La UCR cuestionó la falta de respuestas del Gobierno al reclamo de los jubilados

Rossi también denunció la falta de respuestas del Gobierno al reclamo por las jubilaciones: "El Gobierno Nacional usa la violencia para imponerse , pero la realidad es otra: hay jubilados que no llegan a fin de mes . El Gobierno tiene que dar respuestas. No se puede abandonar a quienes trabajaron toda su vida . No hay plata para ellos, ¿pero sí para la represión?", cuestionó.

Por último, Rossi enfatizó que "el que no entiende que la UCR defiende a los jubilados no conoce al partido". "Fuimos quienes impulsamos la movilidad jubilatoria para garantizar que las jubilaciones no se destruyan con la inflación. Por eso, cuando Milei vetó la nueva fórmula de actualización, dijimos que íbamos a pelear para revertirlo. Esto no puede seguir así", cerró.

El Gobierno volvió a montar un gran operativo de seguridad por la marcha de jubilados

Luego del episodio de la semana pasada, en donde el operativo policial dejó más de un centenar de detenidos y una veintena de heridos, la administración de Javier Milei hizo un nuevo despliegue frente al Congreso para evitar el avance de los manifestantes.

En detalle, se desplegaron más de 2.000 efectivos, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, este miércoles en el Congreso y sus alrededores - que estuvieron vallados - previo al operativo de seguridad que se llevó a cabo durante la marcha de los jubilados.