Honda Biz 110 se lanzó en Argentina y cuesta $4.006.500 + Agregar ámbito en









La marca japonesa reincorpora a su oferta local un modelo urbano fabricado en Campana. La nueva versión incorpora inyección electrónica, tablero digital y frenos combinados CBS, y comenzará a venderse el 24 de octubre.

La nueva Honda Biz producida en el país

La oferta de motos urbanas de Honda en Argentina sumará una nueva alternativa a partir del 24 de octubre. Ese día está previsto el inicio de la comercialización de la Biz 110, que tendrá un precio de lista de $4.006.500 y se producirá en la planta que la compañía posee en Campana, provincia de Buenos Aires.

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El regreso se concreta después de aproximadamente cinco años fuera del mercado local. En esta nueva etapa, el modelo incorpora cambios en su configuración y en el equipamiento, con soluciones orientadas al uso cotidiano y a los desplazamientos urbanos.

Con ese valor, la Biz 110 queda por encima de la Honda Wave 110S, cuyo precio informado es de $3.529.700. La diferencia entre ambas opciones se suma a los elementos que los compradores pueden considerar al momento de elegir una moto de baja cilindrada.

Motor, transmisión y sistema de frenos de la nueva Biz La nueva Biz utiliza un motor con inyección electrónica de combustible PGM-FI, un sistema que permite administrar el suministro de combustible de manera electrónica. Honda no comunicó oficialmente la potencia del propulsor; las estimaciones disponibles la ubican en torno a los 8,5 CV.

La comercialización comenzará el 24 de octubre de 2026, con un precio de lanzamiento informado de $4.006.500. La transmisión es de cuatro velocidades y cuenta con embrague centrífugo, una configuración pensada para simplificar el manejo en recorridos urbanos. En materia de seguridad, suma frenos combinados CBS, que distribuyen la acción de frenado entre las ruedas cuando se acciona el comando correspondiente. En el tren delantero incorpora un freno a disco.

El equipamiento también presenta novedades en el puesto de conducción. El tablero digital LCD permite consultar información como velocidad, marcha seleccionada, hora, odómetro y nivel de combustible. Además, incluye datos del viaje, entre ellos el consumo promedio y la autonomía estimada. Qué equipamiento ofrece para el uso diario La Honda Biz 110 cuenta con un tanque de combustible de cinco litros y luces delanteras de posición LED. Entre los elementos destinados a la practicidad, incorpora un gancho para transportar objetos, una guantera y un puerto USB-C para cargar dispositivos electrónicos. Debajo del asiento dispone de espacio para guardar un casco abierto, una característica útil para quienes utilizan la moto como medio de transporte habitual. Estos recursos complementan su configuración urbana y apuntan a resolver necesidades frecuentes durante los traslados. La comercialización comenzará el 24 de octubre de 2026, con un precio de lanzamiento informado de $4.006.500. La fabricación nacional será otro de los puntos centrales de esta nueva etapa del modelo, que vuelve a integrar el catálogo de Honda en el segmento de las motos de baja cilindrada.

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