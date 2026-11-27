Uno de los desafíos de los sistemas de conducción asistida es que los conductores no siempre pueden anticipar las decisiones que toma el software. Para resolver este problema, Tesla desarrolló una nueva herramienta de visualización que permite conocer las maniobras previstas por el sistema antes de que el auto las ejecute.
Cómo es Reality View, la nueva función del Tesla FSD v15 que anticipa giros, radares y baches sin tener cámara en el techo
Elon Musk presentó mejoras tecnológicas para interpretar obstáculos, reconocer señales viales e informar futuras maniobras.
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El 21 de noviembre de 2026, la compañía anunció a través de X el inicio de la distribución de Full Self-Driving (Supervised) v15 entre un grupo reducido de clientes de su programa de acceso anticipado. Según adelantó Elon Musk, la actualización llegará al resto de los usuarios compatibles durante diciembre, como parte del lanzamiento de fin de año.
Reality View: una cámara cenital generada por IA que nadie instaló en el auto
Tesla Reality View es una herramienta que recrea en tiempo real una imagen aérea del vehículo y su entorno a través de la inteligencia artificial (IA), sin tener que incorporar una cámara física sobre el techo. La visualización aparece en la pantalla del auto y permite observar tanto los elementos que rodean al vehículo como las decisiones que el sistema de conducción asistida prevé ejecutar. Entre la información que muestra se encuentran:
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la posición del automóvil respecto de su entorno
la trayectoria que el vehículo planea seguir
las flechas que indican los próximos giros
los espacios de estacionamiento que el sistema identifica para realizar una maniobra
La imagen se construye a partir de la información que recopilan las cámaras existentes en el vehículo. Con esos datos, la inteligencia artificial genera una perspectiva cenital que simula la ubicación de una cámara virtual por encima del automóvil.
Esta herramienta permite que el conductor detecte posibles errores antes de que ocurran. Por ejemplo, si el software indica que va a hacer un giro en una esquina incorrecta, la persona podrá intervenir antes de que el vehículo complete la maniobra.
Cómo lee el entorno el nuevo modelo y por qué promete gastar menos cómputo
La versión 15 del FSD incorpora un nuevo codificador de visión, el componente de la red neuronal encargado de interpretar las imágenes captadas por las cámaras del automóvil.
Según Ashok Elluswamy, responsable del software de inteligencia artificial de Tesla, el mismo modelo que controla la conducción también genera las imágenes de Reality View. La versión anterior necesitaba combinar los resultados de distintos sistemas.
La compañía sostiene que este cambio reduce la capacidad de procesamiento necesaria para generar las visualizaciones, aunque no detalló cuánto disminuye el consumo de recursos informáticos.
El funcionamiento se aproxima al de los modelos del mundo, sistemas de inteligencia artificial capaces de construir una representación interna del entorno sin limitarse al reconocimiento de objetos individuales. Además, Tesla desarrolló este nuevo codificador de visión para tres de sus principales productos:
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el sistema Full Self-Driving de sus automóviles
el servicio de transporte a través de robotaxis
el robot humanoide Optimus
De acuerdo con la empresa, el modelo fue entrenado con millones de videos disponibles en Internet. El objetivo es mejorar su capacidad de respuesta frente a situaciones poco frecuentes en los registros de conducción.
Qué mejora en la calle: radares, baches, charcos profundos y hasta portabicicletas
La actualización del FSD incorpora mejoras en la detección de obstáculos, la interpretación de señales de tránsito y la respuesta ante situaciones imprevistas durante la circulación. Según las notas que compartió Tesla, las novedades de la versión 15 son:
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mayor precisión en la lectura de señales de tránsito
detección de animales pequeños, escombros y cadenas sobre la calzada
reconocimiento de baches y maniobras para esquivar charcos profundos
reducción de la velocidad ante la detección de radares de control
aprendizaje a partir de los recorridos de otros vehículos Tesla para mejorar el inicio y la finalización de los viajes
incorporación de un modo para vehículos con portabicicletas que evita maniobras en reversa
Tesla también aseguró que la nueva versión ofrece un desempeño hasta 25 veces superior frente a situaciones críticas. Mientras tanto, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) mantiene investigaciones sobre el comportamiento del FSD en condiciones de baja visibilidad y ante determinadas infracciones viales.
Pese a las nuevas funciones, el FSD sigue bajo un esquema de conducción asistida y supervisada. Los conductores deben prestar atención al camino y permanecer preparados para tomar el control en cualquier momento.
Por ahora, la versión 15 está destinada a los vehículos equipados con el hardware AI4. Los propietarios de modelos con el sistema anterior, el HW3, reciben una versión reducida del software. En Estados Unidos, la suscripción mensual al Full Self-Driving tiene un costo de u$s99, luego de que Tesla eliminara la posibilidad de adquirirlo por un pago único en febrero de 2026.
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