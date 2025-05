Elecciones 2025 en Formosa: UCR, PRO y libertarios díscolos competirán unidos mientras que LLA tendrá oferta propia

Así las cosas, la UCR, el PRO y el partido Libertad, Progreso y Trabajo, referenciado en el senador nacional Francisco Paoltroni, además del MID y Nuevo País, fundaron Alianza por la Libertad y la República como una piedra angular para comenzar a disputar la hegemonía provincial con Insfrán.

La noticia fue anunciada por el propio Paoltroni, quien se alejó de la conducción de Javier Milei por oponerse a la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema

"Firmamos la Alianza por la Libertad y la República junto a la UCR, Nuevo País, PRO y MID, para consolidar un gran frente opositor en Formosa para las elecciones de convencionales constituyentes y legisladores provinciales del próximo 29 de junio", reveló el legislador en su cuenta de X.

Al respecto, comentó: "Nos unimos para defender los derechos de los formoseños, los valores de la República y poner fin a los atropellos de Insfrán y su modelo de concentración de poder".

PRESENTAMOS ALIANZA EN EL TRIBUNAL ELECTORAL PERMANENTE



Ya está. Se presentaron las alianzas y La Naranja está oficialmente en juego.



Nos cansamos de ver cómo Formosa se estanca mientras unos pocos juegan al poder como si fuera propio. Esta vez, nos unimos los que creemos que… pic.twitter.com/gYUoCXI9yl — Gaby Neme (@gabrielaneme) May 2, 2025

En la misma línea se expresó la diputada provincial opositora a Insfrán y referenta de Nuevo País, Gabriela Neme: "Nos cansamos de ver cómo Formosa se estanca mientras unos pocos juegan al poder como si fuera propio. Esta vez, nos unimos los que creemos que otra provincia es posible, y venimos a jugar con todo: sin miedo, sin atajos, sin deberle favores a nadie".

"Tenemos una certeza: no queremos más de lo mismo. No más promesas vacías, no más silencios cómplices, no más vivir con lo justo. Venimos a hacer política de otra manera. Con transparencia, con propuestas reales y con los pies en el barro, no en el escritorio", comentó.

Por último, aseguró que "esto recién empieza" y que "lo que viene, lo vamos a jugar con el alma, con coraje y con un solo objetivo: que cada formoseño pueda vivir bien en la tierra que ama".

No obstante, la unidad no será completa, ya que los sectores libertarios que responden al diputado provincial Gerardo González irán con una oferta propia, lo que dividirá a la oposición, abriendo una ventana para el gobernador Insfrán.

Mal debut de la alianza opositora en Clorinda

A mediados de abril una gran alianza opositora al peronismo, integrada por la UCR, el PRO y LLA, entre otras fuerzas, participó en las elecciones a intendente de Clorinda, el segundo municipio más grande de la provincia.

Más allá de ser un primer paso rumbo a una coalición más amplia, el resultado no fue el esperado: el peronismo se alzó con la victoria con más del 80% de los votos, consagrando a Ariel Caniza como su nuevo alcalde.

Por el contrario, el Frente Amplio Formoseño alcanzó poco más del 16% de los sufragios, sufriendo una derrota aplastante.