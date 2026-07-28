Axel Kicillof reactiva la re-re de intendentes y el peronismo bonaerense entra en modo interna

El gobernador y la vicegobernadora salieron a instalar el debate por la reelección indefinida de jefes comunales, pero puertas adentro del Gobierno reconocen que la clave pasa por destrabar el proyecto de Ayelén Durán en el Senado y ordenar una interna que hasta ahora dejó pasar dos intentos sin éxito.

El debate por la reelección indefinida de intendentes bonaerenses volvió al centro de la escena luego de que Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario salieran en los últimos días a reclamar que la Legislatura provincial trate el tema . El gobernador se pronunció otra vez a favor de habilitar que los jefes comunales puedan volver a competir y, de paso, dejó un mensaje para quienes especulan con atajos jurídicos: la definición, dijo, tiene que salir de la Legislatura .

"Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno" , lanzó el mandatario el viernes durante una conferencia de prensa en General Alvear, en una frase que cayó como un nuevo guiño a los alcaldes que empujan la reforma.

El titular del PJ bonaerense se ocupó de marcar una diferencia con su propia situación. Recordó que la Constitución bonaerense no le permite buscar otro mandato y aclaró que no está hablando en beneficio propio . Pero enseguida volvió sobre el argumento que viene repitiendo cada vez que aparece el tema: para él, los municipios juegan con otra lógica. "Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos" , sostuvo. Incluso remató con una definición que sonó a defensa cerrada de los intendentes: si hacen las cosas mal, "los conoce el pueblo".

Según pudo reconstruir Ámbito con fuentes del Gobierno bonaerense, la decisión de reinstalar el debate no es improvisad a. "Nosotros entendemos que es fundamental tener re re para ganar la Provincia . Por eso Axel y Verónica salieron con esas declaraciones ahora y también lo impulsan desde el año pasado, por eso Ayelén Durán, que es de nuestro espacio, presentó el proyecto que busca eliminar el límite a la reelección de intendentes", señalaron desde el entorno del gobernador.

. @Kicillofok propone algo de absoluta lógica: evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente. A las reelecciones indefinidas, en realidad, siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano. Quienes mejor conocen a…

Y agregaron que la discusión excede lo municipal: "Para el objetivo de ganar el gobierno nacional, las elecciones municipales son muy importantes, entonces hay que hacer todo lo posible para que esta ley salga porque los intendentes son los que juntan votos en los territorios" . En el mismo sentido, indicaron que "Kicillof cree que tienen que estar claras las reglas de juego de cara a las elecciones" .

La vicegobernadora Magario acompañó el planteo a través de sus redes sociales, donde sostuvo que "Axel Kicillof propone algo absolutamente lógico" al buscar evitar que se excluya de la competencia a los intendentes con mayor cercanía territorial. Meses atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ya había blanqueado la estrategia oficial al calificar a la ley vigente como "proscriptiva", con el argumento de que la Constitución provincial solo fija límites para gobernador y vice.

El origen de la ley y la reforma de 2021

La norma que hoy limita las reelecciones es la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, con el respaldo del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. La ley fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. En diciembre de 2021, ya con Kicillof en la Gobernación, la Legislatura introdujo una modificación clave: redefinió que el mandato iniciado en 2019 debía computarse como el primero de los dos posibles, lo que habilitó a los jefes comunales a competir en 2023. Esa corrección es la que ahora deja fuera de la carrera 2027 a quienes fueron reelectos en aquellos comicios.

El número explica la magnitud del problema para el oficialismo: si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán competir por otro mandato en 2027. De ese total, 51 pertenecen al peronismo, 16 son radicales, siete del PRO, cinco de partidos vecinales y uno de La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO.

Dos proyectos y un antecedente que trabó todo

El intento de reforma no es nuevo. Durante 2025 ya hubo un primer round que terminó en un empate político. El exsenador y actual diputado Luis Vivona, dirigente de Malvinas Argentinas cercano al cristinismo, presentó una iniciativa que habilitaba la reelección indefinida solo para legisladores y concejales, sin incluir a los intendentes. Esa exclusión cayó mal entre los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof, que reclamaron igualdad de reglas para todos los cargos electivos. Como respuesta, la senadora Ayelén Durán, alineada con el gobernador, impulsó un texto alternativo que sí contemplaba a los intendentes.

En junio de 2025, el Senado bonaerense aprobó la iniciativa de Vivona con el voto de desempate de Magario, y el proyecto obtuvo media sanción, aunque después quedó empantanado en Diputados por falta de acuerdos. El de Durán, en cambio, no logró los votos ese mismo día: la senadora massista Sofía Vannelli votó en contra y forzó un empate de 22 a 22. Hoy esa iniciativa mantiene estado parlamentario y permanece en estudio en la Comisión de Legislación General, que preside el senador Germán Lago, alineado con Kicillof y Magario.

Las resistencias dentro del propio Fuerza Patria

La principal traba no viene de la oposición sino de los propios socios de Kicillof dentro de Fuerza Patria. Máximo Kirchner no ve con urgencia destrabar la reforma: en La Cámpora, un espacio con pocos intendentes alcanzados por la restricción, plantean que quienes no logren la reelección municipal tienen otros caminos dentro de la estructura, como una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

El Frente Renovador de Sergio Massa, por su parte, defiende la ley de 2016 como una de sus banderas históricas y no está dispuesto a acompañar un cambio. En el Senado, la discusión también pasará por la Comisión de Reforma Política, que preside la senadora Malena Galmarini, del Frente Renovador, donde repiten que ese límite "no se puede cambiar".

Puertas adentro del Movimiento Derecho al Futuro reconocen que ese es justamente el nudo a resolver antes de avanzar, y no ocultan que detrás de la demora hay algo más que una cuestión de agenda parlamentaria: leen la parálisis como una forma de presión de los sectores críticos sobre los propios intendentes. "La idea es que se empiece a mover el proyecto de Ayelén en comisión, hay que empezar a dejar en claro quién quiere que salga y quién no, porque puertas adentro todos dicen que sí, pero después no activan", explicaron las fuentes consultadas por este medio. Con crudeza, sumaron una crítica velada a sectores del propio espacio, en referencia al kirchnerismo que responde a Máximo Kirchner: "Hay sectores que dilatan el tema y siguen dando vueltas para apretar a los intendentes hasta que se termine de definir la interna".

La oposición, sin respaldo unificado

Del otro lado del arco político tampoco hay consenso. El PRO bonaerense, que conduce el diputado nacional Cristian Ritondo, salió ayer al cruce de las declaraciones de Kicillof y Magario y rechazó de plano lo que calificó como un nuevo intento del kirchnerismo de derogar el límite a las reelecciones, al que calificó de "retroceso para la democracia bonaerense". Desde el espacio amarillo remarcaron además que el límite sancionado en 2016 fue un logro compartido por distintas fuerzas políticas para frenar la concentración de poder, y acusaron directamente al gobernador de buscar "blindar a su tropa de intendentes" para sostener su proyección presidencial de cara a 2027.

NO VAMOS A PERMITIR QUE LA PROVINCIA VUELVA ATRÁS.



Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires rechazamos de plano este nuevo intento del kirchnerismo de derogar el límite a las reelecciones en la provincia. Volver a los cargos eternos es un retroceso para la democracia… pic.twitter.com/KL81Mnv18i — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) July 27, 2026

La Libertad Avanza también rechaza la posibilidad de extender los mandatos, mientras que la Unión Cívica Radical exhibe posiciones divididas. Algunas fuentes admiten, de todos modos, que si el peronismo sorteara su interna y consigue los votos propios a través de sus intendentes, la oposición no necesariamente será un obstáculo insalvable. En el Senado bonaerense, el peronismo cuenta con quórum propio, lo que en los papeles facilitaría el tratamiento de la reforma, aunque el oficialismo evalúa además sumar apoyos de bloques aliados como Nuevos Aires o Unión y Libertad para garantizar el número final.

La salida alternativa: autonomía municipal

En paralelo a la discusión legislativa, crece entre los intendentes alineados con Kicillof una vía alternativa: la autonomía municipal. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, avanza con la redacción de la primera Carta Orgánica Municipal bonaerense, que podría habilitar a cada municipio a definir su propio régimen electoral y la posibilidad de reelecciones indefinidas por fuera de la ley provincial. La iniciativa cuenta con respaldo mayoritario en el Concejo Deliberante local y prevé la convocatoria a una convención constituyente. Se trata de una alternativa que, en el kicillofismo, empieza a mirarse como plan B ante la dificultad de destrabar la reforma a nivel provincial.

Primer Carta Organica Municipal.



La autonomía municipal no se escribe entre cuatro paredes. Se construye con la voz de todo un pueblo.



Castelli inicia una etapa fundamental del proceso para dictar su propia Carta Orgánica: la participación ciudadana.



Queremos escuchar a los… — Francisco Echarren (@EcharrenF) July 19, 2026

Con la campaña de 2027 cada vez más cerca y la interna del Fuerza Patria todavía sin resolver, el oficialismo bonaerense enfrenta una carrera contra el calendario: si no logra ordenar las voluntades propias antes de que la discusión quede sepultada por la campaña, una amplia mayoría de sus propios intendentes podría quedar afuera de la competencia en 2027.