Santa Fe: la fractura del PJ jaquea al peronismo en la antesala de una elección clave

A la par, el episodio impactó en la arena nacional, con la renuncia del diputado peronista Roberto Mirabella a la bancada de Unión por la Patria (UP) en la Cámara baja. Mirabella es una espada de Perotti y había llegado al parlamento tras un acuerdo con Cristina Kirchner. Ahora, se marchó a conformar el monobloque "Defendamos Santa Fe" denunciando la "agenda porteña" enfocada en "liderazgos del pasado" de sus excompañeros.

El Movimiento Evita, el sector que responde al senador y excandidato a gobernador Marcelo Lewandowski y el perottismo tomaron la decisión de abandonar la reunión, mientras que dirigentes camporistas y cercanos al kirchnerismo permanecieron hasta el final.

El calendario electoral de Santa Fe será particular: además de sus representantes en el Congreso, la provincia también deberá votar cargos locales y a los integrantes de la convención constituyente que definirá los cambios en la Carta Magna, inalterada desde la década del 60. Ese ítem en particular fue el principal motivo de discordia en la interna del PJ.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PJ_SantaFe/status/1873173552536666207&partner=&hide_thread=false Comunicado Congreso Partidario pic.twitter.com/s2Tw2UMDBg — PJ Santa Fe (@PJ_SantaFe) December 29, 2024

Desde el kirchnerismo acusaron a Perotti de "acordar con Pullaro" que no haya PASO para la elección de constituyentes. Ese es el principal eje de la discordia. "Lo hizo para dinamitar el PJ. Hoy, en la situación fragmentada en la que está el partido, era obvio que no podía haber una sola lista", dijo a Ámbito una fuente que participó del encuentro. "El Congreso estuvo mal organizado, lo que no significa que tengan razón los que nos llevaron a esto", completó la voz.

Las esquirlas de la crisis golpearon en diversos frentes. Apenas días después del Zoom, el diputado nacional y referente del Movimiento Evita local, Eduardo Toniolli, renunció a la vicepresidencia primera del partido, denunciando que "un puñado de dirigentes convirtió lo que debía ser una herramienta democrática para resolver cómo organizarnos frente a las de convencionales constituyentes, en un espectáculo bochornoso, haciendo participar de las elecciones a personas que no eran congresistas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eduardotoniolli/status/1873711550596559095&partner=&hide_thread=false Decidí renunciar a la vicepresidencia 1° del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe. Adjunto la carta en la que explico las razones. pic.twitter.com/ItcNtFI3h6 — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) December 30, 2024

De hecho algunos sectores del justicialismo ya descuentan que presentarán listas para constituyentes por fuera de la estructura partidaria. Una de ellas sería una alianza entre Ciudad Futura, el espacio cercano a Juan Grabois que encabeza Juan Monteverde, -quien en 2023 quedó a solo tres puntos de ganarle la intendencia de Rosario al alcalde Pablo Javkin-, junto al Evita y díscolos de La Corriente, sello referenciado en Agustín Rossi.

En la arena santafesina tallan distintos nombres de peso del peronismo nacional. Entre ellos, se destacan el propio Rossi y el titular del bloque de UP en la Cámara baja, Germán Martínez. También los diputados Marcos Cleri y Florencia Carignano, además del mencionado Toniolli, y el senador y expostulante a gobernador Marcelo Lewandowski.

Tras el fuego cruzado, el perottismo envió una carta al presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia, exigiendo la nulidad del congreso y una nueva convocatoria. Amenazaba, además, con llevar el reclamo ante la Justicia.

"En el escrito señalamos que ante la negativa o la no respuesta por parte de las autoridades del Partido Justicialista, dejamos abierta la posibilidad de ir ante la justicia por vía de amparo o ante el Tribunal Electoral de la Provincia", indicó al medio LT9 María Florencia Molinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia durante la gestión de Omar Perotti.

Ganancia para el oficialismo

En el gobierno de Maximiliano Pullaro observan con atención los movimientos en el peronismo y apuestan a que las diferencias ajenas les garanticen unas elecciones de medio término sin grandes sobresaltos. Saben que la reforma constitucional abrió una brecha en la oposición, aunque se desmarcan de esa responsabilidad. "Esto viene de antes de esta gestión, el año pasado el peronismo tuvo cuatro precandidatos a gobernador", recordaban en la Casa Gris.

La buena sintonía entre Perotti y Pullaro le permitió a este último destrabar, en poco más de un año de gestión, la reforma constitucional, una de las deudas centrales de Santa Fe, que vio naufragar numerosas iniciativas en ese sentido durante décadas. Una de las monedas de cambio del acuerdo fue la luz verde del gobernador para que Rubén Weder, exfiscal de Estado durante la gestión del peronista, ocupe una banca en la Corte Suprema provincial.

Perotti Pullaro.jpg Omar Perotti y Maximiliano Pullaro, durante una reunión en el Ministerio de Economía, a fines de 2024.

Al igual que en Nación, el PJ también perdió en Santa Fe en 2023, donde el radical Pullaro obtuvo una categórica victoria frente Lewandowski. Por eso, los reacomodamientos continúan su curso con diversas tribus en pugna y reclamos variopintos. Mientras tanto, el reloj corre. La provincia decidió desdoblar las elecciones de las nacionales. Las PASO para concejales, intendentes y presidentes comunales serán el 13 de abril, además de las elecciones generales para designar a los constituyentes que modificarán la Carta Magna.

Posteriormente, el 29 de junio, serán los comicios generales. En tanto, el 2 de febrero vencerá el plazo para la inscripción de alianzas, mientras que el 7 del mismo mes será la inscripción de la listas ante las juntas partidarias.