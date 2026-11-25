La automotriz estadounidense habilitó reservas digitales con distintas versiones, opciones financieras, prestaciones tecnológicas y diferencias en la autonomía.

La llegada de Tesla a la Argentina amplía la oferta de vehículos eléctricos en el mercado nacional.

La llegada oficial de Tesla a la Argentina amplió la oferta de autos eléctricos en el mercado nacional. La compañía de Elon Musk empezó a vender sus vehículos a través de una plataforma digital que permite elegir entre distintas configuraciones, personalizar el equipamiento y reservar una unidad sin tener que pasar por una concesionaria.

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Entre los modelos disponibles, el sedán de la marca ofrece alternativas con diferentes niveles de autonomía, potencia y prestaciones deportivas. Además, su desembarco es una nueva competencia para todos los fabricantes que ya comercializan vehículos eléctricos e híbridos en el país.

El Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive tiene un precio final de u$s41.590 en Argentina y es la alternativa más económica dentro del catálogo local de la compañía. Si bien su valor de lista es de u$s40.990, el comprador debe contemplar dos cargos adicionales:

El Model 3 incorpora distintas soluciones tecnológicas y sistemas de asistencia a la conducción.

Esta versión cuenta con un motor eléctrico ubicado en el eje trasero, cuya potencia ronda los 292 CV. El vehículo dispone de una batería de fosfato de hierro y litio con una capacidad de 62 kWh y las siguientes prestaciones:

También incorpora una pantalla multimedia central, techo panorámico de cristal, control de crucero adaptativo, sistemas de asistencia a la conducción y actualizaciones remotas de software.

El sedán estadounidense también deberá competir con otros vehículos eléctricos que ya se venden en Argentina. Entre sus rivales se encuentran el Arcfox S5, con un precio de u$s39.800, y el BAIC EU5, que cuesta u$s29.900.

Las versiones del sedán estadounidense se diferencian por su equipamiento y prestaciones. Gentileza - TopGear

Diferencia de precio entre el Model 3 RWD, el Long Range y el Performance

La diferencia entre la versión más económica del Tesla Model 3 y la variante Performance es de u$s13.000. La gama inicial está integrada por tres configuraciones que se distinguen por su autonomía, aceleración y sistema de tracción.

El Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive es la versión de entrada de gama, con un único motor eléctrico y tracción trasera. El Tesla Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive está orientado a quienes necesitan recorrer mayores distancias entre recargas. Con llantas de 18 pulgadas, su autonomía alcanza los 750 kilómetros, su precio final es de u$s47.090 y su aceleración de 0 a 100 km/h es de 5,2 segundos.

Por su parte, el Tesla Model 3 Performance All-Wheel Drive es la alternativa deportiva, la cual incorpora dos motores eléctricos, tracción integral y una potencia de 460 CV. Su precio final es de u$s54.590, su autonomía es de 571 kilómetros, su aceleración de 0 a 100 km/h es de 3,1 segundos y su velocidad máxima es de 262 km/h.

Para acceder al Long Range, los compradores deberán pagar u$s5.500 adicionales respecto de la versión de entrada. Por su parte, el Performance cuesta u$s7.500 más que la variante intermedia.

Tesla adoptó un sistema de comercialización digital para sus vehículos en Argentina. Gentileza - MotorTrend

Cuándo llegan las primeras unidades al país y cómo funciona el proceso online

Las primeras entregas del Tesla Model 3 en Argentina están previstas para marzo y abril de 2027. La marca adoptó un sistema de comercialización directa que permite hacer el pedido a través de su página web. Los interesados deben seguir estos pasos:

ir a la página oficial de Tesla Argentina

seleccionar el Model 3 y elegir la versión deseada

configurar el color, las llantas y el equipamiento disponible

seleccionar la modalidad de pago

completar los datos personales solicitados

abonar los u$s250 de reserva

La compañía ofrece la posibilidad de pagar al contado o acceder a un préstamo prendario en pesos a través del Banco Santander, con plazos de financiación de hasta 60 meses y sujeto a aprobación crediticia. Los precios también aparecen expresados en pesos argentinos, pero se calculan según el tipo de cambio vendedor divisa del Banco Nación al cierre del día hábil anterior.

Tesla incluye la entrega de un cargador móvil con el vehículo. Además, el Model 3 admite recargas rápidas que permiten recuperar hasta 270 kilómetros de autonomía en 15 minutos, bajo las condiciones adecuadas.

El consumo energético es uno de los factores que influyen en los gastos de movilidad. Gentileza - Hymarket

Gasto en electricidad vs. nafta: cuánto cuesta moverlo por mes en Argentina

Un Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive necesita 132 kWh de electricidad para recorrer 1.000 kilómetros. Si se usa de ejemplo una tarifa eléctrica de $200 por kWh y se hacen las recargas en el domicilio, el gasto mensual de energía sería de $26.400.

Para comparar, un automóvil a nafta con un consumo promedio de ocho litros cada 100 kilómetros necesitaría 80 litros de combustible para recorrer la misma distancia. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el precio promedio nacional de la nafta súper a comienzos de noviembre de 2026 estuvo en $2.165 por litro, lo que significa que la diferencia es así:

Tesla Model 3 RWD

distancia recorrida: 1.000 kilómetros

consumo eléctrico: 132 kWh

costo estimado por kWh: $200

gasto mensual: $26.400

Automóvil a nafta

distancia recorrida: 1.000 kilómetros

consumo de combustible: 80 litros

precio de referencia por litro: $2.165

gasto mensual: $173.200

El ahorro mensual en energía alcanzaría los $146.800, una reducción del 85% respecto del gasto en combustible. El costo efectivo de recarga va a depender de la distribuidora eléctrica, la categoría tarifaria del hogar, los subsidios, las pérdidas de energía durante la carga y el uso de estaciones públicas.