Elecciones en Salta y Jujuy: florecen listas "liberblue" que amenazan con partir el voto de La Libertad Avanza

Una segunda boleta es la del "Frente Unir Liberal", que lleva como primer candidato a diputado provincial al contador Raúl Attié. "Este frente surgió de la necesidad porque nosotros consideramos que no es una franquicia como se viene planteando", es la muletilla que acompaña a este candidato en cada acto. Asegura que ese espacio abraza e ideario libertario pero se corrió de referencias con dirigentes. "El presidente Milei es un referente de las ideas, es lo que defendemos, pero nosotros estamos atrás de las ideas y no atrás de las personas", sostuvo esta semana en una entrevista. Aclaró Attié que no son una colectora de LLA, que tiene candidatos en toda la provincia y que la campaña se financia con recursos propios, sin aportes desde Buenos Aires.

La tercera nómina libertaria es "Transformación Libertaria Jujuy". En una conferencia de prensa, sus referentes aclararon que diferencias metodológicas provocaron que en 2024 varios de los integrantes de la LLA jujeña se distanciaran de los legisladores Atauche y Quintar para constituir un nuevo espacio. Rubén Sánchez, candidato a diputado provincial, explicó: "Soy diputado suplente del diputado nacional Quintar, a quien lo llevé a Buenos Aires y le presenté a varios dirigentes, a Ramiro Marra, entre otros. Ahí empezamos con la construcción de un espacio nuevo en Jujuy para transformar las ideas de la política pero, con el paso del tiempo, me di cuenta que no íbamos por el mismo camino y no teníamos los mismos ideales". En su última entrevista, Sánchez disparó: "No hay ningún libertario real entre los referentes provinciales, ni entre los candidatos, porque todos provienen de La Cámpora, el kirchnerismo o distintos sectores del peronismo".

Partidos en dos

La Libertad Avanza oficializó partido en Salta en diciembre del año pasado con la presencia de Karina Milei y de Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados. Todo indicaba, entonces, que habría una sola lista en las elecciones de mayo, en la previa de las legislativas nacionales de octubre. No pudo ser. Competirán por el espacio libertario las listas de LLA y el Frente Liberal Salteño, que adscribe a las ideas que impulsa el presidente Javier Milei.

Ámbito consultó a una fuente de LLA sobre los motivos del sisma y la respuesta fue tajante: "No hubo tal división, se inventó, aprovechando una rencilla mínima que se produjo en diciembre cuando no dejaron entrar al acto en el que estaban Karina y Menem, a Alba Quintar". "Está claro que desde el oficialismo salteño se alimentó a este espacio para que armara una lista y nos reste votos", agregó. La joven, hermana del diputado nacional jujeño Quintar y asesora "ad honorem" del Ministerio de Justicia de la Nación en Salta, denunció ese día prohibiciones para participar del evento. Desde entonces se convirtió en una fuerte crítica de la conducción provincial partidaria.

En Salta se elegirá a 30 diputados y 12 senadores provinciales, 232 convencionales municipales, encargados de reformar las cartas orgánicas en sus distritos, 121 concejales municipales, distribuidos en más de 20 localidades, entre ellas Aguaray, Cafayate, Campo Quijano, El Carril, Tartagal, Rosario de la Frontera y Salta capital, e intendente del municipio de Aguas Blancas, en Orán.

El oficialismo de LLA tiene como principales referentes a la diputada nacional libertaria María Emilia Orozco y al exdiputado nacional sojero Alfredo Olmedo, que pretende volver al Congreso con una candidatura en las legislativas de octubre. Ninguno es candidato para el 11 de mayo pero han tomado las riendas de la campaña, consolidando la presencia del espacio en toda la provincia y se han convertido en un verdadero desafío para el oficialismo, por las fuertes divisiones en el peronismo y en las fuerzas que algunas vez integraron el extinto Juntos por el Cambio, que integraron como pilares la Unión Cívica Radical y el PRO.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MariaEmiliaOro/status/1917631546309124467&partner=&hide_thread=false En Salta tenés 2 opciones Los mismos de siempre bancados por el gobernador (con toda la estructura política y económica del estado provincial y municipal con tus impuestos) o los candidatos de La Libertad Avanza. Vos elegís. pic.twitter.com/fE2QNCv1rf — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) April 30, 2025

Lo inesperado hasta diciembre fue la consolidación del Frente Liberal Salteño, que tiene como dirigentes principales a Alberto Castillo, hasta hace unos meses funcionario del gobernador Gustavo Sáenz, al frente de la empresa estatal de energía; y a la abogada Quintar. Ambos han hecho blanco de sus críticas a Orozco, Olmedo y al diputado Carlos Zapata, por considerar que los tres "forman parte de la casta política salteña" y aseguran que suscriben las políticas económicas de presidente Milei y Castillo destacó como positivo que algunas cuentan con el apoyo del gobernador Sáenz, considerado como un mandatario dialoguista. Castillo es cabeza de lista para integrar el senado provincial, mientras que Quintar aspira a una banca en la cámara de diputados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BetoCastillo_ok/status/1899600703347208446&partner=&hide_thread=false Presentamos la unión del FRENTE LIBERAL SALTEÑO Y SALTA LIBRE junto a @albaquintar y los equipos que acompañan a estas nuevas fuerzas. Estamos muy orgullosos de esta unión. Invitamos a todos los salteños a sumarse a esta transformación. #frenteliberalsalteño #saltalibre pic.twitter.com/kl15eFiU30 — Beto Castillo (@BetoCastillo_ok) March 11, 2025

Tanto en Jujuy como en Salta, las fuerzas libertarias tienen todo para ganar, pues hasta el momento carecen de representatividad propia en las cámaras legislativas y en los concejos deliberantes.