La Ciudad evalúa ayudar a los jubilados que perdieron la cobertura de medicamentos

"Aquí se da una situación bastante injusta", evaluó y agregó: "Una persona que no tiene ninguna cobertura, o sea que no es jubilado del PAMI, viene a un centro de atención de la Ciudad o a un hospital, y le damos no solo el diagnóstico, sino también los medicamentos. Y a alguien que tiene PAMI se lo atiende, se le hace el diagnóstico y la receta, como es PAMI tiene que ir a la farmacia, pero esa persona tiene que ir y pagar.". Por el momento, no se conocen mayores detalles sobre la asistencia sobre la que también trabaja el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.