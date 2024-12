La UCR dialoguista gana terreno en las provincias y explora acuerdos con La Libertad Avanza

Con las elecciones del 2025 como norte, los movimientos en el tablero político se mantienen a la orden del día. Este domingo, llegaron novedades desde Corrientes , donde su gobernador, Gustavo Valdés , se convirtió en el nuevo presidente la Unión Cívica Radical (UCR) local, al imponerse en una interna en la que no tuvo competidores.

De esta manera, algunos dirigentes de peso, como el mendocino Alfredo Cornejo , ya le abrieron la puerta a una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) para el año próximo, con el objetivo de no perder su base electoral en manos de la tropa libertaria, dispuesta a jugar con nombres autóctonos en las legislativas.

Gobierno abraza a radicales "peluca"

Las diferencias internas en la UCR se cristalizaron la semana pasada con la expulsión de los diputados Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat, dispuesta por el Comité de Ética partidario. Junto a Federico Tournier y Pablo Cervi, integran el grupo denominado "peluca" por su respaldo a la Casa Rosada en distintos debates parlamentarios.

Lejos de llorar sobre la leche derramada, el quinteto está activo y busca profundizar su vínculo con la gestión libertaría. Ámbito pudo averiguar que el jueves los cinco legisladores mantendrán un encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para tender mayores lazos con el oficialismo.

Del cónclave podría participar también el titular de la cartera de Defensa, el radical Luis Petri, y un sexto diputado boina blanca: el catamarqueño Francisco Monti. El objetivo de máxima es que los funcionarios nacionales sirvan como paraguas para explorar un acuerdo con LLA con miras a 2025, desafiando la comandancia de Lousteau. La decisión de expulsar a Picat, Arjol y Campero generó el rechazo del mendocino Alfredo Cornejo, también enfrentado a la conducción partidaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1869886748357976359&partner=&hide_thread=false La decisión de expulsar de la UCR a Mariano Campero, Luis Picat y Martín Arjol no solo es una decisión completamente equivocada, sino que además demuestra que la conducción partidaria, que promovió esta idea, piensa en un partido chico, alejado de la histórica tolerancia… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 19, 2024

"La decisión de expulsar de la UCR a Mariano Campero, Luis Picat y Martín Arjol no solo es una decisión completamente equivocada, sino que además demuestra que la conducción partidaria, que promovió esta idea, piensa en un partido chico, alejado de la histórica tolerancia democrática de la UCR, de nuestros simpatizantes en todo el país, de nuestros principios y nos aleja de nuestro electorado", protestó el gobernador en X.

Semanas atrás, Cornejo le abrió la puerta a una eventual alianza electoral con LLA. "Hay una comunión, un núcleo duro de coincidencias. Yo no descartaría que pudiésemos ir juntos", disparó el cuyano al analizar el primer año de gobierno libertario.

No obstante, más allá del guiño al Presidente, aclaró que "no hay ninguna propuesta que se nos haya hecho, pero no lo descartaría". En esa línea, el mandatario fustigó la semana pasada la decisión del Comité de Ética de expulsar a los diputados nacionales Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat por sus respaldos a distintas iniciativas de la Casa Rosada, en contraposición a la postura orgánica del espacio.

En Mendoza, Javier Milei obtuvo cerca del 71% de los votos en el balotaje frente a Sergio Massa, convirtiéndola en un baluarte de su incipiente electorado.

La situación encendió las alarmas en las filas del radicalismo local, que intenta no ser fagocitado por la aventura de los Milei. En el distrito, además, libertarios y PRO actúan mancomunados en diversos temas, por fuera de los chispazos que ambas fuerzas hacen cada día más evidentes en el tablero nacional.

Corrientes: Gustavo Valdés presidirá la UCR

A la par, este domingo Gustavo Valdés ganó las elecciones en Corrientes sin competencia, luego de que su oponente, el exgobernador Ricardo Colombi, declinara su postulación tras meses de batalla judicial donde los tribunales terminaron dándole la espalda. De esta manera, el actual mandatario institucionalizó su conducción entre los radicales de la provincia, algo que ya ocurría en los hechos.

La lista "Vamos Corrientes", única que se presentó a la compulsa, contó con un fuerte apoyo por parte de los partidarios. Más de 35 mil radicales concurrieron a votar, un 40% de los afiliados en condiciones de hacerlo. En su discurso tras el triunfo, el líder correntino afirmó: "Tenemos una gran responsabilidad con todos los partidos políticos. Tenemos que ir a abrazar a cada militante de todos los partidos políticos que decidan acompañarnos en el desafío que tenemos".

Previamente, en un acto de campaña en el club San Martín de la capital provincial, había abierto el juego, asegurando que "el único límite es el kirchnerismo". Ante la consulta de Ámbito sobre un eventual acuerdo con LLA, en la provincia abonaron la tesis. "Puede haber un acercamiento, nosotros somos acuerdistas, no hay problema con eso. Iremos viendo post vacaciones cómo se encamina la cosa", indicó una fuente local.

El año próximo el distrito no solo tendrá elecciones legislativas como el resto del país, sino que también elegirá al futuro titular del Poder Ejecutivo. Por cursar su segundo mandato, el actual gobernador no podrá participar.

El mandamás correntino es cercano a la administración libertaria, pero intenta hacer equilibrio puertas adentro. De hecho, está enfrentado a la conducción radical de Lousteau, a quien retó en la última interna nacional.

Gustavo Valdés UCR.jpg Gustavo Valdés es el nuevo presidente de la UCR de Corrientes.

LLA, por su parte, avanza en su proyecto de presentar candidatos propios en toda la Argentina. En tierra litoraleña pica en punta el diputado nacional Lisandro Almirón, aunque no se descarta que el senador peronista Carlos "Camau" Espínola, compañero de bancada del expulsado Edgardo Kueider, dé el salto a las filas oficialistas de la mano de Daniel Scioli, uno de sus padrinos políticos.

En la provincia de Buenos Aires, el partido centenario ya había resuelto sus rencillas en elecciones intestinas. Esa pulseada marcó una nueva derrota para la comandancia de Lousteau y de su aliado Facundo Manes ya que su candidato, Pablo Domenichini, cayó frente al exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, apoyado por el senador Maximiliano Abad. La batalla también fue judicializada, aunque los tribunales no torcieron el resultado final.

Por el contrario, el radicalismo porteño y de Santa Fe condensan un sector menos amigable para el oficialismo. El viernes, el gobernador Maximiliano Pullaro se ausentó sin previo aviso del acto en el que Bullrich inauguró el nuevo complejo penitenciario de Coronda. La ausencia resonó entre la tropa oficialista, ya que ambas administraciones venían trabajando con buena sintonía en el tema seguridad.

Más tarde, el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, denunció que el acto fue "una puesta en escena" y que se trasladaron presos de cárceles bonaerenses para montar el evento.

De momento, la dispersión del peronismo contagia cierta tranquilidad en las filas libertarias y afines, pero saben que el escenario actual no tiene por qué ser el del año próximo.