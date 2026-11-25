El Gobierno se prepara para definir la distribución del nuevo cupo de importación para 2027. Sin embargo, la estrategia comercial de una histórica marca podría modificar los planes de sus principales competidores y cambiar la oferta de vehículos en el país.

El mercado de autos eléctricos se preparan para un 2027 intenso

La competencia por ampliar la oferta de autos híbridos y eléctricos en la Argentina ingresó en una etapa decisiva. Tras el cierre de la convocatoria para importar vehículos electrificados sin arancel durante 2027, las automotrices esperan conocer cuántas unidades podrán incorporar bajo el régimen impulsado por el Gobierno nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, detrás de la expectativa que genera la distribución de los 50.000 vehículos contemplados en el programa , existe una particularidad que podría alterar los planes comerciales de buena parte de la industria.

Todas las miradas están puestas en Toyota , que, gracias a su trayectoria industrial y su participación histórica en el mercado de los híbridos, se encuentra en una posición privilegiada frente a sus competidores.

Según estimaciones publicadas por Infobae, la automotriz japonesa podría acceder a un cupo de aproximadamente 8.350 vehículos , una cifra considerablemente superior a la que les correspondería al resto de los fabricantes.

La incógnita no pasa únicamente por cuántas unidades podría importar Toyota, sino por cuántas efectivamente solicitó. De esa decisión dependerá la posibilidad de que otras terminales amplíen sus respectivos volúmenes de importación.

La convocatoria cerró el pasado 17 de noviembre y la asignación definitiva podría conocerse entre los últimos días de este mes y la primera semana de diciembre.

Las nuevas reglas que cambiarán el mercado de autos electrificados

El régimen previsto para 2027 presenta modificaciones importantes respecto de las convocatorias anteriores. Aunque mantiene el volumen total de 50.000 unidades, establece diferentes límites de valor FOB según la tecnología de propulsión.

Los nuevos valores máximos son:

Microhíbridos (MHEV): u$s16.000.

Híbridos convencionales y enchufables (HEV y PHEV): u$s18.000.

Eléctricos puros (BEV): u$s35.000.

Esta diferenciación permitirá ampliar especialmente la variedad de vehículos completamente eléctricos que podrán ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Del total de unidades disponibles, 25.000 estarán destinadas a las automotrices con producción nacional y las restantes 25.000 a los importadores sin actividad industrial local.

Para las terminales, el mecanismo contempla una asignación inicial de 750 vehículos por fabricante participante. Si finalmente son ocho las compañías que intervienen, quedarían otras 19.000 unidades para distribuir mediante un sistema de ponderación.

El régimen previsto para 2027 presenta modificaciones importantes respecto de las convocatorias anteriores. Aunque mantiene el volumen total de 50.000 unidades, establece diferentes límites de valor FOB según la tecnología de propulsión. puntoev.com.ar

El 65% del cálculo estará determinado por la participación de cada terminal en la producción nacional, mientras que el 35% restante responderá a los patentamientos de vehículos electrificados.

La evaluación contempla los registros de 2024, 2025 y los primeros diez meses de 2026.

Esta fórmula favorece especialmente a Toyota, que durante años construyó una posición dominante en el segmento de los híbridos con modelos como Corolla y Corolla Cross, a los que recientemente se sumó el Yaris Cross.

Por qué una decisión de Toyota podría beneficiar a sus competidores

La paradoja es que Toyota podría disponer del mayor cupo entre las terminales nacionales sin necesariamente necesitar utilizarlo en su totalidad.

Buena parte de los vehículos híbridos que comercializa en Argentina provienen de Brasil y cuentan con las condiciones arancelarias correspondientes al comercio regional.

Entre los modelos que importa desde Japón, el RAV4 quedaría fuera del programa por superar el límite FOB establecido para los híbridos, mientras que el Toyota bZ4X, completamente eléctrico, podría encuadrarse dentro del nuevo régimen.

Si la compañía japonesa solicitara alrededor de 2.000 unidades, por ejemplo, quedarían más de 6.000 vehículos disponibles para una eventual redistribución entre las demás terminales.

Ese volumen podría resultar determinante para fabricantes interesados en incorporar nuevos modelos, ampliar sus operaciones comerciales y competir con mayor intensidad frente al avance de las marcas chinas.

El mercado argentino de vehículos electrificados se prepara para un 2027 con mayor diversidad tecnológica y una oferta potencialmente más amplia. Sin embargo, antes de conocer cuáles serán los próximos lanzamientos, la industria deberá resolver una incógnita: cuánto espacio dejará Toyota para que sus competidores puedan crecer.