reivindica la autoría de la ley original, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, y avisa que no piensa ceder. La senadora massista Malena Galmarini, que preside la comisión de Reforma Política, reclama que cualquier proyecto sobre reelecciones pase por la suya.

Antes de repasar distrito por distrito, hay un dato que atraviesa todas las secciones: once intendentes quedaron en una zona gris: gobernaron el período 2019-2023 sin haber sido electos intendentes en esos comicios, y luego ganaron la elección de 2023. La ambigüedad surge de la propia Ley Orgánica de las Municipalidades. El artículo 7° toma como referencia los mandatos iniciados por una elección, mientras que el artículo 3° alcanza a quienes asumieron un segundo período sin importar cómo llegaron al cargo. Bajo el primer criterio podrían competir en 2027; bajo el segundo, no. La definición podría llegar de la Junta Electoral al oficializar las candidaturas o, eventualmente, de la Justicia.

Conurbano norte y oeste: internas y sucesiones familiares

En el Conurbano norte y oeste, el recambio golpea de lleno al peronismo. En Merlo, Gustavo Menéndez proyecta un salto provincial y su hermana Karina Menéndez, presidenta del Concejo Deliberante, aparece primera entre las mencionadas para sucederlo, en competencia con Gustavo “Lagarto” Soos. En Moreno, Mariel Fernández ya avisó que quiere ser gobernadora e impulsa a su hermano Emmanuel Fernández, titular del Concejo, mientras el massista Damián Contreras también se anota.

En Morón, la ruptura entre el intendente Lucas Ghi y su antecesor Martín Sabbatella, que quiere volver, dejó al oficialismo partido. Para la sucesión se mencionan el hermano de Ghi, José María Ghi, que encabezó la lista de concejales en 2025, y también a Adrián Grana, funcionario cercano al ministro Andrés “Cuervo” Larroque. Por el Frente Renovador corre el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

El massista Martín Marinucci se anota para competir por la intendencia de Morón.

En José C. Paz, Mario Ishii pasó al Senado bonaerense y dejó el municipio a Lorena Espina, que no tiene el camino despejado. La disputa interna se da entre el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, y el funcionario de Vialidad Roberto “Roni” Caggiano.

En tanto, en Tigre, Julio Zamora, hoy enfrentado con Massa, apuesta por su esposa, Gisela Zamora, secretaria de Educación. El massismo juega con Luis Sámyn Ducó, y en la pelea también se meten Juan Manuel Reboredo (MDF) y Roxana López (La Cámpora). En San Fernando, Juan Andreotti es una de las cartas del Frente Renovador, y su hermana Eva Andreotti, secretaria de Desarrollo Social, podría ser la postulante.

¡Continuamos entregando lentes a traves del programa #ParaVerteMejor! Estuvimos en instituciones educativas de El Talar y Don Torcuato, donde entregamos 100 pares de anteojos a chicos y chicas de 1° y 6° de primaria. ¡A cuidarlos mucho!#TigreEsMiVida pic.twitter.com/A74IRwfzCV — Gisela Zamora (@GiselaLZamora) October 20, 2026

En Escobar, Ariel Sujarchuk podría impulsar otra vez a Carlos “Beto” Ramil, secretario general del municipio. También se menciona al diputado Leonardo Moreno, y La Cámpora promueve a Pablo Ramos. En Malvinas Argentinas hay versiones cruzadas: algunos ubican a Noelia Correa como heredera de Leonardo Nardini, pero en el municipio sostienen que el intendente está habilitado para otro mandato. En Pilar, Federico Achával, que también aspira a la gobernación, aún no dio señales en torno a su sucesión. Suenan el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la presidenta del Concejo, Lucía Portos.

En Marcos Paz, la carta de Ricardo Curutchet, intendente desde 2003, podría ser su esposa, María Isabel Domínguez. También aparecen Carlos Guardia, cercano a Eduardo “Wado” de Pedro, y la diputada nacional massista Marina Salzmann. En General Rodríguez, Mauro García tiene cerca a su esposa, Silvia Figueiras, presidenta del bloque oficialista, mientras La Cámpora empuja a Mariana Balbi y también se menciona al secretario de Gobierno, Diego Ghirardi.

En Luján, Leonardo Boto se ilusiona con buscar otro mandato. Si no lo hace, suenan el jefe de Gabinete, Matías Fernández, y el titular del Concejo, Federico Vanín. Desde el MDF, Mauricio Molinero buscaría disputarle el espacio al camporismo.

En General Las Heras, Javier Osuna pasó al directorio del Bapro y Juan Cerezo quedó a cargo del municipio. Para la sucesión, suenan Marcelo Sartori y Graciana Bacigalupo. En Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz ya descartó ir por otro período y propuso a Santiago Altube, Mariana San Martín y Luis Ponce. En Campana, el intendente del PRO Sebastián Abella tiene como candidata a su hermana Elisa Abella, que ya ocupó el sillón durante su licencia.

En San Miguel, la sucesión de Jaime Méndez, del riñón de Joaquín de la Torre, tiene como candidatos a Andrés Salvaggio, Pablo de la Torre y Cristian Méndez, primo del intendente. En Tres de Febrero es una incógnita si el senador libertario Diego Valenzuela bendecirá la continuidad de Rodrigo Aybar o si el espacio buscará otro nombre.

En esta sección está además el ejemplo más claro de la zona gris: el de Fernando Moreira en San Martín, que completó como interino casi todo el mandato de Gabriel Katopodis. En la misma situación están Facundo Diz en Navarro, en lugar de Santiago Maggiotti, y la intendenta del PRO de Vicente López, Soledad Martínez, que reemplazó a Jorge Macri. En Hurlingham, Damián Selci ejerció como interino, pero el titular, Juanchi Zabaleta, reasumió en 2022. Es uno de los casos más sólidos para habilitar una nueva candidatura.

El interior norte también empieza a definir sus sucesiones

En Salto, Ricardo Alessandro se inclina por su hijo Camilo Alessandro, aunque aclaró que “el pueblo debería elegirlo”. En San Pedro, Cecilio Salazar, que llegó con Cambiemos y luego encabezó la boleta de Fuerza Patria, enfrenta a su propio hijo, Ramón Salazar, que fue candidato por La Libertad Avanza. Para la sucesión, Salazar confía en Luis Carrasco, con larga trayectoria en su gabinete.

En Baradero, Esteban Sanzio tiene como opción más firme a Iván Nicolás Moreira, y suenan Damián Mori, Juan Bautista Morales y Javier Troussel. En Carmen de Areco, el secretario de Gobierno, Facundo Ceres, es el mejor ubicado para suceder al camporista Iván Villagrán, y también se mencionan Carlos Camallo y Sergio Dinardi.

Entre los intendentes del PRO, la lista de aspirantes para reemplazar a Javier Martínez en Pergamino incluye a Javier Genoud, Ignacio “Nacho” Maiztegui, Aurelia Furnari y el senador Juan Manuel Rico Zini. En San Antonio de Areco, el jefe de Gabinete, Miguel Amadeo, es el elegido para tomar la posta de Francisco Ratto. En Exaltación de la Cruz, el diputado Diego Nanni respaldaría a Luis Mariano Martín para seguir.

En la zona gris quedaron Miguel Gesualdi en San Andrés de Giles, que reemplazó a Carlos Puglelli, y el radical Román Bouvier en Rojas. Tras la renuncia de Claudio Rossi había asumido Cristian Ford, y Bouvier quedó a cargo en junio de 2022, tras la muerte de Ford.

La Matanza, Avellaneda y Quilmes: sucesiones cruzadas por la interna

En La Matanza, el distrito más poblado de la provincia, la sucesión se cruza con la pelea por la gobernación. Fernando Espinoza no podrá reelegir y se anota en la carrera provincial. La vicegobernadora Verónica Magario, que por ley no puede aspirar a gobernadora, volvería a competir por la intendencia. Del otro lado aparecen Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria y alfil de Máximo Kirchner, y Patricia Cubría, del Movimiento Evita.

Hoy, vengo a inaugurar un nuevo Período de Sesiones Ordinarias del @QuilmesHCD. Lo hago con profundo respeto y con el compromiso de estar a la altura de lo que este momento demanda: darle continuidad al proyecto de transformación que iniciamos en 2019 y cuidar el lugar de nuestra… pic.twitter.com/8QF6wFVXU2 — Eva Mieri (@evamieri) March 3, 2026

En Quilmes, la camporista Mayra Mendoza asumió como diputada provincial y dejó a cargo a Eva Mieri, que tiene chances de encabezar la boleta, aunque la secretaria de Desarrollo Urbano, Cecilia Soler, también está en carrera. En Almirante Brown, Mariano Cascallares pasó a la Cámara baja y dejó en su lugar a Juan José Fabiani. Cascallares no cierra la puerta a una nueva postulación. Si finalmente no compite, se anotan Fabiani, la jefa de Gabinete Paula Eichel, el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko y la secretaria de Desarrollo Social Bárbara Miñán, todos alineados con Cascallares, que tendrá la última palabra.

En Avellaneda, Ferraresi dejó la intendencia en julio para lanzar su candidatura a gobernador y quedó al frente su esposa, Magdalena Sierra, exsenadora provincial y exdiputada nacional, que aparece como la heredera natural. La movida genera ruido interno: el senador camporista Emmanuel Santalla ya anticipó que competirá, y la massista Mónica Litza también podría jugar. En Esteban Echeverría, Fernando Gray, intendente desde 2007, tiene una terna en mente: su esposa, la exsenadora Magdalena Goris; la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi, y un tercer nombre que todavía no revela. La Cámpora podría presentar al diputado nacional Horacio Pietragalla.

Vecinas y vecinos, quiero comunicarles que hoy asumo la Intendencia de Avellaneda con un enorme orgullo.



Es un honor continuar el camino que inició @jorgeferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi… pic.twitter.com/wy9V3aonpQ — Magdalena Sierra (@magdysierra) July 3, 2026

En Florencio Varela, Andrés Watson irá por otro mandato si la ley se lo permite. De lo contrario, en su equipo se mencionan Christian Rodríguez, Sandra Jiménez, Andrea Padial y Ricardo De la Fuente. A su vez, el sector que responde a Julio Pereyra tiene sus propios nombres: Gustavo Rearte, Macarena Kunkel, Darío D’Aquino, Laura Ravagni y Beatriz Domingorena. En Presidente Perón, la massista Blanca Cantero podría impulsar a su hija, Claudia Acuña, mientras el kicillofismo empuja al concejal Federico García. En San Vicente, Nicolás Mantegazza enfrenta la candidatura ya lanzada del diputado provincial massista Roberto Vázquez, y en su entorno suena la secretaria de Gobierno, Paula Pereyra.

Todo indica que Mario Secco, que gobierna Ensenada desde 2003, impulsará a su hijo Nicolás Secco, concejal desde 2015. Incluso se dice que podría ponerse primero en la lista de concejales para quedar como reemplazo. Luis Blasetti, que lo suplió en cada licencia, también tiene vedada la reelección como concejal y miraría hacia la Legislatura. En Berisso, la sucesión de Fabián Cagliardi está abierta entre su sobrino Ramiro Crilchuk, secretario de Economía, y Aldana Iovanovich, presidenta del Concejo, mientras el concejal Juan Ignacio Mincarelli sigue con ganas de pelear por la intendencia.

Mario y Nicolás Secco, la apuesta para retener Ensenada.

Si cambia la ley, Marisa Fassi será otra vez la candidata en Cañuelas. Si no, el nombre más firme es el de su esposo y antecesor, Gustavo Arrieta, aunque en el distrito dicen que no hay apuro. En Lobos, para suceder a Jorge Etcheverry, del PRO, el secretario de Gobierno, Pablo Hasper, es el mejor posicionado, y como plan B aparece Eliana Cejas.

En la zona gris está David Angueira, en Punta Indio, que reemplazó a Hernán Yzurieta. En Ezeiza, Gastón Granados fue interino, pero Alejandro Granados volvió en enero de 2023 a completar el mandato, lo que lo deja en una posición más firme.

El noroeste bonaerense entre herederos y dirigentes del oficialismo

Pablo Zurro acumula cinco mandatos en Pehuajó y ya señaló a su sobrino, el diputado Avelino Zurro, como “el futuro”, aunque el legislador Diego Videla tampoco se descarta. En General Pinto, el interino Fernando Rodríguez, que reemplaza a Zavatarelli, podría ser candidato, pero el exintendente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, el massista Alexis Guerrera, tendría otros nombres en carpeta: Bruno Di Nucci o Vanessa Suárez. En Carlos Tejedor, el heredero natural de María Celia Gianini es Cipriano Zabala Fernández, aunque también están en la lista Marcelo Farroni, Armando Palau y Ana Alvez.

En Leandro N. Alem, Carlos Ferraris evalúa a Daniel Adami y a Nancy Grimaldi. En Hipólito Yrigoyen, en el distrito de Ignacio Pugnaloni, las mejor posicionadas parecen ser Linda Marina López y Leandro Castaño, y el concejal Pedro Hernández completa el lote. En Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos había dicho que no iría por un cuarto mandato, pero ahora dejó abierta la puerta si se modifica la ley. Si no, suenan Eduardo De Lillo, Ezequiel Pinotti y Eduardo Alonso.

Entre los radicales, en General Arenales, Érica Revilla cree que su paso por el Senado le permitiría ir por un cuarto mandato. Por las dudas, el secretario de Gobierno, Alexis Pires, y Juan Pablo Olivieri esperan su turno. En General Viamonte, entre los candidatos a suceder a Franco Flexas están José Andrés Tellería, Florencia Adamini y Maximiliano Gañet. En Lincoln, el jefe de Gabinete, Ramón Parera, es el preferido de Salvador Serenal, aunque el secretario de Hacienda, Alberto Sala, tiene buena imagen entre los vecinos.

Entre los que pasaron a la Legislatura, en Junín Juan Fiorini apunta a continuar tras reemplazar a Pablo Petrecca, del PRO, y en Alberti Jorge Gaute contaría con el aval del senador Lago para seguir. En la zona gris quedaron Daniel Stadnik, en Carlos Casares, que sucedió a Walter Torchio, y Nahuel Mittelbach, en Florentino Ameghino, que reemplazó a Calixto Tellechea.

Mar del Plata y Tandil, dos distritos con sucesiones abiertas

En Mar del Plata, la sucesión de Guillermo Montenegro pone en carrera al concejal del PRO Fernando Muro, pero en un acuerdo con La Libertad Avanza podría encabezar el armador libertario y diputado nacional Alejandro Carrancio, y el senador radical Maximiliano Abad también tiene la intendencia en la mira. En Tandil, el histórico alcalde radical Miguel Lunghi cuenta entre los posibles herederos a su hijo, también llamado Miguel y secretario de Gobierno, junto con el concejal Juan Salceda, el diputado bonaerense Matías Civale y el concejal Juan Pablo Frolik.

Los diputados nacionales Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, de La Libertad Avanza.

En General Alvarado, para suceder a Sebastián Ianantuony el massismo ya eligió a Patricio Hogan, que gobernó el distrito entre 2007 y 2013, y dejó en el camino a María Belén Battenti. En Chascomús, la sucesión de Javier “Chapa” Gastón enfrenta a Lucio Alfonsín, impulsado por el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, con Gabriel Macchi, empujado por la secretaria de Seguridad, Mariela Muscarella. La titular del Concejo, Andrea Acosta, y Leandro Bordalecou completan la nómina.

En General Guido, Carlos Rocha prepara el terreno para su esposa, Yolanda Iturralde, presidenta del Concejo. En General Paz, la apuesta de Juan Manuel Álvarez es su hermana, Ana Clara Álvarez, también al frente del Concejo. En Castelli, la elegida para suceder a Francisco Echarren sería su hermano Sebastián Echarren, secretario general. Si no, el secretario de Gobierno, Hernán Carullo.

En Las Flores, Alberto Gelené dejó como interino a Fabián Blaisten, pero preferiría a su hijo, Emil Gelené. En Tordillo, Héctor Olivera, intendente desde 1999, tiene a Alfredo Farías, su reemplazo en cada licencia, como el mejor ubicado. En Villa Gesell, la sucesión del peronista Gustavo Barrera se reparte entre Pedro Andrés Lannuzzi, Nicolás Valdez, Emiliano Felice y Myriam Oillataguerre.

El radicalismo tiene varios distritos en juego en esta sección. En Maipú, Matías Rappallini tomó licencia en medio de una causa judicial y Lorena Otermin, que quedó a cargo, corre con ventaja. En Lezama, tras la renuncia de Harispe, quedó Myriam Mongay, que no tendría trabas legales para buscar su propio período. En Ayacucho, la presidenta del Concejo, Miriam Ferrari, encabeza las preferencias para suceder a Emilio Cordonnier, seguida por el jefe de Gabinete, Hernán Naveyra. En Balcarce, el secretario de Hacienda, Francisco Ridao, es el número puesto para reemplazar a Esteban Reino. En General Belgrano, para suceder a Osvaldo Di Nápoli aparecen Román Della Vedova, Juan Pablo Apella y Eduardo Genaro.

En General Madariaga, para reemplazar a Esteban Santoro las fichas están puestas en la secretaria de Gobierno, Mara Simiele, aunque el concejal Marcos Jovanovic también tiene aspiraciones. En Monte, la sucesión de José Castro se define entre tres miembros de su equipo: Matías Balsamello, Agustina Cabral e Ibrahím Kange. En Rauch, Maximiliano Suescun tiene como candidato a Gustavo Palazzo, y también se mencionan Juan Arbel y Mario “Vasco” Ibargoyen. En San Cayetano, el veterinario Alejo Christiansen, que ya reemplazó a Miguel Gargaglione en varias licencias, es el mejor perfilado para sucederlo.

En Necochea, el vecinalista Arturo Rojas ya avisó que, con otra ley, buscaría un nuevo período por Nueva Necochea. Si eso no ocurre, aparecen Guillermo Sánchez y Ernesto Povilaitis. En Pila, Sebastián Walker Esponda, que reemplazó a su padre, Gustavo Walker, está entre los intendentes de la zona gris.

El sudoeste bonaerense también mueve sus fichas

En Coronel Suárez, Ricardo Moccero repite que su único sucesor es su sobrino, Mauro Moccero, jefe de Gabinete, aunque el PJ local mira hacia otro lado, por ejemplo al exconcejal Flavio Diez. En Tornquist, Estefanía Bordoni ya reemplazó a su padre, que se fue al directorio del Banco Provincia, y la boleta de 2027 tendría su nombre.

Estefanía Bordoni, intendenta de Tornquist.

En Benito Juárez, Julio César Marini tiene como opciones a María Teresa Ricci y a su hijo César Marini, presidente del bloque oficialista, mientras desde otra línea del peronismo se mueve Sergio Ferraro. En Guaminí, José Nobre Ferreira tiene como posible sucesora a Silvina Prieto, y suenan Alan Canosa y el exintendente Néstor Álvarez, mientras el massismo tiene su propio candidato, Mario Sánchez. En Daireaux, el diputado Esteban Acerbo jugaría a favor de María Serra.

En Coronel Pringles, el intendente del PRO Lisandro Matzkin tiene como opciones a Darío Christensen y Sergio Jackson, mientras Rosana Amondarain, primera concejal de Juntos, también quiere competir. En Adolfo Alsina, Jorge Apud, que ya fue interino, es el mejor ubicado para reemplazar al radical Javier Andrés. La presidenta del Concejo, Ana Clara Uribe, es la otra opción. En General La Madrid, Martín Randazzo podría optar por Sebastián Scabuzzo, Marcela Figueroa o Marcelo Haag. En Villarino, el vecinalista Carlos Bevilacqua ya inició las conversaciones en su espacio para definir el sucesor, entre Silvia Mary Haure y Sergio Paladino.

El centro provincial empieza a ordenar el recambio

En Tapalqué, el axelista Gustavo Cocconi baraja a Javier Lupori, interino actual, a Guillermo Díaz y a Ignacio Madinabeitia. En Bolívar, Eduardo Bucca, que reemplazó al senador Marcos Pisano, buscaría retener el cargo. En Saladillo, la diputada Alejandra Lordén ya confirmó que buscará suceder al radical José Luis Salomón. En General Alvear, la vuelta del exsenador Alejandro Cellillo como sucesor de Ramón Capra parece haber quedado de lado, y entre los pocos nombres que circulan está el de Florencia Caballero.

La Plata (Octava sección) es un caso particular en el mapa de las reelecciones. Julio Alak gobernó la capital bonaerense durante cuatro mandatos consecutivos, entre 1991 y 2007, y volvió a ganar en 2023. Como la ley solo computa los períodos iniciados desde 2019, está habilitado para buscar otro mandato. No obstante, el jefe comunal aspira a la gobernación, por lo que, si avanza en ese camino, deberá empezar a ordenar una sucesión para 2027.

La carrera hacia 2027 se desarrolla entre las gestiones que buscan asegurar su continuidad, las disputas internas por el control de los municipios y una discusión legislativa que todavía puede alterar el escenario. En cada distrito, los nombres que empiezan a circular anticipan una puja por definir quiénes conservarán el poder local y qué sectores quedarán mejor posicionados para la próxima elección.