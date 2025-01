Elecciones 2025: La Libertad Avanza sumó a Diego Valenzuela y a Ramiro Egüen, sus primeros intendentes en la provincia de Buenos Aires

Valenzuela es un golpe de efecto para la interna entre LLA y el PRO, tras una negociación que había anticipado Ámbito . De buen vínculo con Patricia Bullrich , da un mensaje hacia adentro del sello de Mauricio Macri, en momentos donde los libertarios lanzaron un operativo seducción a dirigentes amarillos para desinflar la estructura del expresidente. "Me sumo al proyecto de La Libertad Avanza", se titula la carta compartida por Valenzuela en X. Y agrega que conoce al Presidente desde hace 30 años y que confía "en su capacidad para transformar el país". Valenzuela, también historiador y periodista, pide "actuar sin especulaciones personales". En paralelo, le dio la bienvenida Pareja, presidente de LLA en Buenos aires, también a través de las redes.

La incorporación del jefe comunal de Tres de Febrero fue anunciada por el propio presidente Javier Milei quien anunció su llegada a las filas del partido gobernante a través de su perfil en la red social X (ex Twitter). Allí, expresó: "BIENVENIDO @dievalen a La Libertad Avanza para continuar yendo hasta el fondo con las ideas de la libertad...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Valenzuela gobierna el distrito de la tercera sección electoral desde 2019 y obtuvo la relección en 2023 con el 46,8% de los votos. Logró imponerse al dirigente de La Cámpora, Juan Debandi por 13 puntos. En aquella contienda electoral había respaldado la candidatura a presidente de Patricia Bullrich . "Me sumo a este proyecto con el compromiso de aportar mi experiencia con una gestión cercana a la gente y a las empresas, para transformar definitivamente la provincia de buenos aires y alinearla con el cambio nacional", completó en el comunicado del intendente.

El primer salto: Egüen

En declaraciones a Ámbito, Egüen confirmó la información que anoche había sido dada a conocer por Alejandro Speroni, el subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación y armador libertario en la séptima sección electoral. “Me sumé por convicción. No es que me ofrecieron algo a cambio. El toma y daca se terminó, hay un nuevo paradigma en la política nacional, una nueva forma de hacer política. Se dio un cambio cultural”, explicó.

El alcalde contó que tomó la decisión tras conversar con todos los espacios políticos con los que llegó a la intendencia, como Juntos por el Cambio e independientes. "Hice una recorrida local y no encontré a nadie que me diga que este no era el camino. Quizá esto sirve para que otros atrás nuestro puedan seguir y encontrar la luz al final del túnel".

En su primer año de gestión, Egüen redujo la planta de funcionarios, no renovó los contratos de empleados y logró un significativo ahorro en las cuentas públicas. En ese sentido, el intendente precisó que, a nivel local, decidió implementar las mismas pautas que había fijado Milei para la administración nacional. "En el municipio, llevamos adelante las políticas que hacían falta para llegar a déficit cero, y eso lo destinamos a inversión y obra pública. Hicimos una estabilización financiera y todo ese ahorro fue devuelto a los contribuyentes en mejores servicios, en la obra de repavimentación más grande de la historia y en la adquisición de maquinaria vial", puntualizó.

Sostuvo que "no sólo ajustamos, sino que reordenamos el funcionamiento administrativo de la municipalidad: sacamos a 300 ñoquis, eliminamos cargos políticos y ese ahorro fue a parar a un aumento del 167% para los que empleados municipales que sí trabajan".

"Ampliamos el sector industrial. Adherimos al RIGI y estamos a la expectativa de demostrar que 25 de Mayo está a la vanguardia. Necesitamos generar las condiciones para que el sector privado venga a invertir. Paralelamente, junto a Cancillería estamos estableciendo vínculos para fomentar la inversión externa", graficó y añadió: La salida es con inversión privada, no a través de un Estado elefantiásico".

El jefe comunal luego planteó que prefiere que le envíen menos dinero al distrito, "pero que ese dinero rinda, y no los convenios de obra que se firmaban con el kirchnerismo en una ficción de obra pública, en donde luego mandaban millones que eran papel pintado y no alcanzábamos a terminar los trabajos porque había hiperinflación".

Egüen confesó haberse tomado un año para meditar la decisión de dar el salto a LLA. "Desde mis comienzos en política, hace 16 años, estoy en las antípodas del kirchnerismo. Hoy creo que mi aporte tiene que ser que un espacio como La Libertad Avanza, que logró llegar a la presidencia. Si le va bien al presidente, le va a bien a la Argentina y a mis vecinos", destacó y completó: "Comenzamos con charlas política, surgió esta posibilidad y desembarcamos en las fuerzas libertarias tras reunirme con Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia".

El intendente destacó que Milei "estabilizó la macro", añadió que los jefes comunales pueden "sumar desde lo territorial y lo local, aportando distintas miradas para que este gobierno no sólo sea de estabilización económica, sino que atienda otras políticas públicas, que es lo que pide la gente".

Durante la entrevista, el alcalde expuso que "muchos jefes comunales están pensando" en seguir sus pasos y dijo que "otros quizá estaban esperando que alguien rompa el alambrado para pasarse" y cerró: "Si servimos para eso, estamos muy conformes en poder mostrar que en un municipio de 40 mil habitantes hicimos de todo y, con el aporte del Gobierno nacional, vamos a asegurar la gobernabilidad".

"Plata no hay, pero tendremos que ser creativos y salir adelante. Seremos un bloque político que vencerá al kirchnerismo en la provincia y en los distritos. Debemos llenar la Legislatura y el Congreso para hacer las reformas que se necesitan. Todos como bonaerenses debemos poder trabajar para que Axel Kicillof no siga liderando el destino de la provincia", finalizó.

Quién es Ramiro Egüen, el intendente que se sumó a La Libertad Avanza

Abogado especializado en Derecho Tributario, casado y padre de dos hijos, Egüen es profesor adjunto en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Llegó a la jefatura máxima del municipio del centro norte de la provincia luego de imponerse en la interna de Juntos por el Cambio y vencer al peronismo por 57 votos.

El primer intendente bonaerense libertario nació y vivió en 25 de Mayo, luego se mudó a la ciudad de La Plata para estudiar y comenzó a incursionar en política. Trabajó en el Senado provincia y en la Fiscalía de Estado. En 2021 se convirtió en concejal y, dos años más tarde, fue electo como jefe comunal.

El mensaje de bienvenida

"Te saludamos con afecto y solidaridad todas las personas de bien de la Séptima Sección. Podrás contar con nuestro total y más desinteresado apoyo", manifestó Speroni en un posteo en redes sociales. El dirigente nacional expuso que Egüen "es el primer intendente libertario de la historia", pero dijo no tener dudas acerca de que “muy pronto”, decenas de jefes comunales “se decidirán también a integrar esta maravillosa fuerza política llamada a redignificar nuestro país y nuestro pueblo”.

En ese sentido, armadores libertarios precisaron a este medio que “es el primero de muchos que, en todo el país, darán el salto hacia nuestras filas en poco tiempo más”. Es que, tal como viene informando Ámbito, desde LLA se trabaja en un operativo seducción de los intendentes bonaerenses del PRO como Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Santiago Passaglia (San Nicolás) y Ramón Lanús (San Isidro), quienes dieron señales también proclives a un acuerdo.