¿Freno a las reelecciones? 82 intendentes bonaerenses enfrentan el fin de sus mandatos en 2027 si no se modifica la ley

Un total de 82 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires quedarán inhabilitados para buscar la reelección en 2027 si no se modifica la ley que limita a dos los mandatos consecutivos para los cargos electivos. Aunque el debate para levantar esta restricción no avanzó en las negociaciones del mes de diciembre , diversos sectores aún mantienen la esperanza de que se pueda reabrir la discusión.

De ese total, 52 pertenecen a Unión por la Patria (UP), 8 al PRO, 17 a la Unión Cívica Radical (UCR), 1 a La Libertad Avanza (LLA) y 4 son vecinalistas . Entre ellos, se encuentran intendentes que gozan de un fuerte apoyo de los votantes en sus distritos, habiendo sido reelegidos en reiteradas ocasiones, como Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Mario Secco (Ensenada). También figuran Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Pablo Zurro (Pehuajó).

La eliminación de la restricción para la reelección indefinida de intendentes, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares en la provincia no logró avanzar en el marco de la reciente negociación del Presupuesto y la Ley Impositiva. Sin embargo, algunos jefes comunales no descartan reanudar el debate en los próximos meses .

El tema surgió en la reunión que el martes tuvo Axel Kicillof con más de 30 intendentes en la ciudad de Villa Gesell, donde los jefes municipales pidieron desdoblar los comicios locales, hecho que tensa más la relación entre el gobernador y Cristina Kirchner, quien prefiere unificar fechas. En la localidad balnearia también se acordó que el tema reelecciones indefinidas se va a resolver desde la Legislatura. La vicegobernadora Verónica Magario exclamó en el cónclave: "No jodan mas con que Kicillof mande un proyecto, hagámoslo nosotros desde desde el parlamento. Según pudo saber Ámbito, ya están trabajando en el texto y una vez pulido se pondrán al frente los propios intendentes.

Intendentes de la Primera y Tercera sección con el gobernador Kicillof.jpg Kicillof en la cumbre de intendentes en Villa Gesell

En esa línea, este miércoles el intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo en declaraciones a Radio Provincia que hay consenso entre los distritos es en la necesidad de que se derogue la ley que prohíbe la reelección de intendentes y concejales. “Es un planteo sano”. y en el caso de Ensenada hay “algunos concejales que son cuadros políticos” a los que “les tengo que decir que se vayan a su casa”.

“El caprichoso de Massa y su postura de no reelección de los intendentes llevó a que la gente no pueda elegir a los concejales y consejeros que votó en otras oportunidades”. "Los intendentes creemos que la Cámara de Diputados tiene que derogar esa ley” porque, hoy por hoy, “más de 80 no van a poder ser reelectos y no sólo del peronismo, también de otros partidos políticos”, recalcó.

Algunas figuras apuestan también a una solución judicial. El alcalde peronista Fabián Cagliardi (Berisso) reveló a Ámbito que analiza recurrir a la Suprema Corte para impugnar la ley. “Hay que quitar este límite que se puso a las elecciones de los intendentes. Estoy convencido que es anticonstitucional porque la carta magna de la provincia de Buenos Aires en ningún lado habla de que los intendentes no pueden ser elegidos. Y la Constitución está por encima de cualquier ley”, explicó.

Su par de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dijo a este medio: “Personalmente, no me quita el sueño poder seguir o no. Tengo 3 períodos y si son las reglas que hay que respetar, las respetaremos. Pero si hubieran querido hacer las cosas bien, tendrían que haber reformado la Constitución para limitar los mandatos de cargos electivos, no por ley de la Legislatura, como se hizo. Ahora, hay que ver qué dictamina la Justicia”.

El alcalde subrayó que “quien debe sacar o poner a un intendente es el pueblo” y graficó: “En los municipios chicos, la relación entre el vecino y el intendente es muy directa, el trabajo que hacemos es muy artesanal y muy en contacto con los vecinos. Ello nos da un conocimiento y una preparación diferente”.

Sostuvo que “no hay carrera para ser intendente o concejal: es un proceso, un conocimiento y toda una experiencia y, por ello, después revalidamos nuestros puestos” y destacó que como abogado, conoce de normas, pero como jefe comunal logró formarse en cuestiones relacionadas con la seguridad, la cultura, el medio ambiente y el hábitat. “Lleva tiempo aprender todo eso”, remarcó.

Las posturas políticas

La ley 14.836 fue votada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, como parte de un acuerdo legislativo entre el PRO y el Frente Renovador. En su artículo primero establece que los jefes comunales pueden ser reelectos sólo una vez, y deben esperar un período para volver a competir. Pero una reforma votada en 2021, a través de la ley 15.315, corrió los mandatos que se debían considerar como el primero de los dos posibles, con lo que más de 90 intendentes consiguieron el derecho a buscar una reelección más.

Legislatura bonaerense.jpg La Legislatura bonaerense, escenario donde se definirá la cuestión.

Un eventual proyecto para modificar la ley requerirá de un consenso político. El bloque de Unión por la Patria posee en Diputados 37 miembros, de los cuales 10 son del Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa. Ese sector mantiene su postura en contra de modificar la norma, pero en una entrevista con Ámbito, un legislador del sector –el presidente del Cuerpo, Alexis Guerrra- aclaró que “si hay número, el massismo no va a ser un obstáculo para su tratamiento, ni una piedra en el camino”.

Aunque algunos sectores muestran interés en eliminar la ley, pocos dirigentes están dispuestos a dar el primer paso para impulsar la reforma abiertamente. La percepción generalizada es que será difícil reunir las voluntades necesarias para aprobar el cambio, especialmente en un escenario político donde predomina un discurso contra la "casta" y la permanencia prolongada en el poder.

De hecho, el PRO ya manifestó su rechazo a cualquier intento de reinstaurar las reelecciones indefinidas. En un comunicado, afirmaron: "La democracia exige alternancia y renovación. No permitiremos que se vulneren estos valores fundamentales".

En tanto, La Libertad Avanza se opone firmemente a la modificación de la ley. El diputado Guillermo Castello calificó la iniciativa como "un artilugio de la casta para eternizarse en el poder". En igual sintonía, la bancada de Unión Renovación y Fe (compuesta por exlibertarios que a lo largo de 2024 ayudó al peronismo a lograr sacar diversas iniciativas) también rechaza la reforma, con el argumento de que representa "una burla para la sociedad" y un intento de perpetuar privilegios en medio de la crisis económica y social.

Históricamente, los legisladores de izquierda votaron en contra de las modificaciones que permiten la reelección indefinida y mantienen su postura en favor de la alternancia en el poder.

No obstante, quienes impulsan la reforma de la norma apuntan a obtener acompañamiento en alguna de las bancadas de la UCR dado que muchos de los intendentes del centenario partido son proclives a echar por tierra la ley vigente.

Quiénes no podrían reelegir

¿Qué ocurriría si no se elimina ni modifica la Ley actual? En la Primera sección, que comprende 23 distritos del norte y oeste del Conurbano bonaerense, varios intendentes alcanzarán el límite de mandatos permitido en 2027. Entre ellos se encuentra Ricardo Curutchet, de Marcos Paz (UP), quien lleva seis períodos consecutivos en el cargo. Ariel Sujarchuk, de Escobar (UP), está completando su tercer mandato, al igual que Javier Osuna de General Las Heras (UP); Mario Ishii, de José C. Paz (UP); Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas (UP); Juan Ustarroz, de Mercedes (UP); Gustavo Menéndez, de Merlo (UP); y Julio Zamora, de Tigre (UP). También integran la lista Mauro García, de General Rodríguez (UP), y Leonardo Boto, de Luján (UP), ambos con dos mandatos.

Intendentes peronistas de la Primera sección electoral.jpg

En la misma sección, Mariel Fernández, de Moreno (UP); Lucas Ghi, de Morón (UP); Federico Achával, de Pilar (UP); y Juan Andreotti, de San Fernando (UP), también llevan dos períodos. Por parte de Juntos por el Cambio, figuran Sebastián Abella, de Campana (PRO), y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero (exPRO, actualmente en LLA), ambos con tres mandatos, junto a Jaime Méndez, de San Miguel (Peronismo Federal), con dos períodos.

De ese modo, en la Segunda sección, los 15 distritos del norte de la provincia, Ricardo Alessandro, de Salto (UxP), y Cecilio Salazar, de San Pedro (UP), llegarán al final de su tercer mandato en 2027. También lo hará Javier Martínez, de Pergamino (PRO). Por otro lado, Esteban Sanzio, de Baradero (UP); Iván Villagrán, de Carmen de Areco (UP); Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz (UP) y Francisco Ratto, de San Antonio de Areco (PRO) completarán su segundo período.

En tanto, en la Tercera sección, compuesta por 19 distritos de la zona sur del Conurbano bonaerense, Mario Secco, de Ensenada (UP), lleva seis períodos consecutivos al frente de su municipio. Fernando Gray, de Esteban Echeverría (UP), concluirá su quinto mandato, mientras que Jorge Ferraresi, de Avellaneda (UP), alcanzará los cuatro períodos. Mariano Cascallares, de Almirante Brown (UP), al igual que Jorge Etcheverry, de Lobos (PRO).

Paralelamente, para 2027, Fabián Cagliardi, de Berisso (UP); Juan José Mussi, de Berazategui (UP); Marisa Fassi, de Cañuelas (UP); Andrés Watson, de Florencio Varela (UP); Fernando Espinoza, de La Matanza (UP); Blanca Cantero, de Presidente Perón (UP); Mayra Mendoza, de Quilmes (UP); y Nicolás Mantegazza, de San Vicente (UP), habrán cumplido dos mandatos.

Intendentes de la Primera y Tercera sección con el gobernador Kicillof.jpg

A la vez, en la Cuarta sección, de la que forman parte 19 distritos del noroeste provincial, Pablo Zurro, de Pehuajó (UP), completará cinco períodos, mientras que Germán Lago, de Alberti (UP), alcanzará tres mandatos. También lo harán Érica Revilla, de General Arenales (UCR); Franco Flexas, de General Viamonte (UCR); Salvador Serenal, de Lincoln (UCR); y Pablo Petrecca, de Junín (PRO) y Guillermo Britos, de Chivilcoy (Vecinalismo). Por su parte, María Celia Gianini, de Carlos Tejedor (UP); Alfredo Zavatarelli, de General Pinto (UP); Ignacio Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen (UP); y Carlos Ferraris, de Leandro N. Alem (UP), cerrarán su segundo mandato.

En la Quinta sección, integrada por 23 distritos del este bonaerense, Héctor Olivera, de Tordillo (UP) y Miguel Lunghi, de Tandil (UCR) lideran con seis períodos consecutivos cada uno. Francisco Echarren, de Castelli (UP), llegará en 2027 a cuatro, mientras que Javier Gastón, de Chascomús (UP); Alberto Gelené, de Las Flores (UP); Gustavo Barrera, de Villa Gesell (UP); Arnaldo Harispe de Lezama (UCR) y Esteban Reino, de Balcarce (UCR), completarán tres mandatos.

Con dos períodos figuran Sebastián Ianantuony, de General Alvarado (UP); Carlos Rocha, de General Guido (UP); Juan Manuel Álvarez, de General Paz (UP); José Castro, de Monte (UCR); y Emilio Cordonnier, de Ayacucho (UCR). Además, Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón (PRO), terminará su segundo mandato, mientras que Arturo Rojas, de Necochea (Vecinalismo), cerrará su segundo período.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón.jpg Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, entre quienes no podrán ser reelectos.

En la Sexta sección, compuesta por los 22 distritos del sur provincial, Julio Marini, de Benito Juárez (UP), completará cuatro mandatos, mientras que Alejandro Acerbo, de Daireaux (UP), Sergio Bordoni, de Tornquist (UP), y Carlos Bevilacqua, de Villarino (Vecinalismo), alcanzarán tres períodos. Ricardo Moccero, de Coronel Suárez (UP), y José Nobre Ferreira, de Guaminí (UP), llegarán a dos mandatos, al igual que Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles (PRO), y Javier Andrés, de Adolfo Alsina (UCR).

En la Séptima sección, constituida por ocho distritos del centro bonaerense, Gustavo Cocconi, de Tapalqué (UP), cerrará su quinto mandato, mientras que José Luis Salomón, de Saladillo (UCR), alcanzará su tercera gestión. Así, Ramón Capra, de General Alvear (UCR) y Marcos Pisano, de Bolívar (UP), llegarán en 2027 al segundo.

Finalmente, en la Octava (La Plata), el intendente Julio Alak transita su quinto mandato al frente del distrito, pero este último se da después de una pausa de 16 años de su intendencia anterior. Como la norma actual prohíbe más de dos mandatos consecutivos, pero no establece límites para los intercalados, está habilitado para presentarse de nuevo en 2027.

¿Qué legisladores no pueden reelegir?

También existen legisladores de trayectoria e, incluso, presidentes de bloque de todo el arco político que no podrán renovar sus bancas si no se cambia o elimina la ley. Entre los más relevantes, se encuentran los peronistas Gustavo Soos, Teresa García, Omar Vivona, Mariana Larroque, Facundo Tignanelli, Susana González, Nicolás Russo, Rubén Eslaiman, Emmanuel González Santalla, Gabriela Demaría, Cuto Moreno, Mariana Larroque, Avelino Zurro, Alexis Guerrera, Juan Pablo de Jesús y Marcelo Feliú.

María Teresa García.jpg María Teresa García, no podrá reelegir como senadora.

Del PRO, no podrían volver a presentarse Adrián Urreli, Aldana Ahumada y Matías Ranzini. Los radicales Agustín Máspoli, Flavia Delmonte, Emiliano Balbín, Alejandra Lorden y Luis Celillo son otros de los que no podrían volver a ocupar una banca, así como Daniela Reich, quien llegó por la boleta del PRO, pero ahora está en el bloque libertario; Maricel Etchecoin Moro (Coalición Cívica) y Guillermo Kane (FIT).

Los que sí pueden renovar mandato

En tanto, los intendentes que tienen vía libre para presentarse nuevamente son en la Primera sección Damián Selci (Hurlingham, UP); Fernando Moreira (San Martín, UP); Pablo Descalzo (Ituzaingó, UP); Facundo Díz (Navarro, UP); Juan Mancini (Suipacha, UP); Ramón Lanús (San Isidro, PRO); y Soledad Martínez (Vicente López, PRO); y en la Segunda Walter Giordano (Colón, UP); Mauro Poletti (Ramallo, UP); Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles, UP); Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento, PRO); Santiago Passaglia (San Nicolás, PRO); Marcelo Matzkin (Zárate, PRO); Fernando Bouvier (Arrecifes, UCR); Román Bouvier (Rojas, UCR).

Intendentes de la Tercera sección.jpg Intendentes de la tercera sección.

Así, en la Tercera, Fernando Raitelli (Coronel Brandsen, UP); Gastón Granados (Ezeiza, UP); Julián Álvarez (Lanús, Ux); Federico Otermín (Lomas de Zamora, UP); David Angueira (Punta Indio, UP); y Lisandro Hourcade (Magdalena, UCR) y en la Cuarta Sergio Barenghi (Bragado, UP); Daniel Stadnik (Carlos Casares, UP); Darío Golía (Chacabuco, UP); Juan Martínez (Rivadavia, UP); María José Gentile (9 de julio, PRO); Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino, UCR); Francisco Recoulat (Trenque Lauquen, UCR); y Gilberto Alegre (General Villegas JC).

En tanto, en la Quinta, Juan Pablo García (Dolores, UP); Juan De Jesús (Partido de la Costa, UP); Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita, UP); Sebastián Walker (Pila, UP); Juan Manuel Ibarguren (Pinamar, PRO); Nahuel Guardia (General Lavalle, UCR); y Pablo Barrera (Lobería, UCR); y en la Sexta, Federico Susbielles (Bahía Blanca, UP); Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales, UP), Alfredo Fisher (Laprida, UP); Hernán Arranz (Monte Hermoso, UP), Ricardo Marino (Patagones - UP), Ariel Succurro (Salliqueló - UP); Pablo Garate (Tres Arroyes - UP), Diego Reyes (Puan - PRO): Juan C. Chalde (Cnel. Dorrego - UCR); Lucía Gómez (G. Chaves - UCR); Sofía Gambier (Pellegrini UCR); Luciano Spinolo (Tres Lomas, UCR) y Matías Nebot (Saavedra, Vecinalismo).

Intendentes de la Quinta sección electoral.jpg Intendentes de la quinta sección.

En la Séptima podrán presentarse Néstor Sombra (Azul, UP); Maximiliano Wesner (Olavarria, UP); Maximiliano Sciani (Roque Pérez UP) y Ramiro Egüen (25 de Mayo, exGEN, actual LLA) y en la Octava (Julio Alak, UP).

En un año electoral cargado de incertidumbres, en los que aún debe resolverse si se desdoblarán o no los comicios locales respecto de los nacionales y qué sistema de boleta se adoptará, los intendentes y legisladores afectados por la limitación de mandatos aguardan el momento oportuno para reavivar el debate. Su capacidad para maniobrar en esas aguas turbulentas podría ser crucial para definir su futuro político.