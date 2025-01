Osvaldo Jaldo buscará tejer alianzas con todo el peronismo tucumano para las elecciones legislativas

“Los cuatro que tenemos responsabilidad institucional hemos quedado en que no vamos a descuidar la gestión pero tenemos que empezar a ordenar la parte política del Partido Justicialista que saldrá con lista propia. No tenemos nombres todavía y hay diferentes espacios en los que no pensamos igual, pero buscaremos tener un acercamiento para que el peronismo vaya lo más unido posible”, sostuvo Jaldo, durante una entrevista a un programa del diario La Gaceta.

El jefe provincial reveló que mantiene contacto con el senador nacional Manzur, también presidente del PJ tucumano, aunque mediado por Acevedo. "No estoy conversando con el presidente del partido pero sí el vicegobernador, de manera permanente, que es el interlocutor, y así estamos en contacto. Hay que buscar la forma de comunicarse", dijo. De igual modo, señaló que pretende tender puentes con la conducción nacional del peronismo, que preside Cristina Fernández. "No tengo ningún diálogo con la presidenta del partido, no lo tuve antes, no lo tengo hoy. Pero hay personas que sí lo tienen y con las que seguramente buscaremos la forma de que el peronismo vaya lo más unido posible", expresó. "Tucumán debe llevar a diputados que defiendan a la provincia y ayuden a este gobernador a gobernar, que tengan posición de diálogo y no una oposición por la oposición misma", definió.

Señales

Las declaraciones de Jaldo sobre un vínculo -aunque mediado- con Manzur y mostrar que los puentes de diálogo no están cortados, pese a que el exgobernador se mostró siempre refractario a las políticas de Milei, aunque casi no hizo declaraciones en esa dirección pero sí apoyó proyectos del bloque Unión por la Patria, son congruentes con la incorporación de un hombre de confianza del senador nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/1878833115033968771&partner=&hide_thread=false | Con el fin de fortalecer la prestación de servicios esenciales y garantizar el funcionamiento pleno de reparticiones que impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente, tomamos la decisión de renovar determinadas áreas del Estado… pic.twitter.com/XW58YPz7V0 — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) January 13, 2025

Esta semana, Jaldo arrancó con un recambio de funcionarios de su gabinete y las miradas tuvieron como protagonista al arquitecto Hugo Cabral, que asumió como nuevo titular del Instituto Provincial de la Vivienda de Tucumán, área a la que el gobernador pretende darle una particular atención, tras la provincialización del ya desaparecido Programa Procrear, que prevé la construcción de 3.100 viviendas, como lo informó Ámbito. El proyecto original, en la gestión del expresidente Alberto Fernández, tuvo como uno de sus autores a Cabral, quien jugó con Manzur en la interna que lo enfrentó con Jaldo y en la que se impuso el primero. Por ese acompañamiento, Cabral fue designado como Secretario de Articulación Territorial de la Nación y luego estuvo al frente de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Gestión de Asuntos Institucionales e Internacionales”.