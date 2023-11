Nuevo guiño de Gustavo Valdés a Javier Milei: "Argentina necesita un cambio"

Esa flamante liga nuclea a los gobernadores actuales y electos del espacio amarillo. En diciembre se sumarán Nacho Torres (Chubut); Claudio Poggi (San Luis); Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

gobernadores de juntos por el cambio.jpg

Lo propio harán el jujeño Carlos Sadir y el mendocino Alfredo Cornejo, quienes reemplazarán a los mandatarios vigentes. Resta saber si Jorge Macri formará parte del espacio, que desafía los liderazgos clásicos de la coalición.

En otro pasaje de la entrevista Valdes admitió haber tenido contactos tanto con los equipos de Massa como con los de Milei, aunque afirmó no conocer personalmente al economista liberal.

Vínculos

“No he tenido contacto con él, pero he hablado con la gente del entorno de uno y del otro, por supuesto. He hablado con Julián Domínguez y con Guillermo Francos. que quería saber como están las provincias", comentó. me parece que no se le niega a nadie”.

Por último consideró que “al político no lo conozcas por lo que dice: al político lo conocelo por lo que hace". "Ya sabemos quién es Massa y Milei no lo sabemos, es una incógnita. A mí no me importa quien gobierne, me interesa luchar por los intereses de mi provincia”, cerró.