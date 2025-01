Salta: el PRO aspira a construir un frente para disputarle la legislativa provincial a Gustavo Sáenz

El ardiente enero en Salta no detuvo la actividad política y aunque en los campamentos de las distintas fuerzas la acción es todavía a media máquina, en el PRO de Mauricio Macri ya miran el calendario porque el 5 de marzo vence el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones legislativas provinciales del domingo 4 de mayo. Mientras este partido dirime con La Libertad Avanza (LLA) un posible acuerdo nacional, en el distrito salteño buscará construir un espacio multipartidario para enfrentar al oficialismo del gobernador Gustavo Sáenz .

Un movimiento que podría determinar la naturaleza de un gran acuerdo opositor dependerá de lo que haga LLA en los comicios, tras la relevante presentación de esa fuerza en diciembre , con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , para oficializar al partido y sellar un acuerdo con el exdiputado nacional y poderoso sojero, Alfredo Olmedo. Por consultas de Ámbito, LLA no definió aún si se presentará a las elecciones provinciales. "Una dura derrota no sería una buena noticia para las aspiraciones de disputar la gobernación en 2027", explicó un dirigente amarillo sobre las dudas. Lo que tampoco se descarta es que el partido Ahora Patria, de Olmedo, sí se presente en los comicios para tener representantes en las cámaras de Diputados y en el Senado local.

Ámbito entrevistó al diputado provincial José Gauffin , uno de los principales referentes del PRO salteño, sobre qué hará ese espacio para los comicios locales. "Todos estamos hablando con todos pero no nos olvidamos que el 5 de marzo vence el plazo para presentar los frentes. Nosotros pretendemos ser uno de los pilares de uno que sea capaz de ser una verdadera oposición", sostuvo. "Actuamos con cautela porque el oficialismo de Sáenz, como hizo siempre, también buscará meterse en esos diálogos pero con el objetivo de neutralizar la construcción de los acuerdos opositores", advirtió.

Consultado sobre con qué fuerzas estarían dispuestos a compartir una boleta, señaló que, en principio, apuntarían a reunir a quienes enfrentaron a Sáenz en las elecciones provinciales pasadas. Es decir, acordar con el Ahora Patria, de Olmedo; el Frente Plural, de Matías Posadas , y sectores de la Unión Cívica Radical, con quienes se constituyó Juntos por el Cambio en 2023. "Desde LLA creen que tienen un sello ganador pero en Salta eso no es seguro, pero entiendo que el partido de Olmedo se presentará en mayo y vamos a dialogar con ellos. Con el resto haremos lo mismo, tenemos vocación acuerdista", definió. Y recordó que con JxC ingresaron al Concejo Deliberante de la capital salteña seis concejales que, pese a todo, se mantienen en un solo bloque y con el mismo nombre. La única fuga a LLA fue la del edil Pablo López pero coordina posturas afines. "Eso demuestra que cuando hay voluntad y diálogo, se puede", reflexionó Gauffin.

Ante la consulta de si sería candidato en mayo, reconoció que hay un grupo de afiliados que le propuso que aspire al Senado provincial por la capital. "Lo estoy analizando y también será un debate para adentro de nuestro espacio, porque lo esencial es armar un gran frente", remarcó.

Las elecciones

En Salta, pese a la decisión del Congreso de la Nación de haber aprobado el sistema Boleta Única de Papel, en este distrito se mantendrá el voto electrónico y no habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los salteños irán a las urnas para elegir representantes a las Cámaras Legislativas, concejos deliberantes y al intendente del municipio de Aguas Blancas, en el departamento Orán, que está intervenido.

En mayo se renovará en este distrito el 50% del Poder Legislativo que cuenta con dos cámaras. Diputados tiene 60 miembros, mientras que el Senado está integrada por 23. Otro dato a considerar es que a raíz de la reforma de la Constitución Provincial de 2021, sobre los 60 municipios, solo en 25 se elegirán concejales porque los distritos con cinco o menos concejales no realizarán elecciones hasta 2027.

"No nos representa"

En las últimas horas, sorprendieron en Salta las declaraciones del titular de la sociedad anónima con mayoría estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA (REMSA), Alberto Castillo, un hombre del PRO que fue convocado por el mandatario provincial cuando construyó su variopinta y extensa Alianza Gustavo Gobernador. "Si Macri no llega a un acuerdo con LLA buscará reunirse con Sáenz", disparó en un programa de televisión y encendió una usina de rumores. "Castillo no nos representa, ni representa al PRO, aunque nadie puede negar que alguna vez estuvo en el partido. No se entiende por qué hizo esas declaraciones, tendrá sus razones, pero está equivocado", sostuvo Gauffin, desestimando las aseveraciones.