Fallo de Cámara le da la razón al sector de Lousteau y deja en suspenso elección de la UCR bonaerense

No obstante, desde la lista de Fernández lanzaron un comunicado en sentido contrario, ya que para ellos "quedó probado y confirmado el fraude realizado por miembros de la Lista Futuro Radical liderada por Manes y Lousteau en tres distritos de la tercera sección electoral (La Matanza, Quilmes y Ezeiza), y el tribunal ordenó anular los resultados de esos distritos y realizar elecciones complementarias en las mesas con irregularidades".

De todos modos, admite la misiva que ahora Fernández deberá revalidar la victoria en un nuevo llamado a las urnas. "Cumpliremos el fallo como corresponde y ratificaremos en elecciones limpias el holgado triunfo de Unidad Radical en toda la Provincia de Buenos Aires, y Miguel Fernández y Elsa Llenderrozas conducirán el Partido por los próximos dos años", concluye el texto.

Una larga batalla judicial

En las elecciones llevadas a cabo en octubre se dio la situación de un “empate técnico”, en donde ambas listas se proclamaban ganadoras. La Junta Electoral referenciada en el oficialismo del partido a nivel provincial (es decir, en Abad), no obstante, le dio el triunfo a Fernández tras habilitar impugnaciones en un caso, pero rechazar las de Futuro Radical.

Más tarde, Ramos Padilla avaló esa decisión. El magistrado declaró la nulidad de 14 mesas de Quilmes, 8 de La Matanza y 6 de Ezeiza, ordenando realizar una elección complementaria. De todas maneras, advirtió que en caso de avanzar en ese sentido, la cantidad de votos no alcanzaría para revertir los resultados en territorio bonaerense. Los representantes de la lista 15, que llevaba a Domechini a la cabeza, alegaron que la Junta Electoral Provincial actuó de forma arbitraria y parcial, favoreciendo al esquema del exintendente de Trenque Lauquen.

Ahora, la Cámara obliga a votar en esas mesas, pero también en Tigre, General Pueyrredón, San Martín y Villarino, donde el sector de Lousteau denunció hechos fraudulentos. Entonces, explicaron desde ese espacio que sí se podría revertir el resultado.

“El fallo de la Cámara es importante porque nos permite tener la certeza de que hubo manipulación del resultado de la elección. La Junta no fue imparcial y eso generó una modificación de la voluntad de los afiliados de la provincia”, dijo Domenichini en diálogo con Ámbito. “Si fuera necesario habrá que volver a votar en algunos distritos. Remarcar que lo que se discute es el norte de construcción política de la UCR, ya que hay un sector que quiere acordar con LLA, y nosotros vamos a decir que eso no corresponde. El partido no puede traicionar su historia”, agregó.

Domenichini destacó el ejemplo de Tigre, uno de los distritos que habían sido impugnados por Futuro Radical. “Los concejales que manipularon esas mesas se han pasado de manera pública a LLA. Vamos a militar para que eso no suceda más”, señaló. En esa sintonía, días atrás el gobernador de Chaco Leandro Zdero cerró una alianza con LLA para los comicios locales.

La decisión de la Cámara recalienta la interna radical en la previa de la Convención de abril. Ante la consulta sobre si la decisión judicial modifica la cantidad de convencionales que irán a esa cita para votar el sistema de alianzas por el distrito más grande del país, en Futuro Radical mencionaron que los convencionales que tienen silla en ese cónclave son los votados en 2021, cuyo mandato termina en mayo. Es decir, no habrá cambio en la ecuación. En aquella elección, de todos, al igual que en la de 2024, los resultados fueron de paridad. Por eso, incluso si se hubiesen tomado los repartos de los últimos comicios internos no habría diferencias sustanciales.

En cambio, sí el partido podría entrar en acefalía después del 28 de marzo, cuando se termine el mandato de Abad como presidente de la UCR bonaerense. Los caminos podrían ser una intervención del Comité Nacional o bien una conducción colegiada.