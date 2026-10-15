Un intendente díscolo se mostró con un ministro bonaerense y se acerca al kicillofismo

Se trata de Fernando Gray, alcalde de Esteban Echeverría. Entregó mobiliario para un escuela de Monte Grande junto a Andrés Larroque.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray , se mostró este jueves con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque , en una foto con impacto político en medio de la interna peronista bonaerense.

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Gray y Larroque encabezaron la entrega de mobiliario y equipamiento de cocina en la Escuela Primaria N° 37 de Monte Grande , que incluyó 180 sillas y 90 mesas, lo que permitirá equipar un total de seis aulas de la Escuela Primaria N° 37.

“Seguimos trabajando para que las chicas y los chicos de nuestro distrito cuenten con las condiciones necesarias para continuar con su desarrollo académico", comentó Gray al respecto.

Asimismo, destacó a la Provincia: "Junto con el Gobierno bonaerense, entregamos equipamiento y materiales a las instituciones educativas para fortalecer el servicio alimentario que se brinda en cada establecimiento, con un aporte que equivale a cerca de 106 millones de pesos por parte de la Provincia de Buenos Aires”.

El jefe comunal estuvo acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante local, Valeria Bellizzi ; el presidente del Consejo Escolar, David De Lío; la jefa distrital, Lucía Ibarra ; la subsecretaria de Entidades Intermedias, Tamara Crosta ; la secretaria general de SUTEBA, Belén Vallejo ; la subsecretaria de Políticas Sociales provincial, Bernarda Meglia Vivares ; y la directora de la institución, Silvia Aguilera .

Por su parte, el ministro Andrés Larroque indicó: “Cuando faltan recursos hay que tomar decisiones complejas, hay que definir prioridades, y la educación y la alimentación de los chicos es una de nuestras prioridades".

"Trabajamos junto con el municipio; el gobierno de la Provincia de Buenos Aires va a estar, va a acompañar, porque para nosotros es una prioridad la alimentación de los chicos”, completó Larroque.

Además, durante el acto se llevó adelante la entrega de equipamiento de cocina para 81 jardines de infantes y escuelas primarias, secundarias y especiales de todo el distrito, por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Entre los elementos entregados hay cocinas, heladeras, freezers, ollas, anafes, hornos pizzeros, balanzas, vajilla, carros de servicio, termotanques, licuadoras y batidoras, entre otros.