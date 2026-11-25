Uno de los modelos más emblemáticos de la producción nacional inicia una nueva etapa. La actualización ya se fabrica en el país y llegará a los concesionarios antes de fin de año.

Hay motocicletas que, con el paso del tiempo, consiguen trascender las tendencias del mercado y construir una identidad propia. Su versatilidad, trayectoria y capacidad para adaptarse a diferentes terrenos las convierten en referentes entre varias generaciones de usuarios.

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Una de ellas es la Honda Tornado , un modelo que supo consolidarse entre quienes buscan una moto capaz de responder tanto a las exigencias de la ciudad como a las aventuras fuera del asfalto.

Ahora, la automotriz japonesa anunció la llegada de la Honda XR300L Tornado 2027 , una actualización que incorpora nuevas tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción, además de cambios estéticos.

La producción de esta versión ya comenzó en la planta bonaerense de Campana y las primeras unidades estarán disponibles desde diciembre en toda la red de concesionarios oficiales del país, con una garantía de tres años.

La renovación representa un nuevo capítulo en la historia de un modelo estrechamente vinculado con la industria nacional. Desde el inicio de su fabricación en Argentina, en 2012, Honda produjo más de 110.000 unidades de la histórica XR250 Tornado antes del lanzamiento de su sucesora.

La renovación representa un nuevo capítulo en la historia de un modelo estrechamente vinculado con la industria nacional. Desde el inicio de su fabricación en Argentina, en 2012, Honda produjo más de 110.000 unidades de la histórica XR250 Tornado antes del lanzamiento de su sucesora.

La actual XR300L conserva su esencia de doble propósito, con un motor de 293,5 cc equipado con inyección electrónica, caja de seis velocidades, embrague asistido y antirrebote, frenos a disco en ambas ruedas e iluminación full LED.

Los cambios que marcan una nueva etapa para la Tornado

La principal evolución de la versión 2027 está relacionada con la incorporación de sistemas electrónicos que buscan mejorar el comportamiento de la motocicleta en diferentes condiciones de circulación.

Entre las novedades se destaca el control de tracción Honda (HSTC), una tecnología que ayuda a limitar el deslizamiento de la rueda trasera durante la aceleración sobre superficies de baja adherencia, como el asfalto mojado.

También incorpora la posibilidad de desconectar el ABS de la rueda trasera, mientras el sistema antibloqueo delantero permanece activo. Esta configuración permite adaptar la frenada a las características de los caminos de tierra, ripio o superficies sueltas.

A estas prestaciones se suma la señal de frenado de emergencia (ESS), que activa automáticamente el parpadeo de las luces de giro ante una desaceleración brusca, con el objetivo de advertir a quienes circulan detrás.

La actualización también presenta novedades en su estética. El verde se incorpora como una de las principales alternativas, mientras que el negro reemplaza al gris y se mantienen las tradicionales opciones en rojo y blanco.

Con esta renovación, Honda busca actualizar uno de sus productos más representativos sin modificar la filosofía que explica buena parte de su trayectoria comercial.

Más tecnología, nuevas herramientas de seguridad y continuidad en la producción argentina son los argumentos con los que la Tornado inicia otra etapa de su historia, manteniendo el espíritu aventurero que la convirtió en un clásico de las dos ruedas.