La provincia de Buenos Aires reiteró su respaldo a la reelección indefinida de intendentes: "La limitación no es constitucional"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que todos los alcaldes de todas las fuerzas políticas están de acuerdo con la iniciativa. Actualmente, se empezó a mover un proyecto en ese sentido en la Legislatura.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires , Carlos Bianco , respaldó este lunes la reelección indefinida de intendentes y aseguró que la medida cuenta con apoyo de todos los espacios políticos. "Poner una limitación no es constitucional" , declaró el funcionario bonaerense durante la habitual conferencia de prensa al inicio de la semana.

Bianco habló con los medios en la Casa de Gobierno, en La Plata, acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes abordaron distintos puntos de la agenda que comanda Axel Kicillof.

En ese marco, el dirigente se refirió a la limitación de las reelección para los alcaldes, un ítem que genera rispideces en el seno del peronismo. Actualmente, la Legislatura comenzó a tratar la posibilidad de modificar la ley actual, que limita los mandatos de los jefes comunales.

Al respecto, el ministro dijo: "Hemos sido claros desde esta tribuna y también lo hizo el gobernador. Estamos a favor conceptualmente y lo hemos dicho. Quienes deben elegir a los gobernantes, sobre todo en el ámbito local, que es el ámbito donde la población tiene un mayor cercanía con su gobierno, es el pueblo".

"Si vos ponés una limitación que no es constitucional, porque no está prevista en la Constitución la limitación de mandatos de los intendentes, no sotros la consideramos proscriptiva de alguna forma. Por eso nuestra posición es que sí, que tiene que haber reelección de intendentes", mencionó.

Sobre este punto, recordó que el año pasado, la senadora Ayelén Durán presentó un proyecto donde no solo planteaba la reelección de intendentes, sino también de legisladores. Bianco dijo: "Ese proyecto todavía no tuvo tratamiento, nuestra idea es que se avance en ese proyecto o en alguno similar en ese sentido".

Carlos Bianco pidió que la Legislatura trate el proyecto sobre la reelección indefinida de intendentes.

"Yo hablo con intendentes de todos los sectores de la Provincia. Todos están a favor. Hay muchos que les decís 'bueno, que tus legisladores lo voten', y contestan: 'Ah, no, nosotros estamos de acuerdo pero no podemos votarlo'. Así es muy difícil", lanzó.

Cabe recordar que en el seno del oficialismo bonaerense hay posiciones encontradas. Si bien la mayoría de las tribus se muestra proclive a garantizar las re-re, lo cierto es que tienen diferencias sobre cómo hacerlo y sobre el costo político. Por ejemplo, el cristinismo quiere que el gobernador sea el que impulse explícitamente la iniciativa.

En la Casa de Gobierno admiten que son temas legislativos, aunque, contra reloj, cada vez más hacen referencia al tema, incentivando los cambios en la normativa actual.

El sector más reactivo es el de Sergio Massa, que acompañó los limites a las reelecciones indefinidas durante la gestión de María Eugenia Vidal y que, más allá de hoy estar de acuerdo, prefiere mantener una línea acorde a la del pasado.

El viernes, el kicillofismo dio este viernes el primer paso parlamentario para avanzar con la eliminación del límite a las reelecciones consecutivas de los intendentes, al convocar para el próximo martes a la comisión de Legislación General del Senado provincial, donde buscará avanzar con un proyecto que habilita nuevamente los mandatos indefinidos.

La iniciativa es impulsada por Durán, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) . La convocatoria fue realizada por el senador Germán Lago, también alineado con ese espacio y titular de la comisión de Legislación General, donde se encuentra actualmente el único proyecto con estado parlamentario que propone eliminar el límite a las reelecciones de los jefes comunales.

El mandatario bonaerense había expresado días atrás su respaldo a terminar con la restricción y la vicegobernadora Verónica Magario acompañó esa postura. El avance parlamentario representa así la primera traducción concreta de ese posicionamiento político dentro de la Legislatura bonaerense.

El objetivo del oficialismo es hacer propio el proyecto de Durán y promover su tratamiento, aunque todavía no está definido si existe en el Senado provincial el consenso necesario para aprobarlo. La iniciativa también busca enviar una señal a los intendentes aliados de Kicillof, que vienen reclamando la eliminación del límite para poder competir nuevamente en 2027.

En paralelo, el massismo abrió una disputa por el giro parlamentario del proyecto. La senadora Malena Galmarini presentó notas ante la Secretaría Legislativa y la comisión de Legislación General para solicitar que la iniciativa sea enviada a la comisión de Reforma Política, que preside, al considerar que se trata de un tema propio de ese ámbito.

El planteo se basa en un artículo del reglamento legislativo que permite modificar el destino de los proyectos. Sin embargo, Lago no avanzó con ese pedido y desde su entorno sostienen que no existe una obligación de realizar ese cambio.