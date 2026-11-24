Italia le abrió la puerta a una de las tecnologías más discutidas de Tesla, aunque su utilización viene con algunas condiciones.

La conducción asistida de Tesla avanza en Europa y vuelve a despertar preguntas sobre la seguridad y la responsabilidad al volante.

Tesla dio un nuevo paso en su expansión por el mercado europeo de autos eléctricos, tras recibir la autorización del Gobierno de Italia para implementar su sistema de conducción asistida avanzada. La tecnología permite que los vehículos realicen buena parte de las maniobras que habitualmente están a cargo de quien maneja.

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Sin embargo, la decisión del Ministerio de Transportes italiano llega en medio de las diferencias que mantienen varios países europeos sobre el uso de esta herramienta y sus efectos en la seguridad vial.

El sistema, denominado Tesla Assisted Driving y anteriormente conocido como Full Self-Driving Supervised , permite controlar la velocidad, realizar giros y cambiar de carril sin necesidad de intervenir constantemente sobre el volante o los pedales.

Aunque el sistema de Tesla puede realizar varias maniobras, el conductor debe permanecer atento y preparado para intervenir.

Pese al grado de automatización, la persona que está al volante sigue siendo responsable de la conducción . Esto implica que debe mantener la vista en la carretera y estar preparada para tomar el control del vehículo ante cualquier maniobra incorrecta o situación de peligro.

Los vehículos cuentan con sensores capaces de detectar si el automovilista está distraído. En caso de ignorar las advertencias, el software puede impedir temporalmente el uso de esta función, disponible en el mercado italiano mediante una suscripción de 99 euros mensuales.

Los puntos de fricción normativa en Europa, como los límites de velocidad

Uno de los principales obstáculos que encontró la empresa de Elon Musk en Europa está relacionado con los límites de velocidad. La normativa establece que los sistemas de asistencia no deben llevar al vehículo a circular por encima de la máxima permitida.

Países como Francia y Suecia manifestaron sus objeciones debido a que el software puede superar ese límite en determinadas circunstancias. Frente a estos cuestionamientos, la compañía estadounidense introdujo una serie de modificaciones a principios de noviembre.

Entre los cambios se destaca la reducción del margen de exceso de velocidad del 50% al 10%. Además, cada vez que se enciende el auto, esta configuración vuelve automáticamente al 0%.

Francia continúa con las pruebas de funcionamiento, mientras que Alemania se mostró a favor de una pronta aprobación, aunque todavía no autorizó su uso dentro del país.

Los límites de velocidad son uno de los principales motivos de discusión sobre el funcionamiento de la tecnología en Europa. Tesla

Qué falta para una definición común en toda la Unión Europea

La autorización italiana es de carácter provisional y se suma a la concedida en abril de 2026 por Países Bajos, que fue el primer país europeo en habilitar esta tecnología. Posteriormente, hicieron lo propio Bélgica, Estonia, Lituania, Dinamarca y Finlandia, entre otros.

Para que el sistema pueda utilizarse en todo el territorio comunitario, deberá conseguir el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembros en el Comité Técnico de Vehículos de Motor de la Comisión Europea.

La votación podría realizarse en diciembre, aunque la decisión definitiva podría demorarse hasta 2027. Hasta entonces, cada país podrá aceptar de manera provisional la autorización concedida por las autoridades neerlandesas.