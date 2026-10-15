Honda lanzó su plan de ahorro en Argentina para comprar motos en hasta 60 cuotas + Agregar ámbito en









La automotriz japonesa incorporó una nueva alternativa de financiación que comenzará a ofrecerse de manera progresiva en su red de concesionarios oficiales. Cuáles son los modelos disponibles y cómo funciona el sistema.

Honda lanza su plan de ahorro para motos en el país

Honda Motor de Argentina anunció el inicio de las operaciones de Honda Plan de Ahorro, una nueva modalidad que permitirá adquirir motocicletas de la marca mediante un sistema de cuotas mensuales en pesos. La propuesta contempla plazos de hasta 60 meses y planes que pueden cubrir el 100% del valor de la unidad.

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El programa comenzará a comercializarse a través de los concesionarios oficiales Honda adheridos, con una implementación gradual durante las próximas semanas. Según informó la compañía, el objetivo es incorporar progresivamente nuevos puntos de venta hasta alcanzar la totalidad de su red comercial antes de finalizar 2026.

La iniciativa está dirigida a quienes buscan organizar la compra de una motocicleta a través de un mecanismo de ahorro programado, con distintas alternativas según el modelo seleccionado.

Durante la primera etapa, Honda Plan de Ahorro estará disponible para cuatro modelos de la marca: Wave 110S, GLH150, XR150L y la nueva Biz 110. En cuanto al funcionamiento, cada plan estará integrado por un grupo de 120 suscriptores, quienes realizarán aportes mensuales calculados sobre el valor móvil de la motocicleta elegida. Esto significa que el importe de las cuotas estará vinculado al precio actualizado de la unidad y podrá modificarse durante la vigencia del contrato.

La adjudicación se realizará todos los meses mediante dos modalidades: sorteo o licitación a través del adelanto de cuotas. De esta manera, los participantes tendrán la posibilidad de acceder a la motocicleta antes de completar la totalidad del plan, de acuerdo con las condiciones contractuales.

Qué motos Honda se podrán comprar con el nuevo plan de ahorro Durante la primera etapa, Honda Plan de Ahorro estará disponible para cuatro modelos de la marca: Wave 110S, GLH150, XR150L y la nueva Biz 110. La Honda Wave 110S es uno de los modelos de entrada de gama de la compañía y está orientada principalmente a los desplazamientos urbanos. Por su parte, la GLH150 se presenta como una alternativa para quienes buscan una motocicleta de uso cotidiano. La XR150L está destinada a usuarios que necesitan mayor versatilidad para circular por diferentes tipos de caminos, mientras que la Biz 110 completa la oferta inicial dentro del segmento de motocicletas urbanas. La compañía indicó que los interesados podrán consultar los valores actualizados de las cuotas, las características de cada plan y las condiciones de suscripción a través del sitio oficial www.hondaplan.com.ar. Con esta incorporación, Honda amplía sus alternativas comerciales en el mercado argentino y suma una herramienta para acceder a sus motocicletas sin necesidad de realizar el pago total al momento de la suscripción. El despliegue nacional del programa continuará durante los próximos meses, a medida que nuevos concesionarios oficiales se incorporen al sistema de ahorro.

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