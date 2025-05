Aumento de la participación femenina en roles de liderazgo en la industria tecnológica

María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT afirmó: “Como mujer líder en una industria históricamente dominada por hombres, celebró el aumento sostenido de mujeres en roles de liderazgo dentro del ecosistema fintech. Este cambio no solo es justo, sino también urgente y estratégico. Cada vez que una mujer asume una posición de liderazgo, abre camino para que otras se sumen, inspirando desde la convicción, la preparación y la capacidad de ejecución. Como dijo Sheryl Sandberg, el objetivo no es tener “líderes femeninas”, sino líderes, sin adjetivos. La diversidad de perspectivas en la toma de decisiones no solo enriquece los equipos, sino que también impulsa la innovación y fortalece la confianza en un mercado cada vez más exigente”.