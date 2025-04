Mientras los jubilados se movilizaban, avanzó en el Congreso posible reforma previsional

A la hora de presentar a los especialistas, la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR), titular de la Comisión de Previsión Social, remarcó que todo proyecto precisa "sostenibilidad a largo plazo" dado que "abarca prácticamente hoy el 10% del PBI, así que cualquier cambio que le introduzcamos va a repercutir en el presupuesto ". "La idea es no hacer demagogia, sino ser serios porque detrás hay personas y no números", añadió.

La jubilación mínima actual es de $285.820 , mientras que la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) -que les corresponde a quienes no llegan a los 35 años de aporte- alcanza los $228.656 y la Pensión No Contributiva es de $200.074. El pasado marzo, venció la moratoria previsional que permitía que accedan a una remuneración aquellos trabajadores que cumplieron la edad jubilatoria pero no llegaron a los 35 años de aportes.

La primera intervención la realizó Rafael Rofman, exvicepresidente de Nación AFJP, quien opinó que "la dificultad en general es más política que técnica": "El sistema previsional argentino hoy tiene una virtud muy importante, que es que tiene muy buena cobertura; pero al mismo tiempo es un sistema muy caro, dado que gastamos mucha plata en comparación con otros países parecidos a nosotros; es muy injusto, porque trata de forma desigual a gente parecida; y es muy ineficiente, gasta mucho más de lo que debería gastar".

A su turno, el abogado previsional Adrián Troccoli remarcó que "las pérdidas de jubilaciones en los últimos siete años fue casi de la mitad del haber jubilatorio en algunos sectores" y se lamentó porque las actuales iniciativas "me parece que no van a pasar el filtro si no se consiguen dos tercios". "Todo lo que se vetó el año pasado es válido para los proyectos de ahora porque no justifican de dónde va a salir la plata", indicó.

Una de las jubiladas que se manifiesta cada miércoles, Liliana Kunis Mesa, quien además es abogada y exdirigente sindical de SUTEBA, tomó la palabra: "Los trabajadores aportan. Cada trabajadora de casa particular que compra en el almacén aporta, paga el IVA y aporta al sistema previsional. Son los empleadores los que no aportan". Luego insistió que seguirá participando de las marchas "nos acompañen o no nos acompañen los señores diputados hasta que ganemos lo que es nuestro por derecho".

Otros de los participantes del plenario fue Diego Bossio, exdirector de ANSES, quien entendió que "el espíritu de una reforma debe cuestionar los 30 años de aporte como un requisito", aunque entendió que eso no garantiza éxito: "No podemos tomar decisiones en materia previsional sino hacemos mucho más sólido y previsible los ingresos de la ANSES. Hay que transparentar y hay que afectar recursos directamente a la ANSES, sabiendo que en el mercado de trabajo cuatro de cada seis trabajadores están en una situación de informalidad".

El proyecto que cuenta con modificaciones más sensibles es el de dos diputados provincialistas, el rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal) y la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal), que diseñaron un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que flexibiliza el acceso a coberturas previsionales pero le otorga incidencia a la cantidad de aportes, para que exista un criterio de proporcionalidad a la hora de establecer las retribuciones. Aunque no estipula pisos ni topes numéricos -estarían sujetados a programas ya existentes-, generaría una reforma integral del esquema previsional argentino.

Unión por la Patria aportó una tanda de proyectos. Transversalmente, los caracteriza el impacto inmediato en los haberes jubilatorios. Uno de ellos propone la prórroga del esquema de moratoria previsional vencido el pasado 23 de marzo por dos años (aunque hay una redacción del mismo peronismo que busca extenderlo por una década). El mismo objetivo tiene una redacción del Frente de Izquierda.

Además, desde el peronismo apuntan a incrementar de forma excepcional por única vez un 15% las jubilaciones y pensiones, excluyendo a quienes gozan de regímenes especiales y ofreciendo un suplemento a quienes, aún con el aumento, no alcancen el valor de la canasta básica total. El último pretende actualizar el bono de $70.000 para llevarlo a $131.622, cifra a la que se llega al incorporar a ese valor la inflación desde marzo del 2024.

Dentro del espectro opositor, la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre) presentó dos iniciativas: la primera para que las mujeres puedan percibir la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) desde los 60 años y la segunda para crear una Prestación Proporcional que "reconozca el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores" que aportaron entre 10 y 29 años. Como no alcanzan la cantidad de aportes para cobrar la jubilación mínima, se sujetarían a un esquema en donde recibirían un porcentaje de la Prestación Básica Universal (PBU), con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

Un proyecto similar fue enviado por el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), que también busca diseñar un modelo que les permita a los trabajadores que no lleguen a los 30 años de aportes recibir un ingreso superior a la PUAM pero menor a la jubilación mínima. También se ata a la PBU (en marzo del 2025, es del $127.685,44) y a un porcentaje vinculado al tiempo de aporte para definir los haberes. "Están hablando con otro bloques para acordar una propuesta común", le dijeron desde el entorno del diputado a Ámbito.

A estos se le suma la Coalición Cívica, con un proyecto firmado por todos los miembros de la bancada que toma de referencia la PUAM y propone -para aquellos trabajadores que no alcanzan la totalidad de los aportes- incrementos del 2% por cada año aportado hasta alcanzar el 95% del haber mínimo jubilatorio. A esto le suma otra redacción que propone un incremento extraordinario del 12,5% para las prestaciones "conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor" y apunta a establecer este indicador como parámetro para escalonar progresivos aumentos mensuales.

