Entre la interna y el rechazo opositor, cuáles son los proyectos de Axel Kicillof que esperan avanzar en la Legislatura

La Cámara alta solo sesionó dos veces este año. El gobernador bonaerense busca discutir distintas iniciativas pero las diferencias entre el peronismo y la oposición retrasan su tratamiento.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , enfrenta un escenario complejo en el Senado bonaerense, donde varias de las iniciativas que impulsa permanecen demoradas por las diferencias entre los distintos sectores del peronismo y la oposición. La Cámara alta sesionó dos veces en lo que va del año y, aunque las comisiones mantienen actividad esta semana, los proyectos de mayor peso político continúan sin llegar al recinto.

Uno de los principales focos de conflicto está puesto en el debate por las reelecciones indefinidas . El proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán , que propone eliminar el límite a los mandatos consecutivos fijado por la Ley 14.836 , permanece prácticamente frenado luego de que una iniciativa similar no prosperara en el Senado durante 2025. Este año, además, su tratamiento quedó atravesado por una disputa entre las comisiones que pretenden intervenir en el debate.

La iniciativa se encuentra radicada en la comisión de Legislación General, integrada por once senadores, de los cuales seis responden al bloque Fuerza Patria, un número que, por sí solo, no le alcanza al oficialismo para garantizar un dictamen sin acuerdos externos. A esa presión se suma un límite de tiempo: si el proyecto no logra tratamiento antes de fin de año, perderá estado parlamentario y deberá volver a presentarse desde cero.

Según la ley vigente, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán presentarse a un nuevo mandato en 2027 si no se modifica la norma. De ese total, 51 pertenecen a Fuerza Patria, lo que convierte al justicialismo en el espacio más afectado por una legislación que en 2016 impulsó el entonces Frente Renovador , durante la gestión de María Eugenia Vidal .

El Movimiento Derecho al Futuro sostiene que el proyecto debe continuar en la comisión de Legislación General, presidida por el senador Germán Lago , cercano a Kicillof. El massismo, en cambio, pretende que sea girado a la comisión de Reforma Política, que encabeza Malena Galmarini . Detrás de la discusión sobre el ámbito en el que debe tratarse aparece una disputa política más amplia sobre el momento y las condiciones para avanzar con una reforma que genera diferencias dentro del peronismo.

El Senado bonaerense solo sesionó dos veces este año.

Las reelecciones, una discusión que divide al peronismo

El gobernador no encuentra obstáculos únicamente en la oposición. El Frente Renovador rechaza modificar el límite vigente para las reelecciones, aunque en el entorno de Kicillof relativizan esa resistencia y sostienen que el propio Sergio Massa no plantaría una posición cerrada si el resto del espacio se alineara.

Al mismo tiempo, La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo no se oponen en principio, pero condicionan avanzar a que se resuelvan antes otras cuestiones: la definición sobre una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, el desdoblamiento o la concurrencia con las elecciones nacionales, el régimen de PASO y la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense, la Subprocuración y las defensorías General y Adjunta.

El antecedente de 2025 pesa sobre la negociación actual. Aquel año, el entonces senador Luis Vivona había logrado media sanción para un proyecto que habilitaba la reelección indefinida solo de legisladores y concejales, sin incluir a los intendentes, gracias al voto de desempate de la vicegobernadora Verónica Magario, aunque después quedó trabado en Diputados.

El proyecto de Durán, más amplio porque sí incluye a los intendentes, ni siquiera consiguió esa media sanción: la senadora massista Sofía Vannelli votó en contra y forzó un empate de 22 a 22 que lo dejó sin dictamen favorable ese día.

En la oposición tampoco existe una postura única. El PRO bonaerense, que conduce el diputado nacional Cristian Ritondo, calificó la iniciativa de "retroceso para la democracia bonaerense" y acusó a Kicillof de buscar blindar a su propia tropa de intendentes. La Libertad Avanza rechaza de plano la extensión de mandatos y la incorpora a su discurso contra la denominada casta política, mientras que la UCR exhibe posiciones divididas.

El eventual acompañamiento dependerá de las negociaciones que se desarrollen entre los distintos espacios; en el oficialismo no descartan que parte del Frente Renovador opte por la abstención y que los votos se completen con sectores radicales y algunos exlibertarios dialoguistas.

Axel Kicillof.

En el entorno del gobernador remarcan además que la discusión excede lo estrictamente legislativo: sostienen que la continuidad de los intendentes del conurbano, la zona de mayor peso electoral del país, resulta clave para la estrategia de acumulación territorial de Kicillof de cara a una eventual candidatura presidencial en 2027.

Los proyectos de Axel Kicillof siguen sin llegar al recinto

Mientras continúa la disputa por las reelecciones, otros proyectos impulsados por Kicillof también permanecen sin avances significativos. El gobernador los remitió a la Legislatura el 23 de junio, horas antes de la primera sesión ordinaria del año.

Uno de ellos crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para producir medicamentos, vacunas e insumos médicos: es la reformulación de un proyecto anterior, impulsado por el ministro de Salud Nicolás Kreplak, que había obtenido media sanción en Diputados en 2024 pero perdió estado parlamentario en el Senado. Es la tercera vez que el Ejecutivo lo presenta.

El otro crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), un proyecto de 72 artículos que busca articular los subsistemas público, privado y de la seguridad social bajo la rectoría del Ministerio de Salud, con la creación de una historia clínica electrónica única y de un instituto universitario provincial de salud.

El ministro de Salud se presentó ante la comisión respectiva para exponer en detalle ambos proyectos y buscar darles impulso legislativo. Durante ese encuentro recibió cuestionamientos de bloques opositores, que le reclamaron por los atrasos y las dificultades de acceso a prestaciones de IOMA, mientras que también hubo reproches desde el propio bloque oficialista por la forma en que el ministro respondió a pedidos de informes previos. Pese a la exposición de Kreplak, el kicillofismo no consiguió este martes los votos para hacer avanzar los dos proyectos, que quedaron en estudio en la comisión de Salud.

El Gobierno bonaerense busca regular las aplicaciones de delivery y transporte.

A ese conjunto se suma un proyecto destinado a regular las plataformas digitales en territorio bonaerense, elaborado por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, con disposiciones para las aplicaciones de delivery y transporte de pasajeros y sus trabajadores. La iniciativa alcanzaría a cerca de 500 mil personas solo en el AMBA y contempla, entre otros puntos, un registro obligatorio para las plataformas, un seguro de accidentes a cargo de las empresas, una aplicación con botón de pánico y la regulación de las llamadas "tiendas invisibles".

Por el momento, ninguna de estas tres iniciativas está cerca de desembarcar en el recinto. Tampoco llegaron a la Legislatura otros dos proyectos que Kicillof había anunciado en marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias: la Ley de Formación del Personal Policial y la Ley de Seguridad Pública.

La actividad del Senado se concentra por ahora en las comisiones, donde avanzan los proyectos de menor conflictividad, mientras las iniciativas de mayor peso político continúan a la espera de acuerdos entre los distintos bloques.

Para Kicillof, el escenario supone un límite concreto: cuenta con una agenda legislativa que considera prioritaria, pero no con los votos suficientes para garantizar su aprobación. Por eso, cada proyecto deberá atravesar primero una negociación política que, hasta el momento, mantiene al recinto en un segundo plano.